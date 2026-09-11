İstifa Depremi Sonrası Sürpriz Gelişme: Aziz Yıldırım ile Görüşen İsmail Kartal Kararını Verdi
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın sürpriz istifa kararının ardından sular duruldu. Başkan Aziz Yıldırım ile tecrübeli çalıştırıcı arasında gerçekleşen kritik zirveden 'yola devam' kararı çıkarken, 65 yaşındaki teknik adamın bugün takımın başında antrenmana çıkacağı öğrenildi. Başkan Yıldırım ise camiaya ve bitmek bilmeyen eleştirilere yönelik oldukça sert açıklamalarda bulundu.
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Fenerbahçe camiasını sarsan istifa krizinde beklenen yüz yüze görüşme gerçekleşti ve tüm belirsizlikler ortadan kalktı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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