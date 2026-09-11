Dev Kömür Madenini Suyla Doldurdular: 60 Yılda İmkansızı Başardılar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://minexforum.com/transforming-a...
İspanya’nın kuzeybatısındaki Galiçya bölgesinde yer alan As Pontes kasabası, sanayi tarihinin en çarpıcı doğaya dönüş projelerinden birine sahne oldu. Yaklaşık altmış yıl boyunca aralıksız çalışan devasa linyit madeni, yürütülen iddialı çevre restorasyonu çalışmalarıyla ülkenin en büyük yapay göllerinden birine dönüştürüldü.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dev Maden Çukuru Suyun Gücüyle Dönüşüme Uğradı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İleri Mühendislik Yöntemleriyle Çevresel Riskler Bertaraf Edildi
Eski Sanayi Sahası Doğa Sporları Merkezi Oldu
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın