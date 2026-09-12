Dev Kayaya Oyulmuş 2 Bin 400 Yıllık İkiz Mezar: Bizanslılar Kapağını Çaldı Ama Yıkamadı

Gökçeada çevresinde antik döneme ait çok sayıda kalıntıya rastlamanın mümkün olduğunu aktaran araştırmacılar, lahitlerin doğal kayaya çiftli olarak oyulmasının yapıya eşsiz bir nitelik kazandırdığını savundu. Bölge turizmi ve tarih araştırmaları açısından büyük önem taşıyan bu mezar anıtı, hem geçmiş dönemin ölü gömme geleneklerini yansıtması hem de antik taş işçiliğinin nitelikli bir örneğini sunması bakımından koruma altındaki varlığını sürdürüyor.