Bu Şirkette Çalışanlarının Yüzde 75'i Milyoner Oldu: Bir Çalışan 62 Milyon Dolarla Emekli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.saastr.com/nvidia-created...
Yapay zeka devrimiyle dünyanın en değerli şirketi konumuna yükselen Nvidia, sadece teknoloji dünyasını değil, kendi çalışanlarının kaderini de kökünden değiştirdi. Şirket bünyesindeki 36 bin personelin dörtte üçünden fazlasının milyoner statüsüne ulaştığı bu eşsiz tablo, doğru zamanda doğru şirkette sabırla beklemenin sıradan bir maaş pazarlığından çok daha kârlı bir kariyer stratejisi olduğunu kanıtlıyor.
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Teknoloji dünyasında zenginleşmek denildiğinde akla ilk olarak bir girişim kurmak, kripto paralara yönelmek veya agresif bir şekilde kişisel marka inşa etmek gelir.
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Yaşanan bu tablo akıllara doğal olarak 2004 yılındaki efsanevi Google halka arzını getiriyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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