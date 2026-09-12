Denizden Tek Gecede Servet Çıkardılar: Tekneler Yetmeyince Tırlarla Taşıdılar
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Ege Denizi genelinde av yasağının kalkmasının ardından kıyılarda 20 yılı aşkın süredir görülmeyen büyüklükte bir balık bolluğu kaydedildi. Denize açılan balıkçı tekneleri limanlara kasalar dolusu ürünle dönerken, tutulan tonlarca balığın sevkiyatı için karayolu taşımacılığından destek alındığı gözlendi. Sektör temsilcileri ile akademisyenler, yaşanan bu rekor bereketi mevsimsel hava şartlarına ve deniz ekosisteminde sağlanan olumlu değişime bağladı.
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Deniz suyu sıcaklığındaki dengelenme ve bol yağışlar balık popülasyonunu doğrudan artırdı.
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Erken kapanan av sezonu ve sıkılaşan denetimler deniz ekosistemine nefes aldırdı.
Limanlardaki yüksek rekolte hem sektör çalışanlarına hem tüketicilere moral verdi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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