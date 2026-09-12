Resmi Açıklama Geldi: Emekli Maaşı İçin Çalışmalar Başladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP MKYK toplantısında Orta Vadeli Program'ı (OVP) anlattığı sunumda emekli maaşlarıyla ilgili konuştu. Bakan Şimşek, en düşük emekli maaşına dair hazırlıkların yakın zamanda tamamlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Resmi açıklama geldi: En düşük emekli maaşı için Bakan Şimşek'ten açıklama.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kira ve gıdada yeni adımlar.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın