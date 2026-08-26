Şarkıcı Güllü'nün Öldüğü Geceden Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı: Kızı Tuğyan Herkesi Bu Sözlerle Kandırmış!

Binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise saat 01.43'ü gösteriyor. Kamerada olay yerine gelen ekiplerin binaya giriş yaptığı görülüyor. Görüntülerdeki hareketlilik, Güllü'nün düşmesinden yaklaşık 17 dakika sonra gerçekleşiyor. Görüntülerde binanın girişinde polis ekipleri ile vatandaşların bir araya geldiği, bazı kişilerin panik halinde hareket ettiği görülüyor. Tuğyan Ülkem Gülter'in de olayın etkisiyle oldukça gergin ve panik halinde olduğu, çevresindeki polislerin kendisini sakinleştirmeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıyor.

Görüntülerde Tuğyan Ülkem Gülter'in, annesinin durumuyla ilgili endişeli şekilde konuştuğu ve 'Annem iyi değil mi?' şeklinde sözler söylediği duyuluyor. Gülter'in ardından 'Neden öyle söylüyor?' şeklinde konuştuğu, yaşananların etkisiyle panik halinde olduğu görülüyor. Polis ekiplerinin ise Gülter'i sakinleştirmeye çalıştığı, çevresindeki kişilerin de yaşananlara müdahil olduğu görülüyor.