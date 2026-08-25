Bu Şirkette Çalışanlarının Yüzde 75'i Milyoner Oldu: Bir Çalışan 62 Milyon Dolarla Emekli Oldu

Ancak tarihin gördüğü en büyük ve eş zamanlı servet yaratımı şu an yapay zeka çip üreticisi Nvidia'nın koridorlarında yaşanıyor. Piyasa değeri trilyon dolarları aşan dev şirket, yalnızca global pazarı domine etmekle kalmadı, bordrolu çalışanlarını da akılalmaz bir zenginliğe ulaştırdı. ChatGPT'nin hayatımıza girmesiyle başlayan süreçte hisseleri astronomik düzeyde artış gösteren şirketteki çalışanların yaklaşık 27 bini artık milyoner unvanı taşıyor. Üstelik bu kişilerin neredeyse yarısının kişisel serveti 25 milyon doların, her üç çalışandan birinin serveti ise 20 milyon doların üzerinde. Şirketin CEO'su Jensen Huang'ın kendi yönetim ekibinde dünyadaki tüm şirket yöneticilerinden daha fazla milyarder yarattığını açıkça dile getirmesi, aslında içerideki devasa ve kusursuz işleyen çarkın en net özeti.

Bu emsalsiz servet transferinin arkasında yatan temel mekanizma ise şirketin tüm kademelere yaydığı cömert hisse senedi politikaları ve personelin bu hisseleri indirimli almasına olanak tanıyan özel destek programları. Örneğin, 18 yıl boyunca hakkı olan tüm indirimli hisseleri alıp hiçbirini satmayan orta kademe bir çalışanın 62 milyon dolarla emekli olması, sistemin istikrarlı bir şekilde nasıl sonuç verdiğinin en büyük kanıtı. Benzer şekilde, sadece dört yıl önce şirkete katılıp kendisine verilen hisse senetlerine hiç dokunmayan sıradan bir personelin birikimi bile milyon dolarları bulmuş durumda. Şirketteki tüm çalışanların maaş artışlarını bizzat denetleyen Huang, ekibine iyi bakıldığı sürece başarının kendiliğinden geleceğine inanıyor. Yüzde 17'leri bulan sektör ortalamasının aksine, Nvidia'da işten ayrılma oranının yüzde 2,7 gibi inanılmaz düşük bir seviyede kalması da bu altın kelepçelerin işe yaradığını gösteriyor.