Tuvaletlede Sifon Devri Bitiyor! Susuz Tuvaleti Şimdiden Binlerce Kişi Kullanmaya Başladı
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Kaynak: https://www.goodnewsnetwork.org/inven...
Bilim insanı Diana Yousef'in NASA çalışmalarından esinlenerek tasarladığı 'iThrone' isimli susuz tuvalet, su ve kanalizasyon altyapısına ihtiyaç duymadan atıkları buharlaştırarak yok ediyor. Şimdiden on binlerce insanın hayatına dokunan bu teknoloji, sifon alışkanlığımızı ve devasa altyapı yatırımlarını tamamen değiştirebilir.
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Milyonlarca litre temiz suyun her gün sifonlarla kanalizasyonlara akıp gitmesi, yeni bir bilimsel hamleyle son bulmak üzere.
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Sistemin ilham kaynağı ise oldukça dikkat çekici.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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