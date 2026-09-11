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Roma Maçı Sonrası Herkesi Şoke Eden İstifası Aziz Yıldırım Tarafından Reddedilen İsmail Kartal Gündem Oldu

Roma Maçı Sonrası Herkesi Şoke Eden İstifası Aziz Yıldırım Tarafından Reddedilen İsmail Kartal Gündem Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.09.2026 - 07:10 Son Güncelleme: 11.09.2026 - 07:12
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Fenerbahçe'nin Roma ile 1-1 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçının ardından basın toplantısına çıkan İsmail Kartal, kimsenin beklemediği bir açıklama yaparak görevinden istifa ettiğini duyurdu. Koltukta topu topu üç ay kalan teknik direktörün 'Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla' sözleri, dakikalar içinde X'in gündemine oturdu.

Başkan Aziz Yıldırım istifayı kabul etmediğini açıkladı ama sosyal medyayı durduran olmadı. Gece boyunca peş peşe gelen paylaşımlar ortalığı mizah şölenine çevirdi.

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İsmail Kartal, tek bir soru bile almadan mikrofonu bıraktı: "Bu akşam ben görevimden istifa ediyorum."

İsmail Kartal, tek bir soru bile almadan mikrofonu bıraktı: "Bu akşam ben görevimden istifa ediyorum."

Roma maçının ardından basın mensuplarının karşısına geçen deneyimli teknik adam, gazetecilerden soru kabul etmedi. Sözlerine görevde geçirdiği kısa süreyi anlatarak başladı: 'Üç aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yapmış olduğum antrenmanlar, kamplar… Başkan ve yöneticiler bize her konuda yardımcı olmaya çalıştı. Çok güzel günlerdi.'

Ardından gelen cümle salondaki herkesi dondurdu. Kartal, 'Bu akşam ben görevimden istifa ediyorum. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla. Oyuncu kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Kulübün önünü açmak için böyle bir karar aldım' ifadelerini kullandı.

İşin ilginç tarafı, ortada bir yenilgi bile yoktu. Fenerbahçe 18 yıl sonra döndüğü Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Roma'yla 1-1 berabere kalmış, Kartal da kulübün başında bu kulvarda puan alan ilk Türk teknik direktör olmuştu.

Aziz Yıldırım ise istifayı tanımadığını duyurdu: "İsmail Kartal görevinin başındadır."

Aziz Yıldırım ise istifayı tanımadığını duyurdu: "İsmail Kartal görevinin başındadır."

Açıklamadan kısa süre sonra konuşan Başkan Aziz Yıldırım, kararı kabul etmediğini söyledi. Yıldırım, teknik direktörün maç sırasında tribünden atılan şişeyle darbe aldığını hatırlatarak, 'İsmail Kartal'ın kafasına şişe attılar ya bu akşam! Ondan dolayı üzüntülü, sebep bu!' dedi.

Başkan sözlerini şöyle tamamladı: 'İsmail Kartal görevinin başındadır. Ancak İsmail Kartal'a sahip çıkılsın. Kafasına şişe atılarak olmaz bu iş. Ayıp!' 

Kulüp, ilerleyen saatlerde şişeyi atan kişinin tespit edildiğini açıkladı.

Sonuçta ortaya tuhaf bir tablo çıktı: istifa eden, ama istifası kabul edilmeyen bir teknik direktör.

X kullanıcıları için bu tablo tam bir hazineydi. "Bir daha asla" vurgusu, üç aylık süreç ve kabul edilmeyen istifa aynı gecede üst üste binince goygoy da sabaha kadar sürdü. İşte gecenin en çok konuşulan paylaşımları:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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