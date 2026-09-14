Everest Dağcılarının İdrarından Çıkan Isı Tek Sezonda 154 Ton Buzu Eritmiş
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Kaynak: https://www.nytimes.com/2026/08/29/sc...
Dünyanın en yüksek noktası Everest’te yürütülen son bilimsel araştırmalar, tırmanış sezonunda insan faaliyetlerinin Khumbu Buzulu üzerinde yarattığı çevresel etkileri gün yüzüne çıkardı. Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen çalışma, dağcılar ile rehberlerin ürettiği idrarın yaydığı vücut ısısının tek bir tırmanış sezonunda yaklaşık 154 ton kar ve buzun erimesine yol açabilecek bir enerji oluşturduğunu gösterdi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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