Başına Bela Açmaya Müsait 4 Burç: Sakin Bir Gün Onlara Göre Değil!
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Herkesin sakin bir akşam geçirdiği yerde onların hikayesi başlar. Tek bir 'Hadi ya, ne olacak ki?' cümlesi, kendilerini bir anda hiç beklemedikleri bir olayın ortasında bulmalarına yeter. Çünkü onlar asla yerlerinde duramazlar!
Astrolojiye göre bazı burçlar sorun aramıyor, sorun onları bir şekilde buluyor.
İşte başına bela açmaya müsait o 4 burç!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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