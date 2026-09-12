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Yılda Sadece Bir Kere Açıyor: Bu Çiçeklerin Açması “Burayı Terk Et” Anlamına Geliyor

Yılda Sadece Bir Kere Açıyor: Bu Çiçeklerin Açması “Burayı Terk Et” Anlamına Geliyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.09.2026 - 19:38
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Gümüşhane’de sonbahar mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte halk arasında kışın habercisi kabul edilen vargit çiçekleri yüzünü gösterdi. Yörede centuries boyunca 'yaylaları terk et' mesajı taşıdığına inanılan bu özel çiçeklerin açması, zorlu kış şartlarının yaklaştığını gözler önüne serdi. Merkez ilçeye bağlı Çorak köyü sınırlarında yer alan 2 bin 250 metre rakımlı Sarıtaş Yaylası’nda açan mor ve sarı tonlarındaki çiçekler, bölgedeki mevsimsel döngünün başladığını resmen ilan etti. Hava sıcaklığının 5 dereceye kadar gerilediği yaylada açan bitkiler, sakinlerine göç hazırlıklarına başlamaları yönünde ikazda bulundu.

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Bölge halkı asırlık takvim niteliği taşıyan çiçeklerin açmasıyla göç hazırlıklarını hızlandırdı

Bölge halkı asırlık takvim niteliği taşıyan çiçeklerin açmasıyla göç hazırlıklarını hızlandırdı

Güz çiğdemi olarak da adlandırılan vargit çiçeklerinin bölgedeki en temel takvim olduğunu ifade eden doğa rehberi İmdat Yılmaz, Sarıtaş Yaylası’nın tarihi ve mevsimsel yapısına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, ilkbaharda açan çiğdemlerin ardından sonbaharda beliren vargit çiçeklerinin halk dilinde 'yaylaları terk et' anlamına geldiğini bildirdi. Çiçeklerin açmasının hemen ardından ilk kar yağışının beklendiğini vurgulayan Yılmaz, bu sürecin toparlanıp alt yerleşim yerlerine dönme vakti olduğunu aktardı.

Yaklaşık 400 yıllık geçmişe sahip yaylada yaşam kasım ayı gelmeden sona eriyor

Yaklaşık 400 yıllık geçmişe sahip yaylada yaşam kasım ayı gelmeden sona eriyor

Sarıtaş Yaylası’nın 200 ile 400 yıl arasında değişen bir geçmişe sahip olduğunu kaydeden Yılmaz, coğrafi koşullar nedeniyle yerleşimin yılda en fazla 4 ya da 5 ay sürebildiğini belirtti. Mayıs ayı ortalarında başlayan yayla sezonunun kasım ayı girmeden tamamlandığına dikkat çekildi. Gümüşhane genelindeki 104 yayladan biri olan bu bölge, mevsim dönüşüyle birlikte bir sonraki yıla kadar tamamen boşaltılma sürecine giriyor.

Kaçkar Dağları'na yağan ilk kar soğuk hava dalgasını yaylalara taşıdı

Kaçkar Dağları'na yağan ilk kar soğuk hava dalgasını yaylalara taşıdı

Bölgedeki yüksek dağların soğuk hava dalgasından doğrudan etkilendiğini açıklayan Yılmaz, Kaçkar Dağları’na yağan karın dondurucu etkisinin Sarıtaş Yaylası’nda hissedildiğini paylaştı. Soğuk havanın bölgenin en yüksek noktalarından biri olan 3 bin 82 metre yüksekliğindeki Deveboynu Dağı ile 2 bin 680 rakımlı Karakaban Dağı’nı etkisi altına aldığını vurguladı. Uzmanlar ise kış şartları ve olası kar yağışı yolları kapatmadan önce vatandaşların kademeli biçimde ilçe merkezlerine ve köylere çekilmeleri gerektiği hususunda uyarılarda bulundu.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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