Siber Güvenlik Başkanlığı, 350 Bin Lira Maaşla 47 Farklı Alanda Uzman Arıyor
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Türkiye’nin siber dünyadaki sınırlarını korumakla görevli Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, dev bir istihdam hamlesi başlattı. Ankara ve İstanbul’daki pozisyonlar için ücretin kıdem ve göreve bağlı olarak yaklaşık 350 bin TL’ye ulaşabileceği belirtiliyor. Kariyerini devletin dijital güvenliğinde inşa etmek isteyenler için başvuru süreci 11 Eylül'de sona eriyor.
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Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, ülkenin dijital egemenliğini sağlama alma hedefi doğrultusunda kapsamlı bir personel alım sürecine girdiğini duyurdu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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