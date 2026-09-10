İsmail Kartal'ın Canlı Yayındaki İstifası Yorumcuları Şaşırtırken İlginç Tepkiler Ortaya Çıktı

Yıldırım, “İsmail Kartal'ın kafasına şişe attılar ya bu akşam! Ondan dolayı üzüntülü, sebep bu! Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız dedik, kaldık. İsmail Kartal'la kaldık. Biz desteğiz, biz yapmadık” dedi.

Aziz Yıldırım, İsmail Kartal’ın istifasını kabul etmediğini vurgularken, teknik direktörün görevine devam ettiğini söyledi.

Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

“İsmail Kartal görevinin başındadır. Ancak İsmail Kartal'a sahip çıkılsın. Kafasına şişe atılarak olmaz bu iş. Ayıp!”