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Ocak 2027 Maaş Tablosu Yeniden Çizildi: En Düşük Emekli Maaşında Yeni Seviye

Ocak 2027 Maaş Tablosu Yeniden Çizildi: En Düşük Emekli Maaşında Yeni Seviye

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
26.08.2026 - 13:58
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Yıl sonuna yaklaşıldıkça milyonlarca memur ve emeklinin odağında yer alan Ocak 2027 zam oranları netleşmeye başladı. Merkez Bankası tarafından açıklanan yıl sonu enflasyon hedefleri ile Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları, maaşlara yapılacak artışların boyutunu büyük oranda ortaya koydu. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, açıklanan resmi veriler ve piyasa beklentileri doğrultusunda oluşabilecek zam senaryolarını detaylandırarak yeni maaş tablolarını çıkardı.

Kaynak: TGRT Haber / Bengü Sarıkuş

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Emekli zammı için rakamlar ortaya çıkmaya başladı.

Emekli zammı için rakamlar ortaya çıkmaya başladı.

Yılın ilk 6 aylık döneminde kesinleşen yüzde 17,76'lık enflasyon verisinin ardından, yıl sonu tahminlerine göre ikinci 6 aylık farkın yüzde 8,70 ile yüzde 9,91 arasında şekillenmesi bekleniyor. Bu oranlar, hem SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hem de memur ve memur emeklilerinin gelirlerinde doğrudan belirleyici olacak.

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz'ın analizlerine göre, mevcut durumda Hazine desteğiyle 23 bin 552 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için iki ana senaryo öne çıktı.

Merkez Bankası Hedefine Göre (%28 Yıl Sonu Enflasyonu): İlk 6 aylık verinin düşülmesiyle elde edilen yüzde 8,70'lik fark çerçevesinde yasal düzenleme yapılması halinde, en düşük emekli maaşının 25 bin 601 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Piyasa Katılımcıları Anketine Göre (%29,43 Yıl Sonu Enflasyonu): Yıl sonu beklentisinin gerçekleşmesi durumunda oluşacak yüzde 9,91'lik fark ile en düşük emekli aylığının 25 bin 886 TL sınırına ulaşması öngörülüyor.

Yılmaz, 'Buna göre 23 bin 552 TL'lik Hazine destekli en düşük emekli maaşının, yasal düzenlemeyle birlikte Merkez Bankası'nın yıl sonu hedefi baz alındığında 25 bin 601 TL'ye, Piyasa Katılımcıları Anketi baz alındığında ise 25 bin 886 TL'ye erişme ihtimali mevcut' diye konuştu.

Memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak?

Güncel durumda 31 bin 527 TL seviyesinde bulunan en düşük memur emekli aylığı, Merkez Bankası'nın yıl sonu hedefi baz alındığında 33 bin 629 TL'ye; Piyasa Katılımcıları Anketi beklentisi gerçekleştiğinde ise 34 bin 1 TL'ye tırmandı.

Görevdeki kamu personeli için de benzer bir tablo geçerliliğini koruyor. Halen aile yardımı dahil 70 bin 224 TL alan bir devlet memurunun maaşı, yüzde 28'lik enflasyon hedefinde 74 bin 907 TL'ye çıkarken; yüzde 29,43'lük piyasa beklentisinin gerçekleşmesi durumunda 75 bin 736 TL seviyesine kadar yükseliyor. Yıl sonu resmi enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte nihai zam oranları kesinleşmiş olacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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