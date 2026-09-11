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Oğlunu ODTÜ Hazırlık Sınıfına Gönderen Velinin Mesajı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Oğlunu ODTÜ Hazırlık Sınıfına Gönderen Velinin Mesajı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.09.2026 - 16:30
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ODTÜ hazırlık sınıfına yeni başlayan bir öğrencinin velisinin paylaştığı mesaj, X’te hızla yayıldı. Mesajda veli, üniversite ortamında ilkokul ve ortaokuldaki gibi “sınıf annesi” olmak, WhatsApp grubu kurmak, doğum günü ve kahvaltı etkinlikleri düzenlemek ve sınıfa su sebili ile ıslak mendil, peçete, yara bandı için para toplamak istediğini yazınca tartışmalara neden oldu.

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Gelen mesaj şu şekildeydi:

Gelen mesaj şu şekildeydi:

Bazıları kurgu olmasını umdu.

Bazıları kurgu olmasını umdu.
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Bazıları da öneriyi mantıklı buldu.

Bazıları da öneriyi mantıklı buldu.
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Yeni kavramlar bile yetmedi.

Yeni kavramlar bile yetmedi.
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Farklı öneriler de geldi.

Farklı öneriler de geldi.
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Veli şimdiden taraftar topladı.

Veli şimdiden taraftar topladı.
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Biraz da gerçekler...

Biraz da gerçekler...
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Kafa karıştırmayın.

Kafa karıştırmayın.
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Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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