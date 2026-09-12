Denizden Tek Gecede Servet Çıkardılar: Tekneler Yetmeyince Tırlarla Taşıdılar

Uzmanlar, kış ile ilkbahar aylarında gerçekleşen yağışların nehirler vasıtasıyla denize zengin besin maddeleri taşıdığına dikkat çekti. Yaz ortasında etkili olan serin rüzgarlar sayesinde deniz suyu sıcaklığı geçen yıla kıyasla daha dengeli bir seviyede kaldı. Bu durum sudaki oksijen miktarını yükselterek balıkların beslenme ile çoğalma süreçlerine doğrudan katkı sağladı. Ege Denizi'nde özellikle sardalya, hamsi, istavrit ve kolyoz türlerinde büyük artış gözlemlenirken, Karadeniz tarafında da yoğun palamut avcılığı gerçekleştirildi. Ağlara takılan balıkların geçmiş dönemlere oranla çok daha etli ve besili olduğu belirlendi.