Senin Ne Kadar Bilinçli Bir Tüketici Olduğunu Söylüyoruz!
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Üretici bir noktada olsak bile bir noktada hepimiz birer tüketiciyiz. Şu an bu testi çözenler bile birer tüketici.
Ne kadar bilinçli bir tüketicisin? Merak ettiysen seni hemen şöyle alalım. 👇🏻
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1. Söyle bakalım, yeni bir kıyafet sepete girmeden önce kafanda neler dönüyor?
2. Bir üründe "sürdürülebilir" ifadesinin geçmesi senin için ne anlam ifade ediyor?
3. Yeni bir telefon veya kulaklık alacağın zaman en çok neye takılırsın, söyler misin?
4. Sık alışveriş yaptığın bir markanın kömür yatırımı olduğunu öğrensen, sence ne değişir?
5. Şunu soralım şimdi: İklime yatırılan her 1 doların ortalama 4 dolar olarak geri döndüğünü biliyor muydun?
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6. Bir markanın yıllık sürdürülebilirlik raporunu hiç açıp okudun mu?
7. Sence senin gibi tek bir alıcının tercihleri koca bir şirketi değiştirebilir mi?
8. Satın aldığın bir ürünün hangi koşullardan geçip sana geldiğini merak ettin mi hiç?
Alışveriş senin için hâlâ sadece alışveriş.
Farkındalığın uyanıyor.
Cüzdanınla düşünen bir tüketicisin.
Seçimlerinle fark yaratanlardansın.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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