Kayalık Sanıp Tekmeledi, 500 Yıllık Paha Biçilmez Hazine Çıktı: "Bulunması Mucizeydi"

Takvimler 2008 yılını gösterdiğinde Namibya kıyılarındaki bir elmas madeninde görev yapan jeolog, sahilde yuvarlak bir kaya parçasına rastladı. Yapılan incelemelerde bu nesnenin kaya değil, dönemin ünlü tüccarlarından Anton Fugger’e ait üçlü mızrak damgasını taşıyan külçe bir bakır olduğu anlaşıldı. Fırtınada sürüklenerek kayalıklara çarpan kalyonun Oranjemund kasabası yakınlarında battığı tespit edildi. Arkeolojik kazılarda enkazdan 22 ton bakır külçenin yanı sıra altın paralar, fildişleri ve denizcilikte kullanılan usturlaplar çıkarıldı. İnsan kalıntısı olarak yalnızca bir ayakkabı içerisinde birkaç kemik parçasına ulaşıldı. Bu durum yolcuların büyük kısmının karaya çıkmayı başardığını gösterdi. Ele geçirilen bu hazine, Sahra Altı Afrika kıyılarında bugüne kadar keşfedilen en eski ve en zengin gemi enkazı kayıtlara geçti.