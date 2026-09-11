“Bu Söz Hakaret Mi?” Diye Merak Edenler İçin Yapılmış Bir Site: Yargıtay Kararlarını Derliyor

Sitede bir ifadenin “hakaret” veya “hakaret değil” şeklinde sınıflandırılması, o sözün her durumda aynı hukuki sonucu doğuracağı anlamına gelmiyor. Hakim ve mahkemeler karar verirken sözün kime söylendiğine, hangi koşullarda kullanıldığına ve olayın bütününe bakıyor.

Bu nedenle Hakaretmi.com, merak gidermek ve emsal kararları incelemek için kullanılabilecek bir kaynak olsa da sitedeki sonuçlara dayanarak kesin bir hukuki değerlendirme yapmak riskli. Bir ifadenin hakaret suçunu oluşturup oluşturmadığı somut olayın koşullarına göre ayrıca değerlendiriliyor.