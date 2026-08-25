Bilim İnsanları Açıkladı: Kendi Saçımızı Neden Koparıyoruz?
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Yüzyıllardır bilinen ancak nedeni tam olarak anlaşılamayan saç koparma hastalığı (trikotillomani) üzerine yapılan yeni bir araştırma, şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Bilim insanları, bu dayanılmaz dürtünün sanılanın aksine sadece yoğun kaygı ve stresten değil, büyük oranda can sıkıntısı ve düşük enerjiden kaynaklandığını tespit etti.
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Heidelberg Üniversite Hastanesi tarafından yürütülen ve sonuçları Comprehensive Psychiatry dergisinde yayımlanan güncel bir çalışma, saç, kaş veya kirpik koparma alışkanlığına dair ezberleri bozdu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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