Siber Güvenlik Başkanlığı, 350 Bin Lira Maaşla 47 Farklı Alanda Uzman Arıyor

Kurumun merkez teşkilatı ile İstanbul temsilciliğinde görevlendirilecek yeni çalışma arkadaşları; kıdemli uzman, uzman ve analist kadrolarında istihdam edilecek. Toplamda 47 ayrı teknik branşı kapsayan bu alımlar, adli bilişimden yapay zekâya, zararlı yazılım analizinden siber tehdit istihbaratına kadar günümüzün en kritik meslek dallarını barındırıyor. Siber güvenlik kadrosuna katılacak yeni isimler, ulusal kritik altyapıların korunması, siber olaylara anında müdahale edilmesi ve yerli dijital sistemlerin geliştirilmesi gibi son derece hayati görevler üstlenecek.

Kariyerini bu stratejik alanda yönlendirmek isteyen adaylar, başvurularını 21 Ağustos ile 11 Eylül 2026 tarihleri arasında sadece elektronik ortam üzerinden, kurumun resmi kariyer portalı olan 'kariyer.siberguvenlik.gov.tr' aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Sisteme giriş yapan adayların, kendi yetkinliklerine en uygun olan yalnızca bir pozisyon ve görev alanı için başvuru yapma hakkı bulunuyor. İlk aşamadaki değerlendirmeler, başvuru sahiplerinin üniversite giriş sıralamaları ile lisans veya ön lisans mezuniyet not ortalamaları dikkate alınarak titizlikle yapılacak.

Ön eleme sürecinin tamamlanmasının ardından, her bir görev alanı için belirlenen kontenjanın dört katı kadar aday bir sonraki aşama olan sınavlara davet edilecek. Tamamı Ankara'da düzenlenecek olan sınavlar; başvurulan pozisyonun niteliklerine ve teknik gereksinimlerine göre yazılı, sözlü veya uygulamalı formatlarda yapılabilecek. Başkanlık ayrıca sözlü mülakata katılmaya hak kazanan adayları daha iyi analiz edebilmek amacıyla sürece bir kişilik envanteri testi de dahil edecek. Tüm bu zorlu süreçlerin sonunda, adayların siber güvenlik kadrosuna katılmaya hak kazanabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması şart koşuluyor. Ulusal güvenliğin insan kaynağı ile destekleneceği bu dev alımın tüm detaylarına ve başvuru ekranlarına kurumun kariyer sayfası üzerinden erişilebiliyor.