İsmail Kartal'ın Canlı Yayındaki İstifası Yorumcuları Şaşırtırken İlginç Tepkiler Ortaya Çıktı
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Roma beraberliğinin ardından basın toplantısında soru kabul etmeyen Kartal, görevde geçirdiği yaklaşık 3 aylık sürece değinerek, “3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yapmış olduğum antrenmanlar, kamplar... Başkan ve yöneticiler bize her konuda yardımcı olmaya çalıştı. Çok güzel günlerdi. Bu akşam ben görevimden istifa ediyorum. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla. Oyuncu kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Kulübün önünü açmak için böyle bir karar aldım” dedi.
O anlara canlı yayında yakalanan yorumcuların tepkileri ise hayli ilginçti.
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Yorumcuların şaşkınlıkları sosyal medyada paylaşıldı.
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İstifası kabul edilmedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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