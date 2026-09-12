Resmi Açıklama Geldi: Emekli Maaşı İçin Çalışmalar Başladı

AKP MKYK toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, üç yıllık Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin detaylı bir sunum yaptı. Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre Şimşek, sunumda en düşük emekli maaşı sorununun çözümüne yönelik çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Bakan Şimşek, ilgili bakanlıklarla yürütülen çalışmanın yakın zamanda sonuçlanacağını ve hazırlıkların ardından dosyanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağını söyledi. Her yıl emekli sayısının artmasına da dikkat çeken Şimşek, bu tabloya karşı hükümetin emeklilerin sorunlarını çözmeye odaklandığının altını çizdi.