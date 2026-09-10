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İsmail Kartal'ın Canlı Yayındaki İstifası Yorumcuları Şaşırtırken İlginç Tepkiler Ortaya Çıktı

İsmail Kartal'ın Canlı Yayındaki İstifası Yorumcuları Şaşırtırken İlginç Tepkiler Ortaya Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.09.2026 - 00:32
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Roma beraberliğinin ardından basın toplantısında soru kabul etmeyen Kartal, görevde geçirdiği yaklaşık 3 aylık sürece değinerek, “3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yapmış olduğum antrenmanlar, kamplar... Başkan ve yöneticiler bize her konuda yardımcı olmaya çalıştı. Çok güzel günlerdi. Bu akşam ben görevimden istifa ediyorum. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla. Oyuncu kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Kulübün önünü açmak için böyle bir karar aldım” dedi.

O anlara canlı yayında yakalanan yorumcuların tepkileri ise hayli ilginçti. 

Kaynak - Sokak Kedisi TV

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Yorumcuların şaşkınlıkları sosyal medyada paylaşıldı.

İstifası kabul edilmedi.

İstifası kabul edilmedi.

Yıldırım, “İsmail Kartal'ın kafasına şişe attılar ya bu akşam! Ondan dolayı üzüntülü, sebep bu! Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız dedik, kaldık. İsmail Kartal'la kaldık. Biz desteğiz, biz yapmadık” dedi.

Aziz Yıldırım, İsmail Kartal’ın istifasını kabul etmediğini vurgularken, teknik direktörün görevine devam ettiğini söyledi.

Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

“İsmail Kartal görevinin başındadır. Ancak İsmail Kartal'a sahip çıkılsın. Kafasına şişe atılarak olmaz bu iş. Ayıp!”

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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