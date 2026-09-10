Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın İstifasını Kabul Etmediğini Açıkladı

'Herkes sakin olsun. Herkes bekleyecek. Mayıs ayını bekleyin. Şampiyon olacağız.

Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Kimle yaptık, İsmail Kartal'la yaptık. Biz desteğiz. Ben hiç çekinmem 200 milyon Euro'ya oyuncu alırım ama kulübü düşünüyorum. 10-15 oyuncu gitmesi lazım yabancı kuralı gereği. Bu oyuncular nasıl gidecek, gitsin etsin. Bunun bir karşılığı var. Siz kamuoyu oluşturuyorsunuz.

İsmail'in halini gördünüz. Bu kadar sıkıntıya insan dayanır mı ya? Biz hepimiz stres altındayız. Sosyal medyam yok rahatım ama öbür insanların var. Doğruları yazın. İsmail Hoca'nın kafasına şişe atıyorlar, biz gördük. Bu yüzden üzgün, gitmek istiyor. Müsade etmiyorsunuz.

Mayıs ayına gelince görürsünüz. 18 yıl sonra bir yönetim ve hoca bunu başardı. Bunu tebrik edeceğinize gömüyorsunuz. Fenerbahçeliyim diyen yorumcuların hepsi Fenerbahçe'ye ihanet ediyor. İsmail Kartal görevinin başındadır.

İçeride konuştum. Şişeyi söylüyor, baskıyı söylüyor. İlaç alıyorum diyor. Tecrübeli olmasak biz de bu baskıyı kaldıramayız. Böyle olmaz.

Ben gidene kadar İsmail Kartal buradan gidemez. Ben gidersem, benimle gelmek isterse gelir. Bunu böyle bilin.'