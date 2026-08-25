Siber Güvenlik Uzmanlarından Uyarı: Telefonunuzun Ekran Kilidinde Asla Kullanmamanız Gereken Sayılar!

Siber güvenlik araştırmacıları, mobil cihaz sahiplerini hedef alan yeni veri çalma taktiklerine karşı oldukça kritik bir uyarı yayımladı. Pek çok kullanıcı, telefonuna şifre belirlerken tamamen rastgele ve tahmin edilemez rakamlar seçtiğine inanıyor. Ancak uzmanların yaptığı son analizler, bu seçimlerin aslında belirgin psikolojik alışkanlıklara dayandığını ve kötü niyetli kişilerin bu kalıpları kullanarak cihazlara dakikalar içinde sızabildiğini ortaya koyuyor. Özellikle ekran kilidini oluştururken tuş takımındaki bazı rakamları yan yana getirmek, kişisel verileri doğrudan tehlikeye atıyor.

Yapılan incelemelere göre kullanıcıların en büyük zaafı, klavye üzerinde görsel olarak kolay hatırlanan veya ardışık ilerleyen dizilimleri tercih etmeleri. Korsanların veri tabanlarını inceleyen araştırmacılar, kilit açma denemelerinde en çabuk kırılan kombinasyonları belirledi. Bu listede başı, tuş takımındaki en bariz sıralama olan 1-2-3 çekiyor. Hemen ardından, ekranı çapraz bir çizgiyle bölen ve görsel hafızanın en çok sevdiği 1-5-9 dizilimi geliyor. Güvenlik yazılımlarının saniyeler içinde aşabildiği bir diğer popüler ve tehlikeli kalıp ise 0-0-0 gibi sürekli tekrar eden rakamlardan oluşuyor. Bu tür kombinasyonlar, cihazın güvenlik duvarını adeta ortadan kaldırıyor.