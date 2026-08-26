Ocak 2027 Maaş Tablosu Yeniden Çizildi: En Düşük Emekli Maaşında Yeni Seviye
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yıl sonuna yaklaşıldıkça milyonlarca memur ve emeklinin odağında yer alan Ocak 2027 zam oranları netleşmeye başladı. Merkez Bankası tarafından açıklanan yıl sonu enflasyon hedefleri ile Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları, maaşlara yapılacak artışların boyutunu büyük oranda ortaya koydu. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, açıklanan resmi veriler ve piyasa beklentileri doğrultusunda oluşabilecek zam senaryolarını detaylandırarak yeni maaş tablolarını çıkardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Emekli zammı için rakamlar ortaya çıkmaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın