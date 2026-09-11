Sinan Engin'den Fenerbahçe'nin Belçikalı Golcüsü Lukaku'ya Çin Diyeti Önerisi
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Fenerbahçe'nin Napoli'den transfer ettiği Romelu Lukaku, henüz beklenen katkıyı veremezken Belçikalı golcünün kiloları da sık sık eleştirildi. Roma maçının ardından eski futbolcu ve spor yorumcusu Sinan Engin'den Lukaku'ya ilginç bir diyet önerisi geldi. Asist Analiz yayınında konuşan Engin, Belçikalı golcüye 'Çin Diyeti' önerdi. Hatta kendisinin Sergen Yalçın gibi gece geç saatlerde atıştırmalık yediğini iddia etti.
via: Asist Analiz
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Uzun yıllar yönettiği Fenerbahçe'ye dönen Aziz Yıldırım işe forvet takviyeleriyle başlamıştı.
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Asist Analiz programında ise Sinan Engin'den ilginç bir öneri geldi. Ünlü yorumcu Lukaku'ya Çin diyeti önerdi
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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