Siber Güvenlik Uzmanlarından Uyarı: Telefonunuzun Ekran Kilidinde Asla Kullanmamanız Gereken Sayılar!
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Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/siber-guvenl...
Akıllı telefonlarımızı korumak için belirlediğimiz ekran kilitleri, aslında siber hırsızların en kolay çözdüğü bulmacalar olabilir. Güvenlik uzmanları, şifre oluştururken farkında olmadan düşülen psikolojik tuzaklara karşı uyararak, kesinlikle yan yana kullanılmaması gereken rakam dizilimlerini ve alınması gereken acil önlemleri açıkladı.
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Hayatımızın her anını kaydettiğimiz akıllı telefonlarımızın güvenliği, sandığımız kadar aşılmaz olmayabilir.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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