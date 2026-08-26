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Tüm Kurallar Değişti: Otel, Havuz ve Plajlarda Yeni Dönem Başlıyor

Tüm Kurallar Değişti: Otel, Havuz ve Plajlarda Yeni Dönem Başlıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.08.2026 - 08:15
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, küçük çaplı konaklama tesisleri ve plaj işletmeleri için yepyeni bir dönemin kapılarını araladı. Belge devrini büyük ölçüde yasaklayan ve güvenlikten hijyene kadar birçok alanda katı kurallar getiren yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan "Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 26 Ağustos 2026 tarihli Çarşamba günkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan "Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 26 Ağustos 2026 tarihli Çarşamba günkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmelikle birlikte tesislerin işletme haklarının devrine yönelik önemli bir kısıtlama getirildi. Karara göre basit konaklama turizm işletme belgesi, bundan böyle yalnızca ölüme bağlı tasarruf veya miras yoluyla intikal edebilecek, bunun haricindeki nedenlerle devredilemeyecek. Aksi durumun tespiti halinde valilik tarafından yaptırım uygulanacak. 

Yönetmeliğe eklenen yeni madde ile tesislerde aranacak fiziksel ve operasyonel nitelikler detaylandırıldı. Öne çıkan yeni kurallar şu şekilde: 

  • Kapasitesi 25 oda ve üzerinde olan tesislerin girişlerinde resepsiyon bulunması zorunlu tutuldu. 

  • Tesislerde ilk yardım malzemelerinin bulundurulması ve ilk yardım sertifikasına sahip personel istihdam edilmesi şartı getirildi. 

  • Yiyecek ve içecek servisi yapılan tesislerde, gıda malzemelerinin bozulmalarını önleyecek uygun ısıda muhafaza edilmesi zorunlu kılındı. 

  • Tesislerin düzenli temizlik ve bakımlarının yapılması ile haşereyle düzenli mücadele yürütülmesi karara bağlandı. 

  • Yatak odalarında; standartlara uygun yatak, el ve banyo havlusu, çarşaf, elbise dolabı ve çöp kutusu gibi donanımların bulunması zorunlu hale getirilirken, oda kapılarında elektronik kilit yoksa ilave kilit sistemi yapılması şartı getirildi.

Havuz ve eğlence alanlarına sıkı denetim!

Havuz ve eğlence alanlarına sıkı denetim!

Yüzme havuzu bulunan işletmeler için güvenlik ve hijyen önlemleri artırıldı. Yüzme havuzu çevresinde kaymayı önleyici zemin kaplaması ve suyun dezenfeksiyon sisteminin bulunması zorunlu kılındı. Havuz kullanım kurallarının, Türkçe ve en az iki yabancı dilde belirtildiği bir levha ile asılması gerekecek. Havuz sayısına göre en az iki adet olmak üzere yeterli sayıda sertifikalı cankurtaran bulundurulacak. 

Ayrıca tesislerde çocuklar için en fazla elli santimetre derinliğinde ayrı bir havuzun bulunması şart koşuldu. İşletme politikası gereği sadece on iki yaş ve üzeri müşteri kabul eden tesisler bu çocuk havuzu şartından muaf tutulacak; ancak bu politikayı değiştirmeleri halinde çocuk havuzu yapmaları zorunlu olacak. Kaydırak ve dalga havuzu gibi eğlence amaçlı havuzların bulunduğu alanlarda da emniyeti sağlamakla görevli personel bulundurulması ve uyarı levhalarının üç dilde (Türkçe ve iki yabancı dil) asılması kararlaştırıldı. 

Fiziki asgari nitelikleri içeren maddelerin 1 Kasım 2026 tarihinde, diğer maddelerin ise yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği bildirildi. Plaj işletmeleri ve tesislerin denetiminde ise artık Bakanlık kontrolörleri de yetkili olacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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