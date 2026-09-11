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“Bu Söz Hakaret Mi?” Diye Merak Edenler İçin Yapılmış Bir Site: Yargıtay Kararlarını Derliyor

“Bu Söz Hakaret Mi?” Diye Merak Edenler İçin Yapılmış Bir Site: Yargıtay Kararlarını Derliyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.09.2026 - 16:55
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“Bu söz hakaret sayılır mı?” sorusuna yanıt arayanlar için hazırlanan Hakaretmi.com, farklı ifadelerin hukuken nasıl değerlendirildiğini Yargıtay kararları üzerinden inceleyen bir platform olarak ortaya çıktı. Kısa sürede sosyal medyada viral olan sitede yaklaşık 2 bin 500 kelime ve söylem ilgili emsal kararlarla birlikte ele alınıyor. Ancak siteyi kullanırken dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Sitedeki değerlendirmelerin kesin bir hukuki sonuç olarak görülmemesi gerekiyor.

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Site, 2 bin 500 ifadeyi Yargıtay kararları üzerinden inceliyor.

Site, 2 bin 500 ifadeyi Yargıtay kararları üzerinden inceliyor.

Hakaretmi.com'da “adam değilsin”, “katil”, “yalan bunlar” gibi farklı ifadelerin hangi durumlarda hakaret kapsamında değerlendirildiği aktarılıyor. Site, kullanıcıların ifadeler arasında gezinmesine ve ilgili Yargıtay kararlarını incelemesine olanak sağlıyor.

Platformun açıklamasına göre amaç, hakaret suçuna ilişkin Yargıtay kararlarını daha erişilebilir ve interaktif bir şekilde sunmak. Siteyi hazırlayanlar, çalışmanın yaklaşık 2 bin 500 kelimeyi kapsadığını belirtiyor.

Ancak sitedeki sonuçlar kesin hukuki değerlendirme olarak görülmemeli.

Ancak sitedeki sonuçlar kesin hukuki değerlendirme olarak görülmemeli.

Sitede bir ifadenin “hakaret” veya “hakaret değil” şeklinde sınıflandırılması, o sözün her durumda aynı hukuki sonucu doğuracağı anlamına gelmiyor. Hakim ve mahkemeler karar verirken sözün kime söylendiğine, hangi koşullarda kullanıldığına ve olayın bütününe bakıyor.

Bu nedenle Hakaretmi.com, merak gidermek ve emsal kararları incelemek için kullanılabilecek bir kaynak olsa da sitedeki sonuçlara dayanarak kesin bir hukuki değerlendirme yapmak riskli. Bir ifadenin hakaret suçunu oluşturup oluşturmadığı somut olayın koşullarına göre ayrıca değerlendiriliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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