Silikon Vadisi'ni Sarsan Çöküş: 45 Milyar Dolarlık Yatırım Fonu İflas Etti
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Kaynak: https://www.cnbc.com/2026/08/25/sec-s...
'Yapay zekanın Nostradamus'u' olarak bilinen 24 yaşındaki eski OpenAI çalışanı Leopold Aschenbrenner'ın yönettiği 45 milyar dolarlık devasa yatırım fonu, Çin merkezli ucuz teknolojilerin piyasayı sarsması ve aşırı borçlanma stratejisi nedeniyle iflas etti.
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Silikon Vadisi'nde yapay zeka sektörüne dair isabetli tahminleriyle tanınan ve bu alanda "Nostradamus" lakabını alan 24 yaşındaki Leopold Aschenbrenner, finans dünyasında eşine az rastlanır bir yıkıma imza attı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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