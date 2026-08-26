Şarkıcı Güllü'nün Öldüğü Geceden Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı: Kızı Tuğyan Herkesi Bu Sözlerle Kandırmış!
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde sanatçı Güllü'nün hayatını kaybettiği olayın ardından binanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, olaydan sonraki dakikalarda yaşanan paniği ortaya koydu. Görüntülerde, Güllü olarak tanınan sanatçı Gül Tut'un düşme saati olarak belirlenen saat 01.26'dan yaklaşık 17 dakika sonra sanık Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun da bulunduğu binaya polis ekiplerinin geldiği görülürken, Tuğyan'ın panik halinde 'Annem iyi değil mi?' ve 'Neden öyle söylüyor?' şeklinde sözler söylediği, polislerin ise kendisini sakinleştirmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı.
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İşte şarkıcı Güllü'nün öldüğü geceye ait ortaya çıkan yeni görüntüleri:
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İddianamede Gül Tut'un düşme saatinin 01.26.32 olarak belirlendiği kaydedildi.
İddianamede olayın ardından yaşananlar da yer aldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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