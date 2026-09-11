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Dev Kömür Madenini Suyla Doldurdular: 60 Yılda İmkansızı Başardılar

Dev Kömür Madenini Suyla Doldurdular: 60 Yılda İmkansızı Başardılar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.09.2026 - 17:57
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İspanya’nın kuzeybatısındaki Galiçya bölgesinde yer alan As Pontes kasabası, sanayi tarihinin en çarpıcı doğaya dönüş projelerinden birine sahne oldu. Yaklaşık altmış yıl boyunca aralıksız çalışan devasa linyit madeni, yürütülen iddialı çevre restorasyonu çalışmalarıyla ülkenin en büyük yapay göllerinden birine dönüştürüldü.

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Kaynak

Kaynak: https://minexforum.com/transforming-a...
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Dev Maden Çukuru Suyun Gücüyle Dönüşüme Uğradı

Dev Maden Çukuru Suyun Gücüyle Dönüşüme Uğradı

Saha, 1940'lı yıllardan itibaren bölge ekonomisinin temel lokomotiflerinden biri haline geldi ve toplamda 260 milyon tona yakın linyit üretimi sağladı. Ancak Avrupa Birliği'nin sıkılaşan çevre standartları ve yükselen emisyon maliyetleri neticesinde tesisteki faaliyetler 2007 yılında tamamen durduruldu. İspanyol enerji şirketi Endesa öncülüğünde 2008 yılında başlatılan ıslah projesi kapsamında, 1600 futbol sahası büyüklüğündeki 300 metrelik dev çukur kademeli olarak doldurulmaya başlandı. Yakındaki Eume Nehir yatağından, yeraltı kaynaklarından ve yağmur sularından faydalanılarak dört yıl içinde tam 547 milyar litre su aktarımı gerçekleştirildi.

İleri Mühendislik Yöntemleriyle Çevresel Riskler Bertaraf Edildi

İleri Mühendislik Yöntemleriyle Çevresel Riskler Bertaraf Edildi

Eski maden ocaklarında yaygın görülen asit sızıntılarını ve ağır metal kirliliğini önlemek amacıyla projede ileri çevre mühendisliği teknikleri uygulandı. Su kütlesinin kimyasal yapısı titizlikle kontrol edilerek 865 hektarlık güvenli bir rezervuar oluşturuldu. Araştırmalar, gölün oksijen açısından zengin üst katmanı ve mineralli alt katmanıyla doğal bir dengeye ulaştığını ortaya koydu.

Eski Sanayi Sahası Doğa Sporları Merkezi Oldu

Eski Sanayi Sahası Doğa Sporları Merkezi Oldu

Rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasıyla bölge çayır, çalı ve orman alanlarından oluşan zengin bir biyoçeşitliliğe kavuştu. Yapay kumsalı ve Mavi Bayrak sertifikasıyla öne çıkan alan, yelken, kano ve rüzgar sörfü gibi su sporlarının yeni adresi haline geldi. As Pontes deneyimi, madencilik sonrası oluşan çevresel risklerin kontrol altına alınmasında Almanya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar pek çok ülke için küresel ölçekte ilham veren bir model kabul ediliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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