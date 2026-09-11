İstifa Depremi Sonrası Sürpriz Gelişme: Aziz Yıldırım ile Görüşen İsmail Kartal Kararını Verdi

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım, ani bir kararla görevini bırakma eşiğine gelen teknik direktör İsmail Kartal ile masaya oturdu. Yapılan detaylı durum değerlendirmesinin ardından taraflar arasındaki pürüzler giderilirken, tecrübeli teknik adamın takımın dümeninde kalması yönünde kesin bir uzlaşmaya varıldı. Alınan bu net kararın hemen ardından, 65 yaşındaki başarılı çalıştırıcının bugün planlanan idmanda oyuncularının başında sahaya ineceği kesinleşti.

Yaşanan bu hareketli saatlerin yankıları sürerken, Başkan Aziz Yıldırım sürecin perde arkasına ve camiadaki genel havaya dair oldukça sitemkar ifadeler kullandı. Teknik heyetin istifa düşüncesinden ne kendisinin ne de yönetimin önceden haberdar olmadığını vurgulayan Yıldırım, asıl sorunun dışarıdan yaratılan yıpratıcı algı olduğuna dikkat çekti. Takımın Şampiyonlar Ligi vizesi alarak devler arenasına adım atmasına rağmen, bu büyük adımın adeta olumsuz bir durummuş gibi gösterilmesinden büyük rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

Camianın kendi değerlerine yeterince kenetlenmediğinden dert yanan başkan, taraftarların Avrupa'nın bir numaralı kupasında yer alma sevincini bile tam anlamıyla yaşayamadığına işaret etti. Sosyal medya platformlarında ve televizyon programlarında sürekli olarak kadronun yetersizliği üzerinden bir karamsarlık pompalandığını belirten Yıldırım, ekran başındaki veya klavye başındaki herkesin yönetim kurulu ya da antrenör gibi davranarak kulüp adına kararlar kesmesine sert tepki gösterdi. Bu tarz bir yaklaşımın kabul edilemez olduğunu belirten başkan, takımın etrafında oluşturulan suni kriz ortamına karşı net bir duruş sergiledi.