OVP Sonrası Zam Hesabı Değişti: Emekli Maaşı 26 Bin Lirayı Görebilir

5510 sayılı Kanun'a göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında, son altı aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Bu nedenle OVP'de açıklanan yıl sonu enflasyon rakamı, milyonlarca emeklinin gözünü diktiği Ocak ayı artışının ilk işareti sayılıyor.

Hesaplamalara göre önümüzdeki dönemde üç farklı tablo öne çıkıyor. OVP'de öngörülen yüzde 28,4'lük yıl sonu enflasyonu gerçekleşirse emekli zammı yüzde 9,0 seviyesinde kalacak. Piyasa beklentisi olan yüzde 30'luk enflasyon senaryosunda zam oranı yüzde 10,4'e çıkacak. Enflasyonun yüzde 31'e ulaştığı üst bant senaryosunda ise emekliyi yüzde 11,3'lük bir artış bekliyor.

Temmuz ayı itibarıyla 23.560 TL olan en düşük emekli maaşı, bu üç senaryoya göre farklı rakamlara ulaşacak. Yüzde 9,0'luk zamla en düşük emekli maaşı 25.680 TL'ye, yüzde 10,4'lük zamla 26.010 TL'ye, yüzde 11,3'lük üst bant senaryosunda ise 26.222 TL'ye yükselecek.