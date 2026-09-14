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Çöp Sanıyorduk, Bisküvi Oldu: NASA, Plastik Şişelerden Kurabiye Üretimini Başlattı

Çöp Sanıyorduk, Bisküvi Oldu: NASA, Plastik Şişelerden Kurabiye Üretimini Başlattı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.09.2026 - 09:18
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NASA tarafından desteklenen bilim insanları, plastik atıkları ve tarımsal artıkları özel işlemlerden geçirilmiş mayalar yardımıyla protein bakımından zengin ve tüketilebilir gıdalara dönüştüren yenilikçi bir sistem geliştirdi. Dünya genelinde yaşanan plastik kirliliği ile gıda güvencesizliği sorunlarına eş zamanlı çözüm sunmayı hedefleyen bu teknoloji, gelecekte afet bölgelerinden Ay ve Mars görevlerine kadar pek çok kritik alanda alternatif besin kaynağı sağlama potansiyeli taşıyor.

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Plastik Atıklar Özel Çözünme Yöntemleriyle Besin Bileşenlerine Dönüştürülüyor

Plastik Atıklar Özel Çözünme Yöntemleriyle Besin Bileşenlerine Dönüştürülüyor

Günlük yaşamda sıkça kullanılan pet şişeler ile gıda maddeleri ilk bakışta birbirinden tamamen bağımsız görünse de araştırmacılar her iki unsurun temelindeki karbon yapısına odaklanıyor. Southern Illinois Üniversitesi Carbondale bünyesinde yürütülen çalışmalarda, özellikle su ve meşrubat ambalajlarında yer alan polietilen tereftalat türü plastikler zengin bir karbon kaynağı olarak değerlendiriliyor. Dönüşüm sürecinin ilk aşamasında, dayanıklı yapıdaki plastikler ile mısır sapı gibi organik artıklar yüksek sıcaklık ve basınç altında su ve oksijenle işlenen özel bir çözünme tekniğiyle parçalanıyor. Bu işlem sonucunda, mikroorganizmaların kolayca işleyebileceği moleküler yapılar elde ediliyor.

Genetik Olarak Programlanan Mayalar Hücresel Birer Gıda Fabrikası Gibi Çalışıyor

Genetik Olarak Programlanan Mayalar Hücresel Birer Gıda Fabrikası Gibi Çalışıyor

Sürecin temel biyokimyasal aşamasında ise genetik mühendislik yöntemleriyle yeniden programlanan maya suşları devreye giriyor. Elde edilen küçük karbon molekülleriyle beslenen mayalar; protein, sağlıklı yağlar, vitaminler ve çeşitli aroma maddelerini sentezleme yeteneği sergiliyor. Yapılan genetik düzenlemeler sayesinde fırıncı mayası tarımsal atıklardan vanilya aroması üretebilirken, bir diğer maya türü ise plastikten elde edilen bileşenleri insan vücudunun A vitaminine dönüştürdüğü beta-karotene çeviriyor.

Üretilen Besin Karışımı Üç Boyutlu Yazıcılar Aracılığıyla Bisküvi Formuna Getiriliyor

Üretilen Besin Karışımı Üç Boyutlu Yazıcılar Aracılığıyla Bisküvi Formuna Getiriliyor

Mayalar vasıtasıyla elde edilen temel besin ögeleri lif, nişasta ve tatlandırıcılarla harmanlandıktan sonra üç boyutlu yazıcılara aktarılarak 'µBites' adı verilen protein zengini bisküvilere dönüştürülüyor. Güvenlik testlerinin ilk verileri ürünün tüketim için uygun olduğunu gösterirken, resmi tat panelleri öncesinde gerçekleştirilen koku değerlendirmeleri katılımcılardan olumlu geri dönüşler alıyor. Araştırma ekibi bisküvinin tüm içeriğini tamamen mikrobiyal yollarla üreterek lezzet profilini geliştirmeyi hedefliyor.

Geliştirilen Teknolojinin Dünyadaki Afet Bölgelerinde Ve Uzay Görevlerinde Kullanılması Planlanıyor

Geliştirilen Teknolojinin Dünyadaki Afet Bölgelerinde Ve Uzay Görevlerinde Kullanılması Planlanıyor

Küresel gıda talebinin önümüzdeki onlarca yıl içinde belirgin biçimde artması beklenirken, geliştirilen bu mikrobiyal üretim modeli lojistik imkanların kısıtlı olduğu alanlarda sürdürülebilir bir beslenme çözümü sunuyor. Denizaltılar, afet sahaları ve derin uzay görevleri ürünün öncelikli kullanım alanları arasında yer alıyor. Çalışmayı yürüten bilim insanları, teknolojiyi geliştirerek önümüzdeki birkaç yıl içerisinde genel tüketime uygun hale getirmeyi amaçlıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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