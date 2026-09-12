Dev Kayaya Oyulmuş 2 Bin 400 Yıllık İkiz Mezar: Bizanslılar Kapağını Çaldı Ama Yıkamadı
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yer alan antik İmroz Kenti sınırları içerisindeki 2 bin 400 yıllık ikiz lahit mezar, zamana meydan okuyarak günümüze kadar ulaşmayı başardı. Adanın güney yamacında, Ege Denizi'ne hakim bir noktada kütlesel bir kayaya oyularak inşa edilen bu tarihi mezar anıtı, bölgenin en dikkat çekici arkeolojik kalıntıları arasında bulunuyor.
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Mezar anıtı adanın antik nekropol alanının önemli bir parçası olarak öne çıkıyor
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Bizans döneminde tahribe uğrayan lahid kapaklarının yapıdan söküldüğü ifade ediliyor
Bölgedeki antik yerleşim geçmişinin 8 bin yıl öncesine dayandığı bildiriliyor
İkiz işleme tekniği eserin arkeolojik değerini artıran temel unsur olarak gösteriliyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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