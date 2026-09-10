Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın İstifasını Kabul Etmediğini Açıkladı
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Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın istifasını kabul etmediğini açıklayarak, Fenerbahçe kamuoyuna eleştiriler getirdi. Aziz Yıldırım, 'bu kadar strese dayanılmaz, siz algıyı yaratıyorsunuz' dedi.
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Aziz Yıldırım, istifayı kabul etmediğini söyleyerek basın mensuplarına sert açıklamalarda bulundu:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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