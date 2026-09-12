Bu Köyde Ne Araba Var Ne Çöp Kutusu: Ama Gelen Bir Daha Ayrılmak İstemiyor
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Kaynak: https://www.nationaltrust.org.uk/visi...
Galler’in Llŷn Yarımadası’nda konumlanan Porthdinllaen sahil köyü, motorlu araç trafiğine izin vermeyen ve bünyesinde hiçbir çöp kutusu barındırmayan özgün yapısıyla dikkat çekiyor. Sadece yürüyerek ulaşılabilen bu minik sahil yerleşimi, büyüleyici kumsalı ve el değmemiş atmosferi sayesinde ziyaretçilerine modern dünyadan tamamen izole bir deneyim imkanı sunuyor.
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Yerleşim Alanı Otuz Yıla Yakın Süredir Ulusal Vakıf Denetiminde Varlığını Sürdürüyor
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Bölgenin İkonik Mekanı Tŷ Coch Inn Sadece Yürüyüş Yoluyla Erişilebilir Halde Bulunuyor
Doğal Ekosistemi Korumak Amacıyla Köy Genelinde Katı Kurallar Uygulanıyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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