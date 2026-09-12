Yılda Sadece Bir Kere Açıyor: Bu Çiçeklerin Açması “Burayı Terk Et” Anlamına Geliyor
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Gümüşhane’de sonbahar mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte halk arasında kışın habercisi kabul edilen vargit çiçekleri yüzünü gösterdi. Yörede centuries boyunca 'yaylaları terk et' mesajı taşıdığına inanılan bu özel çiçeklerin açması, zorlu kış şartlarının yaklaştığını gözler önüne serdi. Merkez ilçeye bağlı Çorak köyü sınırlarında yer alan 2 bin 250 metre rakımlı Sarıtaş Yaylası’nda açan mor ve sarı tonlarındaki çiçekler, bölgedeki mevsimsel döngünün başladığını resmen ilan etti. Hava sıcaklığının 5 dereceye kadar gerilediği yaylada açan bitkiler, sakinlerine göç hazırlıklarına başlamaları yönünde ikazda bulundu.
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Bölge halkı asırlık takvim niteliği taşıyan çiçeklerin açmasıyla göç hazırlıklarını hızlandırdı
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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