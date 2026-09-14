Çöp Sanıyorduk, Bisküvi Oldu: NASA, Plastik Şişelerden Kurabiye Üretimini Başlattı
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NASA tarafından desteklenen bilim insanları, plastik atıkları ve tarımsal artıkları özel işlemlerden geçirilmiş mayalar yardımıyla protein bakımından zengin ve tüketilebilir gıdalara dönüştüren yenilikçi bir sistem geliştirdi. Dünya genelinde yaşanan plastik kirliliği ile gıda güvencesizliği sorunlarına eş zamanlı çözüm sunmayı hedefleyen bu teknoloji, gelecekte afet bölgelerinden Ay ve Mars görevlerine kadar pek çok kritik alanda alternatif besin kaynağı sağlama potansiyeli taşıyor.
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Plastik Atıklar Özel Çözünme Yöntemleriyle Besin Bileşenlerine Dönüştürülüyor
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Genetik Olarak Programlanan Mayalar Hücresel Birer Gıda Fabrikası Gibi Çalışıyor
Üretilen Besin Karışımı Üç Boyutlu Yazıcılar Aracılığıyla Bisküvi Formuna Getiriliyor
Geliştirilen Teknolojinin Dünyadaki Afet Bölgelerinde Ve Uzay Görevlerinde Kullanılması Planlanıyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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