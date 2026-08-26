Silikon Vadisi'ni Sarsan Çöküş: 45 Milyar Dolarlık Yatırım Fonu İflas Etti

Genç ismin kurduğu ve kısa sürede 45 milyar dolarlık devasa bir hacme ulaşan 'Situational Awareness' adlı risk fonu, piyasadaki ani dalgalanmalara dayanamayarak çöktü. Wall Street'in en hızlı yükselen yıldızlarından biri olarak gösterilen Aschenbrenner'ın bu keskin düşüşünün arkasında, fona kapasitesinin çok üzerinde borç yüklemesi ve Çin'in küresel pazara sunduğu düşük maliyetli yapay zeka sistemlerinin yarattığı şok dalgası yatıyor.

Temmuz ayında Asya pazarından gelen ucuz ama güçlü yapay zeka modelleri, teknoloji hisselerinde sert bir satış baskısı yarattı. Zaten kasasındaki her bir dolarlık sermayeye karşılık üç dolar borçlanarak inanılmaz bir risk alan fon, bu dalgalanmayla birlikte gelen acil teminat çağrılarını karşılayamadı. Acilen nakde sıkışan genç yatırımcı, elindeki tüm değerli varlıkları Ken Griffin yönetimindeki ünlü Citadel şirketine değerinin çok altında satmak mecburiyetinde kaldı. Bu kriz anı satışları, fonun temmuz ayını yüzde 67 gibi yıkıcı bir zararla kapatmasına neden olurken, yatırımcılar arasında yer alan Jane Street'e de yaklaşık 15 milyar dolarla tarihinin en ağır aylık kaybını yaşattı. Öte yandan Aschenbrenner'ın varlıklarını ucuza toplayan Citadel, krizden fırsat yaratarak son yılların en yüksek kazançlarından birini elde etti.

Milyarlarca dolarlık bu finansal enkazın başrolündeki Aschenbrenner'ın geçmişi de en az fonun batışı kadar dikkat çekici detaylarla dolu. Henüz 19 yaşındayken Columbia Üniversitesi'ni birincilikle bitiren genç yetenek, iş hayatına dolandırıcılık skandalıyla hafızalara kazınan Sam Bankman-Fried'ın desteklediği FTX vakfında adım atmıştı. Kariyerinin asıl dönüm noktası ise dünyaca ünlü OpenAI şirketinde güvenlik ekibine katılması oldu. Ancak burada sistem açıklarını sert bir dille eleştirmesi, Çin'in olası casusluk faaliyetlerine dair uyarılar yapması ve yönetim kurulu krizlerine karışması nedeniyle işine son verildi. İşten çıkarıldıktan sonra kaleme aldığı 165 sayfalık manifesto ile sektörde büyük ses getiren Aschenbrenner, Stripe ve Jane Street kurucuları gibi dev isimlerin desteğini arkasına alarak batan fonunu kurmuştu. Tüm bu finansal çalkantıların zirvesi ise genç yatırımcının hayatının en mutlu günlerinden birine gölge düşürdü ve fonun çöküşü, Anthropic şirketinin yöneticilerinden Avital Balwit ile yapacağı düğünden sadece kırk sekiz saat önce kesinleşti.