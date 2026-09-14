Çöp Sanıyorduk, Bisküvi Oldu: NASA, Plastik Şişelerden Kurabiye Üretimini Başlattı

Günlük yaşamda sıkça kullanılan pet şişeler ile gıda maddeleri ilk bakışta birbirinden tamamen bağımsız görünse de araştırmacılar her iki unsurun temelindeki karbon yapısına odaklanıyor. Southern Illinois Üniversitesi Carbondale bünyesinde yürütülen çalışmalarda, özellikle su ve meşrubat ambalajlarında yer alan polietilen tereftalat türü plastikler zengin bir karbon kaynağı olarak değerlendiriliyor. Dönüşüm sürecinin ilk aşamasında, dayanıklı yapıdaki plastikler ile mısır sapı gibi organik artıklar yüksek sıcaklık ve basınç altında su ve oksijenle işlenen özel bir çözünme tekniğiyle parçalanıyor. Bu işlem sonucunda, mikroorganizmaların kolayca işleyebileceği moleküler yapılar elde ediliyor.