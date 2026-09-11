UEFA Paylaştı, Dünya Konuştu: Fenerbahçe Taraftarının Koreografisi Sınırları Aştı
Fenerbahçe, 18 yıl aradan sonra yeniden yer aldığı Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında dün akşam Kadıköy'de Roma'yı ağırladı. Ancak maçtan çok tribünler konuşuldu.
Taraftar grubu UNIGFB'nin hazırladığı zombi temalı koreografi, karşılaşma öncesi stadyumu baştan aşağı kattı. Işık oyunlarıyla desteklenen görüntüler kısa sürede sınırları aştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi hesabı koreografiyi iki ayrı paylaşımla duyurdu. Bu paylaşımlar toplamda 5 milyonun üzerinde görüntülenme ve 220 binden fazla beğeni aldı. DAZN gibi uluslararası spor kanalları da görüntüleri paylaştı.
Yabancı futbol hesapları övgüde yarışırken, yurt içinden gelen yorumlarda rakip taraftarlar bile takdirlerini gizlemedi.
"Fenerbahçe'den olağanüstü bir tifo. Işıklandırmayı da işin içine katmaları tek kelimeyle muhteşem."
"İş tifoya gelince Fenerbahçe'nin rakibi yok."
"18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönen Fenerbahçe taraftarından inanılmaz bir atmosfer."
Bir hesap, Arsenal'in 2025'teki tifosuyla yan yana koydu.
"Bu Fenerbahçe tifosu bambaşka bir seviyede."
Uluslararası spor kanalı DAZN da görüntüleri paylaştı.
Yurt içinde en çok konuşulan yorum bir Beşiktaş taraftarından geldi.
Koreografinin yapay zeka sanılması gurur kaynağı oldu.
Kimisi zamanlamaya takıldı: On yıl önce olsa kapak fotoğrafı olurdu.
Emek verenlere teşekkür edenler oldu.
Avrupa'nın konuştuğunu fark edenler de vardı.
Kapatırken: Koreografinin havadan görüntüsü de yayınlandı.
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