“Bu Söz Hakaret Mi?” Diye Merak Edenler İçin Yapılmış Bir Site: Yargıtay Kararlarını Derliyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
“Bu söz hakaret sayılır mı?” sorusuna yanıt arayanlar için hazırlanan Hakaretmi.com, farklı ifadelerin hukuken nasıl değerlendirildiğini Yargıtay kararları üzerinden inceleyen bir platform olarak ortaya çıktı. Kısa sürede sosyal medyada viral olan sitede yaklaşık 2 bin 500 kelime ve söylem ilgili emsal kararlarla birlikte ele alınıyor. Ancak siteyi kullanırken dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Sitedeki değerlendirmelerin kesin bir hukuki sonuç olarak görülmemesi gerekiyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Site, 2 bin 500 ifadeyi Yargıtay kararları üzerinden inceliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak sitedeki sonuçlar kesin hukuki değerlendirme olarak görülmemeli.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın