Ocak 2027 Maaş Tablosu Yeniden Çizildi: En Düşük Emekli Maaşında Yeni Seviye

Yılın ilk 6 aylık döneminde kesinleşen yüzde 17,76'lık enflasyon verisinin ardından, yıl sonu tahminlerine göre ikinci 6 aylık farkın yüzde 8,70 ile yüzde 9,91 arasında şekillenmesi bekleniyor. Bu oranlar, hem SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hem de memur ve memur emeklilerinin gelirlerinde doğrudan belirleyici olacak.

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz'ın analizlerine göre, mevcut durumda Hazine desteğiyle 23 bin 552 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için iki ana senaryo öne çıktı.

Merkez Bankası Hedefine Göre (%28 Yıl Sonu Enflasyonu): İlk 6 aylık verinin düşülmesiyle elde edilen yüzde 8,70'lik fark çerçevesinde yasal düzenleme yapılması halinde, en düşük emekli maaşının 25 bin 601 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Piyasa Katılımcıları Anketine Göre (%29,43 Yıl Sonu Enflasyonu): Yıl sonu beklentisinin gerçekleşmesi durumunda oluşacak yüzde 9,91'lik fark ile en düşük emekli aylığının 25 bin 886 TL sınırına ulaşması öngörülüyor.

Yılmaz, 'Buna göre 23 bin 552 TL'lik Hazine destekli en düşük emekli maaşının, yasal düzenlemeyle birlikte Merkez Bankası'nın yıl sonu hedefi baz alındığında 25 bin 601 TL'ye, Piyasa Katılımcıları Anketi baz alındığında ise 25 bin 886 TL'ye erişme ihtimali mevcut' diye konuştu.