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Denizden Tek Gecede Servet Çıkardılar: Tekneler Yetmeyince Tırlarla Taşıdılar

Denizden Tek Gecede Servet Çıkardılar: Tekneler Yetmeyince Tırlarla Taşıdılar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.09.2026 - 19:59
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Ege Denizi genelinde av yasağının kalkmasının ardından kıyılarda 20 yılı aşkın süredir görülmeyen büyüklükte bir balık bolluğu kaydedildi. Denize açılan balıkçı tekneleri limanlara kasalar dolusu ürünle dönerken, tutulan tonlarca balığın sevkiyatı için karayolu taşımacılığından destek alındığı gözlendi. Sektör temsilcileri ile akademisyenler, yaşanan bu rekor bereketi mevsimsel hava şartlarına ve deniz ekosisteminde sağlanan olumlu değişime bağladı.

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Deniz suyu sıcaklığındaki dengelenme ve bol yağışlar balık popülasyonunu doğrudan artırdı.

Deniz suyu sıcaklığındaki dengelenme ve bol yağışlar balık popülasyonunu doğrudan artırdı.

Uzmanlar, kış ile ilkbahar aylarında gerçekleşen yağışların nehirler vasıtasıyla denize zengin besin maddeleri taşıdığına dikkat çekti. Yaz ortasında etkili olan serin rüzgarlar sayesinde deniz suyu sıcaklığı geçen yıla kıyasla daha dengeli bir seviyede kaldı. Bu durum sudaki oksijen miktarını yükselterek balıkların beslenme ile çoğalma süreçlerine doğrudan katkı sağladı. Ege Denizi'nde özellikle sardalya, hamsi, istavrit ve kolyoz türlerinde büyük artış gözlemlenirken, Karadeniz tarafında da yoğun palamut avcılığı gerçekleştirildi. Ağlara takılan balıkların geçmiş dönemlere oranla çok daha etli ve besili olduğu belirlendi.

Erken kapanan av sezonu ve sıkılaşan denetimler deniz ekosistemine nefes aldırdı.

Erken kapanan av sezonu ve sıkılaşan denetimler deniz ekosistemine nefes aldırdı.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Tosunoğlu, av baskısının azalmasının deniz verimliliğine doğrudan yansıdığını vurguladı. Geçtiğimiz yıl olumsuz hava koşulları ve yükselen maliyetler nedeniyle balıkçıların ocak ayında sezonu erken kapatması, balıkların yumurtlama dönemini huzurlu geçirmesine zemin hazırladı. Bunun yanında yasa dışı avcılığa karşı yürütülen denetimlerin artması da denizaltı yaşamının korunmasında önemli rol oynadı.

Limanlardaki yüksek rekolte hem sektör çalışanlarına hem tüketicilere moral verdi.

Limanlardaki yüksek rekolte hem sektör çalışanlarına hem tüketicilere moral verdi.

İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, 2005 yılından bu yana en verimli sezonun yaşandığını ifade etti. Yüksek akaryakıt ve işçilik giderleriyle mücadele eden balıkçı esnafının tam kapasite dönen tekneler sayesinde rahat bir nefes aldığı aktarıldı. Sektör yetkilileri, avlanan ürün miktarındaki bu tarihi artışın tezgah fiyatlarına indirim olarak yansıyacağını ve vatandaşın bu yıl uygun fiyata taze balık tüketeceğini öngördüklerini paylaştı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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