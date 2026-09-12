Yılda Sadece Bir Kere Açıyor: Bu Çiçeklerin Açması “Burayı Terk Et” Anlamına Geliyor

Sarıtaş Yaylası’nın 200 ile 400 yıl arasında değişen bir geçmişe sahip olduğunu kaydeden Yılmaz, coğrafi koşullar nedeniyle yerleşimin yılda en fazla 4 ya da 5 ay sürebildiğini belirtti. Mayıs ayı ortalarında başlayan yayla sezonunun kasım ayı girmeden tamamlandığına dikkat çekildi. Gümüşhane genelindeki 104 yayladan biri olan bu bölge, mevsim dönüşüyle birlikte bir sonraki yıla kadar tamamen boşaltılma sürecine giriyor.