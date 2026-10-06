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Salı Günü Hangi Diziler Var? 6 Ekim A.B.İ. Finali, Haysiyet, Anne Yarısı ve Tuzlu Kahve Bugün Var mı?

Salı Günü Hangi Diziler Var? 6 Ekim A.B.İ. Finali, Haysiyet, Anne Yarısı ve Tuzlu Kahve Bugün Var mı?

yayın akışı A.B.İ.
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 08:41
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Salı akşamının en dikkat çeken başlığı bu hafta ATV'de: A.B.İ. veda ediyor. 6 Ekim Salı günü hangi diziler var, A.B.İ.'nin final bölümü kaçta, Haysiyet, Anne Yarısı ve Tuzlu Kahve bu akşam yeni bölümle mi geliyor? Show TV'de bugün ne var, TV8'de ne yayınlanacak? Salı akşamı yayın akışını kanal kanal bir araya getirdik…

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6 Ekim Salı Akşamı Yeni Bölümü Olan Diziler

6 Ekim Salı Akşamı Yeni Bölümü Olan Diziler

ATV'de Salı Günü Hangi Dizi Var?

A.B.İ., 23. bölümüyle saat 20.00'de ATV'de ve dizinin final bölümü olacak. Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun başrolde olduğu hikâyede, fragmanlara göre öldü sanılan Doğan'ın dönüşü ve Saruhan'la hesaplaşması bölümün merkezinde yer alıyor. Gece 00.20'de Mercan Köşk ekrana geliyor.

Kanal D'de Salı Günü Hangi Dizi Var?

Haysiyet, 5. bölümüyle 20.00'de Kanal D'de yeni bölüm olarak yayınlanıyor. Zıt dünyalardan gelen iki ailenin Balat'ta kesişen hayatlarını anlatan dizide Doğukan Güngör ile Merih Öztürk'ün canlandırdığı Mehmet ve Simay'ın imkânsız aşkı sürüyor. Gece yarısını 15 geçe Daha 17 tekrarı başlıyor.

NOW'da Salı Günü Hangi Dizi Var?

Anne Yarısı, 3. bölümüyle bu akşam 20.00'de NOW'da. Fragmanda Ali'nin Zeynep'i hastaneye götürdüğü ve Zeynep'in konaktan çıkarıldığı sahneler öne çıkıyor. Kanal gece 23.30'da Ömür Usta'yı tekrar bölümüyle yayınlayacak.

Star TV, TRT 1, Show TV ve TV8'de Salı Akşamı

Star TV, TRT 1, Show TV ve TV8'de Salı Akşamı

Star TV'de Salı Günü Hangi Dizi Var?

Tuzlu Kahve yeni bölümüyle 20.00'de Star TV'de. Eda Ece ile Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı dizi, Derin ve Mehmet'in aileler arasındaki gerilimle sınanan ilişkisini anlatıyor. Gece 00.15'te yerli dizi tekrarı ya da sinema kuşağı başlayacak.

TRT 1'de Salı Günü Hangi Dizi Var?

TRT 1'in salı akşamı 20.00 kuşağında Mehmed: Fetihler Sultanı yer alıyor. Fatih Sultan Mehmed'i Serkan Çayoğlu'nun canlandırdığı dizi, yeni sezonunda Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın hikâyesini de içeriyor. Dizinin saatinden önce 19.55'te İddiaların Aksine programı var.

Show TV'de Salı Günü Hangi Dizi Var?

Show TV'nin salı akşamında dizi yok. Kanal 20.00'de Üç Kağıtçı filmini gösteriyor. Kemal Sunal'ın Rıfkı'yı oynadığı 1981 yapımı komedi, tesadüfen 'ermiş' sanılan bir adamın hikâyesini anlatıyor. 21.45'te Sevdan Bir Ateş tekrarı yayınlanacak.

TV8'de Salı Günü Hangi Program Var?

TV8 ise MasterChef Türkiye var. Yarışmanın yeni bölümü 20.00'de, Zuhal Topal'la Yemekteyiz ise 00.15'te ekranda.

A.B.İ. Final mi Yapıyor, Neden Bitiyor?

A.B.İ. Final mi Yapıyor, Neden Bitiyor?

ATV'nin A.B.İ. için aldığı karara göre dizi, 6 Ekim Salı akşamı yayınlanacak 23. bölümüyle ekrana veda ediyor. 13 Ocak'ta yayın hayatına başlayan yapım, ikinci sezonunun 5. bölümünde yolculuğunu tamamlayacak. Haberlerde final için ikinci sezondaki reyting performansı sebep olarak gösteriliyor. Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu, Asude Kalebek ve Sinan Tuzcu'nun yer aldığı dizinin finalinde izleyiciyi, Doğan'ın dönüşü ve Saruhan'la yüzleşmesi bekliyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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