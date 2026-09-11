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Bekleme Salonlarındaki Oturaklarla İlgili Tespit Yapan Kolombiyalı Kullanıcı Herkesi Şaşırttı

Bekleme Salonlarındaki Oturaklarla İlgili Tespit Yapan Kolombiyalı Kullanıcı Herkesi Şaşırttı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.09.2026 - 16:43
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X'in otomatik çeviri özelliğiyle milyonlarca kullanıcının algıları da değişti. Pek çok şakanın aslında yabancı kaynaklı olduğu kadar mizahın evrensel yönü de önümüze çıktı. Hatta pek çoğumuzun benzer şeylere güldüğüne de şahit olduk. Tabii olay mizahla da bitmedi. Günlük hayatta karşılaştığımız bazı ürünler veya rutinlerin de ortak olduğunu gördük.

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Kolombiyalı ve İspanyolca paylaşım yapan bir kullanıcı da hastanelerin, karakolların veya farklı ortak alanların bekleme salonlarındaki oturakları paylaştı.

Kolombiyalı ve İspanyolca paylaşım yapan bir kullanıcı da hastanelerin, karakolların veya farklı ortak alanların bekleme salonlarındaki oturakları paylaştı.

Ve 'Bu sandalyeleri gördüğünde bütün günü boşa harcayacağını biliyorsun' tespitinde bulundu.

Bu sandalyelerin evrensel olduğu kanısına varıldı.

Bu sandalyelerin evrensel olduğu kanısına varıldı.
twitter.com

Özellikle devlet daireleri...

Özellikle devlet daireleri...
twitter.com

Bir de tespit geldi.

Bir de tespit geldi.
twitter.com

Şimdi de global tepkilere bakalım...

Şimdi de global tepkilere bakalım...
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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