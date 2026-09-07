OVP Sonrası Zam Hesabı Değişti: Emekli Maaşı 26 Bin Lirayı Görebilir
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program, milyonlarca emekli ve memurun beklediği Ocak zammı hesaplarını yeniden gündeme taşıdı. Programda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak belirlenirken, bu oran SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşına yansıyacak artışı doğrudan etkileyecek.
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SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Ocak Zammı Ne Kadar Olacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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