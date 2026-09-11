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Sinan Engin'den Fenerbahçe'nin Belçikalı Golcüsü Lukaku'ya Çin Diyeti Önerisi

Sinan Engin'den Fenerbahçe'nin Belçikalı Golcüsü Lukaku'ya Çin Diyeti Önerisi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.09.2026 - 12:29
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Fenerbahçe'nin Napoli'den transfer ettiği Romelu Lukaku, henüz beklenen katkıyı veremezken Belçikalı golcünün kiloları da sık sık eleştirildi. Roma maçının ardından eski futbolcu ve spor yorumcusu Sinan Engin'den Lukaku'ya ilginç bir diyet önerisi geldi. Asist Analiz yayınında konuşan Engin, Belçikalı golcüye 'Çin Diyeti' önerdi. Hatta kendisinin Sergen Yalçın gibi gece geç saatlerde atıştırmalık yediğini iddia etti.

via: Asist Analiz

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Uzun yıllar yönettiği Fenerbahçe'ye dönen Aziz Yıldırım işe forvet takviyeleriyle başlamıştı.

Uzun yıllar yönettiği Fenerbahçe'ye dönen Aziz Yıldırım işe forvet takviyeleriyle başlamıştı.

Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin ardından Napoli'den Belçikalı golcü Romelu Lukaku ile imzalar atıldı. Lukaku'nun fiziği sosyal medyada da çok konuşulurken oyuncunun kilolarının oyununu olumsuz yönde etkilediği eleştirileri de arttı.

Asist Analiz programında ise Sinan Engin'den ilginç bir öneri geldi. Ünlü yorumcu Lukaku'ya Çin diyeti önerdi

Engin: 'Sevgili Lukaku, beni iyi dinle! Çin Diyeti vardır, 18 saat sürer. Akşam saat 6'dan sonra yemek yemeyeceksin, ertesi gün idmandan önce kahvaltını yapacaksın, karbonhidrat kesinlikle yok! Sen gece 1'de gizli gizli abur cubur yiyorsun. Bizim Sergen yapıyordu.' ifadelerini kullandı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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