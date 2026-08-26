Tüm Kurallar Değişti: Otel, Havuz ve Plajlarda Yeni Dönem Başlıyor

Yüzme havuzu bulunan işletmeler için güvenlik ve hijyen önlemleri artırıldı. Yüzme havuzu çevresinde kaymayı önleyici zemin kaplaması ve suyun dezenfeksiyon sisteminin bulunması zorunlu kılındı. Havuz kullanım kurallarının, Türkçe ve en az iki yabancı dilde belirtildiği bir levha ile asılması gerekecek. Havuz sayısına göre en az iki adet olmak üzere yeterli sayıda sertifikalı cankurtaran bulundurulacak.

Ayrıca tesislerde çocuklar için en fazla elli santimetre derinliğinde ayrı bir havuzun bulunması şart koşuldu. İşletme politikası gereği sadece on iki yaş ve üzeri müşteri kabul eden tesisler bu çocuk havuzu şartından muaf tutulacak; ancak bu politikayı değiştirmeleri halinde çocuk havuzu yapmaları zorunlu olacak. Kaydırak ve dalga havuzu gibi eğlence amaçlı havuzların bulunduğu alanlarda da emniyeti sağlamakla görevli personel bulundurulması ve uyarı levhalarının üç dilde (Türkçe ve iki yabancı dil) asılması kararlaştırıldı.

Fiziki asgari nitelikleri içeren maddelerin 1 Kasım 2026 tarihinde, diğer maddelerin ise yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği bildirildi. Plaj işletmeleri ve tesislerin denetiminde ise artık Bakanlık kontrolörleri de yetkili olacak.