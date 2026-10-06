Salı Günü Hangi Diziler Var? 6 Ekim A.B.İ. Finali, Haysiyet, Anne Yarısı ve Tuzlu Kahve Bugün Var mı?

Salı akşamının en dikkat çeken başlığı bu hafta ATV'de: A.B.İ. veda ediyor. 6 Ekim Salı günü hangi diziler var, A.B.İ.'nin final bölümü kaçta, Haysiyet, Anne Yarısı ve Tuzlu Kahve bu akşam yeni bölümle mi geliyor? Show TV'de bugün ne var, TV8'de ne yayınlanacak? Salı akşamı yayın akışını kanal kanal bir araya getirdik…