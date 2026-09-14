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Everest Dağcılarının İdrarından Çıkan Isı Tek Sezonda 154 Ton Buzu Eritmiş

Everest Dağcılarının İdrarından Çıkan Isı Tek Sezonda 154 Ton Buzu Eritmiş

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.09.2026 - 09:00
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Dünyanın en yüksek noktası Everest’te yürütülen son bilimsel araştırmalar, tırmanış sezonunda insan faaliyetlerinin Khumbu Buzulu üzerinde yarattığı çevresel etkileri gün yüzüne çıkardı. Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen çalışma, dağcılar ile rehberlerin ürettiği idrarın yaydığı vücut ısısının tek bir tırmanış sezonunda yaklaşık 154 ton kar ve buzun erimesine yol açabilecek bir enerji oluşturduğunu gösterdi.

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Kaynak: https://www.nytimes.com/2026/08/29/sc...
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Yüksek İrtifadaki Sıvı Atıklar Buzul Tabakasında Doğrudan Isı Birikimine Yol Açıyor

Yüksek İrtifadaki Sıvı Atıklar Buzul Tabakasında Doğrudan Isı Birikimine Yol Açıyor

Nepal sınırları içerisinde, 5 bin 364 metre yükseklikte konumlanan Everest Ana Kampı, her ilkbaharda binlerce kişiyi ağırlayan geçici bir yerleşim alanına dönüşüyor. Yüksek irtifa koşullarında dehidrasyonu önlemek adına yüksek miktarda sıvı tüketen dağcılar, kamp süresince günlük 6 bin litreyi aşan idrar üretiyor. Katı insani atıklar özel kaplarla toplanarak bölgeden uzaklaştırılırken, idrarın büyük bölümü doğrudan buzul yüzeyine bırakılıyor. Vücut sıcaklığında dışarı atılan bu sıvı, yaklaşık 50 gün süren yoğun tırmanış döneminde buz tabakasında ölçülebilir bir ek ısı birikimi meydana getiriyor.

Kampa Kurulan Yakıt Sistemleri Buz Erimesini Katlayarak İklim Baskısını Tırmandırıyor

Kampa Kurulan Yakıt Sistemleri Buz Erimesini Katlayarak İklim Baskısını Tırmandırıyor

İdrardan kaynaklanan termal etki buzuldaki tek lokal faktör olarak kalmıyor. Kampta yer alan 1.600’den fazla çadırda yemek pişirmek, ısınmak ve jeneratörleri çalıştırmak amacıyla yüzlerce LPG tüpü ile binlerce litre gazyağı tüketiliyor. Yakıt kullanımı ile insan idrarından süzülen ısı birlikte hesaplandığında, ortaya çıkan toplam enerjinin sezon genelinde 2 bin 492 ton buzu eritebilecek seviyeye ulaştığı görülüyor. Yapılan hesaplamalara helikopter hareketliliği, sporcuların vücut ısısı ve yük taşıyan hayvanların oluşturduğu termal etki dahil edilmedi.

Araştırmacılar Ana Kampın Buzul Dışındaki Güvenli Alanlara Taşınmasını Öneriyor

Araştırmacılar Ana Kampın Buzul Dışındaki Güvenli Alanlara Taşınmasını Öneriyor

Everest genelindeki küresel erimenin temel nedeni iklim değişikliği olarak öne çıksa da, doğrudan buz üzerine kurulan kamp yerleşimi bölgesel erimeyi ivmelendiriyor. Bölgedeki yüzey sıcaklığı artışının buzun diğer bölümlerine kıyasla iki kat daha hızlı seyrettiğini vurgulayan bilim insanları, Khumbu Buzulu üzerindeki baskıyı azaltmak için kampın buzul dışındaki istikrarlı bir alana taşınması gerektiğine dikkat çekiyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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