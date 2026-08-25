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Bu Şirkette Çalışanlarının Yüzde 75'i Milyoner Oldu: Bir Çalışan 62 Milyon Dolarla Emekli Oldu

Bu Şirkette Çalışanlarının Yüzde 75'i Milyoner Oldu: Bir Çalışan 62 Milyon Dolarla Emekli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.08.2026 - 22:45
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Yapay zeka devrimiyle dünyanın en değerli şirketi konumuna yükselen Nvidia, sadece teknoloji dünyasını değil, kendi çalışanlarının kaderini de kökünden değiştirdi. Şirket bünyesindeki 36 bin personelin dörtte üçünden fazlasının milyoner statüsüne ulaştığı bu eşsiz tablo, doğru zamanda doğru şirkette sabırla beklemenin sıradan bir maaş pazarlığından çok daha kârlı bir kariyer stratejisi olduğunu kanıtlıyor.

Kaynak: https://www.saastr.com/nvidia-created...
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Teknoloji dünyasında zenginleşmek denildiğinde akla ilk olarak bir girişim kurmak, kripto paralara yönelmek veya agresif bir şekilde kişisel marka inşa etmek gelir.

Teknoloji dünyasında zenginleşmek denildiğinde akla ilk olarak bir girişim kurmak, kripto paralara yönelmek veya agresif bir şekilde kişisel marka inşa etmek gelir.

Ancak tarihin gördüğü en büyük ve eş zamanlı servet yaratımı şu an yapay zeka çip üreticisi Nvidia'nın koridorlarında yaşanıyor. Piyasa değeri trilyon dolarları aşan dev şirket, yalnızca global pazarı domine etmekle kalmadı, bordrolu çalışanlarını da akılalmaz bir zenginliğe ulaştırdı. ChatGPT'nin hayatımıza girmesiyle başlayan süreçte hisseleri astronomik düzeyde artış gösteren şirketteki çalışanların yaklaşık 27 bini artık milyoner unvanı taşıyor. Üstelik bu kişilerin neredeyse yarısının kişisel serveti 25 milyon doların, her üç çalışandan birinin serveti ise 20 milyon doların üzerinde. Şirketin CEO'su Jensen Huang'ın kendi yönetim ekibinde dünyadaki tüm şirket yöneticilerinden daha fazla milyarder yarattığını açıkça dile getirmesi, aslında içerideki devasa ve kusursuz işleyen çarkın en net özeti.

Bu emsalsiz servet transferinin arkasında yatan temel mekanizma ise şirketin tüm kademelere yaydığı cömert hisse senedi politikaları ve personelin bu hisseleri indirimli almasına olanak tanıyan özel destek programları. Örneğin, 18 yıl boyunca hakkı olan tüm indirimli hisseleri alıp hiçbirini satmayan orta kademe bir çalışanın 62 milyon dolarla emekli olması, sistemin istikrarlı bir şekilde nasıl sonuç verdiğinin en büyük kanıtı. Benzer şekilde, sadece dört yıl önce şirkete katılıp kendisine verilen hisse senetlerine hiç dokunmayan sıradan bir personelin birikimi bile milyon dolarları bulmuş durumda. Şirketteki tüm çalışanların maaş artışlarını bizzat denetleyen Huang, ekibine iyi bakıldığı sürece başarının kendiliğinden geleceğine inanıyor. Yüzde 17'leri bulan sektör ortalamasının aksine, Nvidia'da işten ayrılma oranının yüzde 2,7 gibi inanılmaz düşük bir seviyede kalması da bu altın kelepçelerin işe yaradığını gösteriyor.

Yaşanan bu tablo akıllara doğal olarak 2004 yılındaki efsanevi Google halka arzını getiriyor.

Yaşanan bu tablo akıllara doğal olarak 2004 yılındaki efsanevi Google halka arzını getiriyor.

O dönem tek bir günde 900 kişiyi anında milyoner yapan Google efsanesi, Nvidia'nın yıllara yayılan ve istikrarlı bir şekilde büyüyen servet yaratımının yanında aslında oldukça mütevazı kalıyor. Çünkü Nvidia'daki çalışanlar, hisseleri ellerine geçer geçmez anında satmak veya iki yıl sonra başka bir popüler teknoloji şirketine transfer olmak yerine radikal bir irade gösterdiler. Patlama potansiyeline inandıkları bir gemiye bindiler, kendi alanlarında uzmanlaştılar, her terfi aldıklarında yeni hisseler kazandılar ve en önemlisi piyasadaki tüm dalgalanmalara rağmen sahip oldukları payları satmamayı seçtiler.

Bu başarı hikayesi, klasik kariyer planlamasındaki 'en yüksek nakit maaşı kovala' tavsiyesinin ne kadar eksik ve yanıltıcı olduğunu tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Düz bir maaş ne kadar yüksek olursa olsun asla katlanarak artmazken, yüksek hızda büyüyen bir şirketteki hisse senedi opsiyonları nesiller boyu sürecek bir ekonomik özgürlük inşa ediyor. Nvidia'nın 27 bin kişiye öğrettiği ve hepimizin çıkarması gereken en büyük ders tam olarak burada gizli; asıl mesele güçlü bir markanın güvenli limanına sığınmak değil, büyüme potansiyeli en yüksek olan doğru roketi bulup o roket hedefteki yörüngeye oturana kadar içeride kalma cesaretini gösterebilmektir.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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