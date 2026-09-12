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Resmi Açıklama Geldi: Emekli Maaşı İçin Çalışmalar Başladı

Resmi Açıklama Geldi: Emekli Maaşı İçin Çalışmalar Başladı

SGK Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
12.09.2026 - 11:03
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP MKYK toplantısında Orta Vadeli Program'ı (OVP) anlattığı sunumda emekli maaşlarıyla ilgili konuştu. Bakan Şimşek, en düşük emekli maaşına dair hazırlıkların yakın zamanda tamamlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını belirtti.

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Resmi açıklama geldi: En düşük emekli maaşı için Bakan Şimşek'ten açıklama.

Resmi açıklama geldi: En düşük emekli maaşı için Bakan Şimşek'ten açıklama.

AKP MKYK toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, üç yıllık Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin detaylı bir sunum yaptı. Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre Şimşek, sunumda en düşük emekli maaşı sorununun çözümüne yönelik çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Bakan Şimşek, ilgili bakanlıklarla yürütülen çalışmanın yakın zamanda sonuçlanacağını ve hazırlıkların ardından dosyanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağını söyledi. Her yıl emekli sayısının artmasına da dikkat çeken Şimşek, bu tabloya karşı hükümetin emeklilerin sorunlarını çözmeye odaklandığının altını çizdi.

Kira ve gıdada yeni adımlar.

Kira ve gıdada yeni adımlar.

Toplantıda enflasyona da değinen Şimşek, mevcut dönemde enflasyonun 2023 yılına kıyasla yarı yarıya gerilediğini belirtti. Ancak Bakan, rakamların hâlâ istenen seviyenin üzerinde seyrettiğini de kabul etti. Özellikle kira ve gıda enflasyonundaki yüksek seyre dikkat çeken Şimşek, konut arzını artırmak için yeni konut projelerinin hayata geçirileceğini ve bu alana ek bütçe ayrılacağını aktardı.

Gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çalışmaları da toplantıda ele alındı; yeni sulama kanalı projeleriyle üretimin desteklenmesi hedefleniyor. Böylece hem konut hem gıda tarafında alınacak önlemlerin, emeklileri de yakından ilgilendiren genel geçim maliyetini aşağı çekmesi bekleniyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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