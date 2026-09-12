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Bu Köyde Ne Araba Var Ne Çöp Kutusu: Ama Gelen Bir Daha Ayrılmak İstemiyor

Bu Köyde Ne Araba Var Ne Çöp Kutusu: Ama Gelen Bir Daha Ayrılmak İstemiyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.09.2026 - 21:58
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Galler’in Llŷn Yarımadası’nda konumlanan Porthdinllaen sahil köyü, motorlu araç trafiğine izin vermeyen ve bünyesinde hiçbir çöp kutusu barındırmayan özgün yapısıyla dikkat çekiyor. Sadece yürüyerek ulaşılabilen bu minik sahil yerleşimi, büyüleyici kumsalı ve el değmemiş atmosferi sayesinde ziyaretçilerine modern dünyadan tamamen izole bir deneyim imkanı sunuyor.

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Kaynak

Kaynak: https://www.nationaltrust.org.uk/visi...
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Yerleşim Alanı Otuz Yıla Yakın Süredir Ulusal Vakıf Denetiminde Varlığını Sürdürüyor

Yerleşim Alanı Otuz Yıla Yakın Süredir Ulusal Vakıf Denetiminde Varlığını Sürdürüyor

Gwynedd bölgesinin Dwyfor alanında yer alan Porthdinllaen, araçsız yaşam konseptini uzun yıllardır kararlılıkla koruyor. 1994 yılından bu yana Ulusal Vakıf (National Trust) bünyesinde koruma altında tutulan köy, el değmemiş ekolojik dokusuyla Galler kıyı şeridinin diğer bölgelerinden ayrılıyor. Bölgeyi ziyaret eden kişilerin berrak denizin ve huzurlu ortamın tadını çıkarırken, bir yandan da körfeze yanaşan balıkçı teknelerini gözlemlediği biliniyor.

Bölgenin İkonik Mekanı Tŷ Coch Inn Sadece Yürüyüş Yoluyla Erişilebilir Halde Bulunuyor

Bölgenin İkonik Mekanı Tŷ Coch Inn Sadece Yürüyüş Yoluyla Erişilebilir Halde Bulunuyor

Köyün en bilinen simgeleri arasında sahil şeridinde yer alan kırmızı mimarisiyle Tŷ Coch Inn öne çıkıyor. Ülke genelindeki en popüler sahil tesisleri arasında sayılan bu mekâna yalnızca yürüyerek erişim sağlanabiliyor. Özgün ortamı muhafaza etmek adına tesiste rezervasyon kabul edilmediği aktarılıyor. Akşam yemeği servisi sunmayan ve pazar akşamları kapalı tutulan işletme, ziyaretçilere özel bir öğle yemeği konsepti sağlıyor. Mekânı ziyaret edenler burayı yoğun şehir temposu içerisinde bir vaha şeklinde nitelendiriyor.

Doğal Ekosistemi Korumak Amacıyla Köy Genelinde Katı Kurallar Uygulanıyor

Doğal Ekosistemi Korumak Amacıyla Köy Genelinde Katı Kurallar Uygulanıyor

Bölgedeki doğal yapıyı koruma hedefi doğrultusunda ziyaretçilerin uyması gereken temel kurallar bulunuyor. Özel araç erişimi bulunmadığından giden kişilerin araçlarını Morfa Nefyn otoparkına park etmesi gerekiyor. Ziyaretçiler plaj boyu veya golf kulübü patikası üzerinden yürüyerek köye ulaşabiliyor. Köyde kamuya açık hiçbir atık kutusu yer almadığı için oluşan çöplerin kişisel imkânlarla geri taşınması zorunlu kılınıyor. Evcil hayvanlara izin verilmekle birlikte mekân çevresinde tasma kullanımı şart koşuluyor. Ayrıca sahil alanlarında 1 Nisan ile 30 Eylül tarihleri arasında mevsimsel kısıtlamalar yürürlükte kalıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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