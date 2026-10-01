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Senin Ne Kadar Bilinçli Bir Tüketici Olduğunu Söylüyoruz!

Senin Ne Kadar Bilinçli Bir Tüketici Olduğunu Söylüyoruz!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Editörü
01.10.2026 - 20:01
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Üretici bir noktada olsak bile bir noktada hepimiz birer tüketiciyiz. Şu an bu testi çözenler bile birer tüketici.

Ne kadar bilinçli bir tüketicisin? Merak ettiysen seni hemen şöyle alalım. 👇🏻

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1. Söyle bakalım, yeni bir kıyafet sepete girmeden önce kafanda neler dönüyor?

2. Bir üründe "sürdürülebilir" ifadesinin geçmesi senin için ne anlam ifade ediyor?

2. Bir üründe "sürdürülebilir" ifadesinin geçmesi senin için ne anlam ifade ediyor?

3. Yeni bir telefon veya kulaklık alacağın zaman en çok neye takılırsın, söyler misin?

3. Yeni bir telefon veya kulaklık alacağın zaman en çok neye takılırsın, söyler misin?

4. Sık alışveriş yaptığın bir markanın kömür yatırımı olduğunu öğrensen, sence ne değişir?

4. Sık alışveriş yaptığın bir markanın kömür yatırımı olduğunu öğrensen, sence ne değişir?

5. Şunu soralım şimdi: İklime yatırılan her 1 doların ortalama 4 dolar olarak geri döndüğünü biliyor muydun?

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6. Bir markanın yıllık sürdürülebilirlik raporunu hiç açıp okudun mu?

7. Sence senin gibi tek bir alıcının tercihleri koca bir şirketi değiştirebilir mi?

8. Satın aldığın bir ürünün hangi koşullardan geçip sana geldiğini merak ettin mi hiç?

Alışveriş senin için hâlâ sadece alışveriş.

Ürünü sepete atarken markanın ne iş yaptığı hiç aklına gelmiyor değil mi? Bunda yalnız değilsin, çoğumuz öyle büyüdük. Ürün güzelse, fiyat uygunsa mesele kapanır. Ama şunu bir bilgi olarak cebine at: İklime yatırılan her 1 dolar, ortalama 4 dolar olarak geri dönüyor. Yani çevreye yatırım yapmayan bir şirket, aslında uzun vadede hem dünyaya hem cebine zarar veriyor. Sen de bir dahaki alışverişinde bir saniyeliğine durup 'Bu ürünü kim, nasıl üretti?' diye sor. Küçük bir alışkanlık, büyük bir farkın başlangıcı olabilir.

Farkındalığın uyanıyor.

Tam bir iklim kahramanı değilsin ama gözün artık bazı şeyleri görmeye başlamış. Bir markanın çevreye zarar verdiğini duyduğunda içinde küçük bir rahatsızlık uyanıyor, sürdürülebilirlik etiketine bazen bakıyorsun. Aslında hiç de küçümsenmeyecek bir başlangıç. Şunu unutma: iklime yapılan her yatırımın 4 kat geri döndüğünü bilen şirketler, aslında geleceğe yatırım yapıyor. Sen de bu bilgiyi bir sonraki alışverişinde biraz daha öne çıkarırsan farkındalığın alışkanlığa dönüşür.

Cüzdanınla düşünen bir tüketicisin.

Alışveriş senin için artık sadece ihtiyaç gidermek değil, küçük bir tercih meselesi. Markanın ne yaptığını merak ediyor, bazen araştırıyor, elinden geldiğince dikkatli seçimler yapıyorsun. Bu boşa giden bir çaba değil asla. İklime yatırılan her 1 doların 4 dolara dönüştüğünü düşünürsek, senin gibi sorgulayan tüketiciler aslında şirketleri doğru tarafa itiyor. Tek eksiğin, bu bilinci her alışverişte tutarlı bir alışkanlığa çevirmek. Oraya da çok yakınsın.

Seçimlerinle fark yaratanlardansın.

Sepete bir şey atmadan önce sorduğun sorular var: Bu markanın enerjisi nereden geliyor, çevreye ne kadar yatırım yapıyor, gerçekten şeffaf mı? Bunu bilinçli olarak yapıyorsun ve bu da düşündüğünden çok daha büyük bir etki yaratıyor. İklime yatırılan her 1 doların 4 dolar olarak geri döndüğü bir dünyada, senin gibi seçici tüketiciler şirketleri doğru yöne itmenin en güçlü yollarından biri. Bu tutumunu sürdür, çünkü her seçimin gerçekten bir karşılığı var.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Editörü
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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