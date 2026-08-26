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Tuvaletlede Sifon Devri Bitiyor! Susuz Tuvaleti Şimdiden Binlerce Kişi Kullanmaya Başladı

Tuvaletlede Sifon Devri Bitiyor! Susuz Tuvaleti Şimdiden Binlerce Kişi Kullanmaya Başladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.08.2026 - 11:51
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Bilim insanı Diana Yousef'in NASA çalışmalarından esinlenerek tasarladığı 'iThrone' isimli susuz tuvalet, su ve kanalizasyon altyapısına ihtiyaç duymadan atıkları buharlaştırarak yok ediyor. Şimdiden on binlerce insanın hayatına dokunan bu teknoloji, sifon alışkanlığımızı ve devasa altyapı yatırımlarını tamamen değiştirebilir.

Kaynak: https://www.goodnewsnetwork.org/inven...
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Milyonlarca litre temiz suyun her gün sifonlarla kanalizasyonlara akıp gitmesi, yeni bir bilimsel hamleyle son bulmak üzere.

Milyonlarca litre temiz suyun her gün sifonlarla kanalizasyonlara akıp gitmesi, yeni bir bilimsel hamleyle son bulmak üzere.

Uzay görevlerindeki astronotların altyapı yetersizliklerinden yola çıkan araştırmacı Diana Yousef, su ve kanalizasyon bağlantısı gerektirmeyen devrim niteliğinde bir tuvalet teknolojisi tasarladı. change:WATER Labs bünyesinde hayat bulan ve 'iThrone' adı verilen bu sistem, insan atığını suyla devasa boru hatlarına taşımak yerine bulunduğu yerde buharlaştırma prensibiyle çalışıyor.

İnsan dışkısının ve idrarının yaklaşık yüzde 95'inin sudan oluşması, bu yenilikçi tasarımın temelini oluşturuyor. Geliştirilen özel ve doğada çözünebilir membran yapısı sayesinde iThrone, atığın içindeki nemi adeta nefes alıp verir gibi dışarı atıyor. Günlük biriken atıkların sıvı kısmının neredeyse tamamı buharlaştığında, geriye toplanması ve bertaraf edilmesi son derece kolay, çok küçük bir katı madde kalıyor. Bu durum, kilometrelerce boru döşemenin teknik olarak imkansız olduğu veya ciddi maliyetler gerektirdiği bölgeler için devasa bir işletme kolaylığı yaratıyor.

Sistemin ilham kaynağı ise oldukça dikkat çekici.

Sistemin ilham kaynağı ise oldukça dikkat çekici.

NASA projelerinde yer aldığı dönemde uzaydaki atık yönetimini inceleyen Yousef, astronotların yaşadığı sorunlar ile dünyada temel altyapıdan yoksun insanların yaşadığı sıkıntıların birebir aynı olduğunu fark etti. Uzayda da tıpkı yoksul bölgelerde olduğu gibi atıkları suyla uzaklaştırmak mümkün değildi. Bu farkındalıkla üretilen iThrone, çoktan Amerika Birleşik Devletleri, Panama ve Uganda gibi farklı coğrafyalarda yirmi binden fazla insana güvenli ve temiz bir sanitasyon imkanı sunmaya başladı bile.

Özellikle afet sonrası kurulan geçici barınma merkezlerinde, uzak yerleşim yerlerinde ve temiz su kaynaklarının kısıtlı olduğu coğrafyalarda geleneksel sistemlere pratik bir alternatif haline gelen bu teknoloji, uluslararası arenada da büyük ses getirdi. Ağustos 2026'da sosyal fayda odaklı projelere verilen saygın Global Citizen Waislitz Disruptor Ödülü, Diana Yousef'e takdim edildi. Elde edilen 100 bin dolarlık fon, iThrone sisteminin üretim kapasitesini artırmak ve dünyanın dört bir yanına dağıtılmasına hız kazandırmak için kullanılacak. Proje ekibi bu başarıyı milyonlarca insana ulaştırmayı hedeflerken, geleceğin hijyen standartlarının milyarlarca dolarlık ağır altyapı yatırımları yerine akıllı ve bağımsız çözümlerle yeniden yazılabileceğini kanıtlıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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