Everest Dağcılarının İdrarından Çıkan Isı Tek Sezonda 154 Ton Buzu Eritmiş

İdrardan kaynaklanan termal etki buzuldaki tek lokal faktör olarak kalmıyor. Kampta yer alan 1.600’den fazla çadırda yemek pişirmek, ısınmak ve jeneratörleri çalıştırmak amacıyla yüzlerce LPG tüpü ile binlerce litre gazyağı tüketiliyor. Yakıt kullanımı ile insan idrarından süzülen ısı birlikte hesaplandığında, ortaya çıkan toplam enerjinin sezon genelinde 2 bin 492 ton buzu eritebilecek seviyeye ulaştığı görülüyor. Yapılan hesaplamalara helikopter hareketliliği, sporcuların vücut ısısı ve yük taşıyan hayvanların oluşturduğu termal etki dahil edilmedi.