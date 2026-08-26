Tüm Kurallar Değişti: Otel, Havuz ve Plajlarda Yeni Dönem Başlıyor
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, küçük çaplı konaklama tesisleri ve plaj işletmeleri için yepyeni bir dönemin kapılarını araladı. Belge devrini büyük ölçüde yasaklayan ve güvenlikten hijyene kadar birçok alanda katı kurallar getiren yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan "Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 26 Ağustos 2026 tarihli Çarşamba günkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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