Oğlunu ODTÜ Hazırlık Sınıfına Gönderen Velinin Mesajı Sosyal Medyada Gündem Oldu
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ODTÜ hazırlık sınıfına yeni başlayan bir öğrencinin velisinin paylaştığı mesaj, X’te hızla yayıldı. Mesajda veli, üniversite ortamında ilkokul ve ortaokuldaki gibi “sınıf annesi” olmak, WhatsApp grubu kurmak, doğum günü ve kahvaltı etkinlikleri düzenlemek ve sınıfa su sebili ile ıslak mendil, peçete, yara bandı için para toplamak istediğini yazınca tartışmalara neden oldu.
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Gelen mesaj şu şekildeydi:
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Bazıları kurgu olmasını umdu.
Bazıları da öneriyi mantıklı buldu.
Yeni kavramlar bile yetmedi.
Farklı öneriler de geldi.
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Veli şimdiden taraftar topladı.
Biraz da gerçekler...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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