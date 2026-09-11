Roma Maçı Sonrası Herkesi Şoke Eden İstifası Aziz Yıldırım Tarafından Reddedilen İsmail Kartal Gündem Oldu

Roma maçının ardından basın mensuplarının karşısına geçen deneyimli teknik adam, gazetecilerden soru kabul etmedi. Sözlerine görevde geçirdiği kısa süreyi anlatarak başladı: 'Üç aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yapmış olduğum antrenmanlar, kamplar… Başkan ve yöneticiler bize her konuda yardımcı olmaya çalıştı. Çok güzel günlerdi.'

Ardından gelen cümle salondaki herkesi dondurdu. Kartal, 'Bu akşam ben görevimden istifa ediyorum. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla. Oyuncu kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Kulübün önünü açmak için böyle bir karar aldım' ifadelerini kullandı.

İşin ilginç tarafı, ortada bir yenilgi bile yoktu. Fenerbahçe 18 yıl sonra döndüğü Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Roma'yla 1-1 berabere kalmış, Kartal da kulübün başında bu kulvarda puan alan ilk Türk teknik direktör olmuştu.