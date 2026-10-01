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Başına Bela Açmaya Müsait 4 Burç: Sakin Bir Gün Onlara Göre Değil!

Başına Bela Açmaya Müsait 4 Burç: Sakin Bir Gün Onlara Göre Değil!

burç
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 20:01
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Herkesin sakin bir akşam geçirdiği yerde onların hikayesi başlar. Tek bir 'Hadi ya, ne olacak ki?' cümlesi, kendilerini bir anda hiç beklemedikleri bir olayın ortasında bulmalarına yeter. Çünkü onlar asla yerlerinde duramazlar!

Astrolojiye göre bazı burçlar sorun aramıyor, sorun onları bir şekilde buluyor.

İşte başına bela açmaya müsait o 4 burç!

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Koç

Koç

Koç burcu önce yapar, sonra düşünür. Hatta bazen hiç düşünmez. Bir tartışmada son sözü söylemeden masadan kalkamaz, trafikte kendisine korna çalan birine cevap vermeden duramaz. Sabır, onun sözlüğündeki en kısa kelimedir.

Onun başını belaya sokan şey cesaretidir. Biri 'Yapamazsın' dediği anda o iş, Koç için bir onur meselesine dönüşür. Sonuç ne olursa olsun geri adım atmak aklına bile gelmez.

Koç'u durdurmak istiyorsanız, ona asla 'Yapamazsın' demeyin.

İkizler

İkizler

İkizler burcu için hayatın en güzel yanı sohbettir. Ama bu sohbetler bazen fazla uzar. Bir arkadaşının sırrını 'Sana söylüyorum ama aramızda kalsın' diye bir başkasına anlatmak, ona masum bir paylaşım gibi gelir.

Bir de merakı var. Yan masadaki konuşmaya kulak kabartmak, bir telefonun ekranına göz ucuyla bakmak, kimsenin sormadığı soruyu sormak... Uzun lafın kısası, İkizler'in başına gelenlerin çoğu bu merakla başlar ve ağzından kaçan tek bir cümleyle büyür.

İkizler'e sır vermeden önce iki kez düşünün çünkü o anlatmadan önce hiç düşünmüyor.

Yay

Yay

Yay burcu ne düşünüyorsa onu söyler. Kalabalık bir masada herkesin açmaktan kaçındığı konuyu açan, 'Ama doğrusu bu' diyerek ortamı bir anda geren hep odur. Onun için dürüstlük her şeyden önemlidir, nasıl söylendiği ise pek umurunda değildir.

Bir de maceraya olan tutkusu var. Plansız bir yolculuk, gece yarısı verilen bir karar, 'Bir kere yaşıyoruz' diye başlanan işler... Yay'ın en unutulmaz anıları, genelde başını en çok ağrıtan anlardır.

Yay'la çıkılan bir yolculuk asla planlandığı gibi bitmez ama her zaman anlatacak bir hikaye bırakır.

Kova

Kova

Kova burcu kurallara uymayı sevmez, en azından neden konduğunu anlamadığı kurallara. 'Burada fotoğraf çekmek yasaktır' yazısını gördüğünde aklına gelen ilk şey 'Neden?' sorusudur. Aldığı cevap onu ikna etmezse, kuralı kendi yöntemiyle esnetmeyi dener.

Herkesin aynı yöne gittiği yerde ters yöne yürümekten keyif alır. Bu sıra dışı tavrı onu ilginç kılar ama otoriteyle karşı karşıya gelmesine de neden olur. Patronuyla, öğretmeniyle ya da apartman yöneticisiyle tartışan bir Kova'ya rastlamak hiç de zor değildir.

Kova'ya bir şeyi yasaklamak, ona o şeyi yapması için en iyi sebebi vermektir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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