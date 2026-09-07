article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
OVP Sonrası Zam Hesabı Değişti: Emekli Maaşı 26 Bin Lirayı Görebilir

OVP Sonrası Zam Hesabı Değişti: Emekli Maaşı 26 Bin Lirayı Görebilir

Zam SGK Memur Zammı Enflasyon Emekli Maaşı Memur maaşları
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
07.09.2026 - 14:09
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program, milyonlarca emekli ve memurun beklediği Ocak zammı hesaplarını yeniden gündeme taşıdı. Programda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak belirlenirken, bu oran SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşına yansıyacak artışı doğrudan etkileyecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Ocak Zammı Ne Kadar Olacak?

SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Ocak Zammı Ne Kadar Olacak?

5510 sayılı Kanun'a göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında, son altı aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Bu nedenle OVP'de açıklanan yıl sonu enflasyon rakamı, milyonlarca emeklinin gözünü diktiği Ocak ayı artışının ilk işareti sayılıyor.

Hesaplamalara göre önümüzdeki dönemde üç farklı tablo öne çıkıyor. OVP'de öngörülen yüzde 28,4'lük yıl sonu enflasyonu gerçekleşirse emekli zammı yüzde 9,0 seviyesinde kalacak. Piyasa beklentisi olan yüzde 30'luk enflasyon senaryosunda zam oranı yüzde 10,4'e çıkacak. Enflasyonun yüzde 31'e ulaştığı üst bant senaryosunda ise emekliyi yüzde 11,3'lük bir artış bekliyor.

Temmuz ayı itibarıyla 23.560 TL olan en düşük emekli maaşı, bu üç senaryoya göre farklı rakamlara ulaşacak. Yüzde 9,0'luk zamla en düşük emekli maaşı 25.680 TL'ye, yüzde 10,4'lük zamla 26.010 TL'ye, yüzde 11,3'lük üst bant senaryosunda ise 26.222 TL'ye yükselecek.

Memur ve Memur Emeklisi Maaşında Tablo Nasıl Değişecek?

Memur ve Memur Emeklisi Maaşında Tablo Nasıl Değişecek?

Memur maaşlarında tablo farklı işliyor. 2027 Ocak ayında memurlar, toplu sözleşme gereği sabit yüzde 5,0 oranında zam alacak. Enflasyon farkının cebe yansıyabilmesi için ise yılın ikinci yarısındaki enflasyonun, Temmuz ayında peşin ödenen yüzde 7,0'lik eşiği aşması gerekiyor. Bu şart sağlanmazsa memur maaşına ek bir artış yapılmayacak.

Aile yardımı dahil Temmuz ayında 70.224 TL olan en düşük memur maaşının, yeni hesaplamalara göre 75.200 ile 76.200 TL bandına yükselmesi bekleniyor. Halihazırda 31.527 TL olan en düşük emekli memur aylığının ise 33.750 ile 34.200 TL aralığına çıkması öngörülüyor.

Ocak ayında açıklanacak kesin enflasyon verisi, hem emekli hem de memur maaşlarındaki artışın hangi senaryoya yakın gerçekleşeceğini netleştirecek. Milyonlarca vatandaş bu nedenle TÜİK'in aylık enflasyon rakamlarını yakından takip ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın