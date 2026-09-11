Bekleme Salonlarındaki Oturaklarla İlgili Tespit Yapan Kolombiyalı Kullanıcı Herkesi Şaşırttı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
X'in otomatik çeviri özelliğiyle milyonlarca kullanıcının algıları da değişti. Pek çok şakanın aslında yabancı kaynaklı olduğu kadar mizahın evrensel yönü de önümüze çıktı. Hatta pek çoğumuzun benzer şeylere güldüğüne de şahit olduk. Tabii olay mizahla da bitmedi. Günlük hayatta karşılaştığımız bazı ürünler veya rutinlerin de ortak olduğunu gördük.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kolombiyalı ve İspanyolca paylaşım yapan bir kullanıcı da hastanelerin, karakolların veya farklı ortak alanların bekleme salonlarındaki oturakları paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu sandalyelerin evrensel olduğu kanısına varıldı.
Özellikle devlet daireleri...
Bir de tespit geldi.
Şimdi de global tepkilere bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın