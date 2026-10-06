Salı Günü Hangi Diziler Var? 6 Ekim A.B.İ. Finali, Haysiyet, Anne Yarısı ve Tuzlu Kahve Bugün Var mı?
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Salı akşamının en dikkat çeken başlığı bu hafta ATV'de: A.B.İ. veda ediyor. 6 Ekim Salı günü hangi diziler var, A.B.İ.'nin final bölümü kaçta, Haysiyet, Anne Yarısı ve Tuzlu Kahve bu akşam yeni bölümle mi geliyor? Show TV'de bugün ne var, TV8'de ne yayınlanacak? Salı akşamı yayın akışını kanal kanal bir araya getirdik…
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6 Ekim Salı Akşamı Yeni Bölümü Olan Diziler
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Star TV, TRT 1, Show TV ve TV8'de Salı Akşamı
A.B.İ. Final mi Yapıyor, Neden Bitiyor?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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