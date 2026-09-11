Dev Kömür Madenini Suyla Doldurdular: 60 Yılda İmkansızı Başardılar

Rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasıyla bölge çayır, çalı ve orman alanlarından oluşan zengin bir biyoçeşitliliğe kavuştu. Yapay kumsalı ve Mavi Bayrak sertifikasıyla öne çıkan alan, yelken, kano ve rüzgar sörfü gibi su sporlarının yeni adresi haline geldi. As Pontes deneyimi, madencilik sonrası oluşan çevresel risklerin kontrol altına alınmasında Almanya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar pek çok ülke için küresel ölçekte ilham veren bir model kabul ediliyor.