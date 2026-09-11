Bekleme Salonlarındaki Oturaklarla İlgili Tespit Yapan Kolombiyalı Kullanıcı Herkesi Şaşırttı

X'in otomatik çeviri özelliğiyle milyonlarca kullanıcının algıları da değişti. Pek çok şakanın aslında yabancı kaynaklı olduğu kadar mizahın evrensel yönü de önümüze çıktı. Hatta pek çoğumuzun benzer şeylere güldüğüne de şahit olduk. Tabii olay mizahla da bitmedi. Günlük hayatta karşılaştığımız bazı ürünler veya rutinlerin de ortak olduğunu gördük.