Roma Maçı Sonrası Herkesi Şoke Eden İstifası Aziz Yıldırım Tarafından Reddedilen İsmail Kartal Gündem Oldu
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Fenerbahçe'nin Roma ile 1-1 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçının ardından basın toplantısına çıkan İsmail Kartal, kimsenin beklemediği bir açıklama yaparak görevinden istifa ettiğini duyurdu. Koltukta topu topu üç ay kalan teknik direktörün 'Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla' sözleri, dakikalar içinde X'in gündemine oturdu.
Başkan Aziz Yıldırım istifayı kabul etmediğini açıkladı ama sosyal medyayı durduran olmadı. Gece boyunca peş peşe gelen paylaşımlar ortalığı mizah şölenine çevirdi.
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İsmail Kartal, tek bir soru bile almadan mikrofonu bıraktı: "Bu akşam ben görevimden istifa ediyorum."
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Aziz Yıldırım ise istifayı tanımadığını duyurdu: "İsmail Kartal görevinin başındadır."
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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