Tuvaletlede Sifon Devri Bitiyor! Susuz Tuvaleti Şimdiden Binlerce Kişi Kullanmaya Başladı

NASA projelerinde yer aldığı dönemde uzaydaki atık yönetimini inceleyen Yousef, astronotların yaşadığı sorunlar ile dünyada temel altyapıdan yoksun insanların yaşadığı sıkıntıların birebir aynı olduğunu fark etti. Uzayda da tıpkı yoksul bölgelerde olduğu gibi atıkları suyla uzaklaştırmak mümkün değildi. Bu farkındalıkla üretilen iThrone, çoktan Amerika Birleşik Devletleri, Panama ve Uganda gibi farklı coğrafyalarda yirmi binden fazla insana güvenli ve temiz bir sanitasyon imkanı sunmaya başladı bile.

Özellikle afet sonrası kurulan geçici barınma merkezlerinde, uzak yerleşim yerlerinde ve temiz su kaynaklarının kısıtlı olduğu coğrafyalarda geleneksel sistemlere pratik bir alternatif haline gelen bu teknoloji, uluslararası arenada da büyük ses getirdi. Ağustos 2026'da sosyal fayda odaklı projelere verilen saygın Global Citizen Waislitz Disruptor Ödülü, Diana Yousef'e takdim edildi. Elde edilen 100 bin dolarlık fon, iThrone sisteminin üretim kapasitesini artırmak ve dünyanın dört bir yanına dağıtılmasına hız kazandırmak için kullanılacak. Proje ekibi bu başarıyı milyonlarca insana ulaştırmayı hedeflerken, geleceğin hijyen standartlarının milyarlarca dolarlık ağır altyapı yatırımları yerine akıllı ve bağımsız çözümlerle yeniden yazılabileceğini kanıtlıyor.