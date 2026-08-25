article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Siber Güvenlik Uzmanlarından Uyarı: Telefonunuzun Ekran Kilidinde Asla Kullanmamanız Gereken Sayılar!

Siber Güvenlik Uzmanlarından Uyarı: Telefonunuzun Ekran Kilidinde Asla Kullanmamanız Gereken Sayılar!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.08.2026 - 21:24
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Akıllı telefonlarımızı korumak için belirlediğimiz ekran kilitleri, aslında siber hırsızların en kolay çözdüğü bulmacalar olabilir. Güvenlik uzmanları, şifre oluştururken farkında olmadan düşülen psikolojik tuzaklara karşı uyararak, kesinlikle yan yana kullanılmaması gereken rakam dizilimlerini ve alınması gereken acil önlemleri açıkladı.

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/siber-guvenl...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hayatımızın her anını kaydettiğimiz akıllı telefonlarımızın güvenliği, sandığımız kadar aşılmaz olmayabilir.

Hayatımızın her anını kaydettiğimiz akıllı telefonlarımızın güvenliği, sandığımız kadar aşılmaz olmayabilir.

Siber güvenlik araştırmacıları, mobil cihaz sahiplerini hedef alan yeni veri çalma taktiklerine karşı oldukça kritik bir uyarı yayımladı. Pek çok kullanıcı, telefonuna şifre belirlerken tamamen rastgele ve tahmin edilemez rakamlar seçtiğine inanıyor. Ancak uzmanların yaptığı son analizler, bu seçimlerin aslında belirgin psikolojik alışkanlıklara dayandığını ve kötü niyetli kişilerin bu kalıpları kullanarak cihazlara dakikalar içinde sızabildiğini ortaya koyuyor. Özellikle ekran kilidini oluştururken tuş takımındaki bazı rakamları yan yana getirmek, kişisel verileri doğrudan tehlikeye atıyor.

Yapılan incelemelere göre kullanıcıların en büyük zaafı, klavye üzerinde görsel olarak kolay hatırlanan veya ardışık ilerleyen dizilimleri tercih etmeleri. Korsanların veri tabanlarını inceleyen araştırmacılar, kilit açma denemelerinde en çabuk kırılan kombinasyonları belirledi. Bu listede başı, tuş takımındaki en bariz sıralama olan 1-2-3 çekiyor. Hemen ardından, ekranı çapraz bir çizgiyle bölen ve görsel hafızanın en çok sevdiği 1-5-9 dizilimi geliyor. Güvenlik yazılımlarının saniyeler içinde aşabildiği bir diğer popüler ve tehlikeli kalıp ise 0-0-0 gibi sürekli tekrar eden rakamlardan oluşuyor. Bu tür kombinasyonlar, cihazın güvenlik duvarını adeta ortadan kaldırıyor.

Bu hatalı seçimlerin temelinde insan beyninin çalışma prensibi yatıyor.

Bu hatalı seçimlerin temelinde insan beyninin çalışma prensibi yatıyor.

Zihnimiz, karmaşık sayıları ezberlemek yerine parmakların ekranda kolayca çizebileceği desenleri hatırlamaya çok daha yatkın. Fakat şifrede düz bir hat veya basit bir şekil oluşturan bu 3'lü kombinasyonlar, sadece yazılımlara karşı değil, fiziksel takiplere karşı da büyük bir risk yaratıyor. Toplu taşımada veya kalabalık bir kafede arkanızdan ekranınıza bakan bir kişinin, elinizin o basit hareketini tek bir saniyede hafızasına kazıması son derece kolay oluyor.

Uzmanlar, siber hırsızların işini zorlaştırmak için kullanıcıların acilen şifreleme alışkanlıklarını değiştirmesi gerektiğini vurguluyor. Alınabilecek ilk ve en etkili önlem, geleneksel 4 haneli şifreleri terk edip en az 6 haneli kombinasyonlara geçiş yapmak. Tuş takımında harfler, kareler veya düz çizgiler çizen desenlerden kesinlikle uzak durulması gerekiyor. Ayrıca doğum yılları, telefon alan kodları veya tuttuğunuz takımın kuruluş yılı gibi tahmin edilmesi çok kolay kişisel tarihlerin şifre olarak kullanılmaması büyük önem taşıyor. Cihazınız destekliyorsa, yüz tanıma veya parmak izi gibi biyometrik güvenlik önlemlerini ana kilit yöntemi olarak ayarlamak, kişisel verilerinizi korumanın en güvenilir yolu olarak öne çıkıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın