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Yüzlerce Taksi ve Servis Plakası İptal Ediliyor: O Tarihte Trafiğe Çıkamayacaklar

Yüzlerce Taksi ve Servis Plakası İptal Ediliyor: O Tarihte Trafiğe Çıkamayacaklar

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.08.2026 - 20:19
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Bursa'da Danıştay kararı sonrasında 543 servis ve 23 taksi plakasının çalışma ruhsatı tamamen iptal ediliyor. Yaklaşık 10 milyon lira değerindeki bu ticari plakalar 31 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerliliğini yitirecek ve araçların trafiğe çıkışına izin verilmeyecek.

Kaynak: Burak Taşçı / NTV

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Bursa'da taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren yüzlerce esnaf, mahkeme kararıyla büyük bir belirsizliğin içine girdi.

Bursa'da taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren yüzlerce esnaf, mahkeme kararıyla büyük bir belirsizliğin içine girdi.

2016 yılı ve sonrasında gerçekleştirilen ihalelerle satın alınan ticari araç plakaları hakkında Danıştay’ın verdiği nihai karar doğrultusunda, Bursa Büyükşehir Belediyesi UKOME birimi harekete geçti. Alınan yeni kararla birlikte, şehirde aktif olarak kullanılan çok sayıda taksi ve servis plakasının çalışma ruhsatları resmen iptal ediliyor.

Şu anda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira civarında olan bu plakaların sahipleri için kritik bir geri sayım başladı. Verilen karara göre toplamda 543 servis ve 23 taksi plakası hükmünü yitirecek. Plaka sahiplerine tanınan süre ise 31 Ocak 2027 tarihinde doluyor. Bu tarihten itibaren ruhsatı iptal edilen ticari araçların hiçbir şekilde trafiğe çıkmasına müsaade edilmeyecek.

Esnafın yaşayacağı mağduriyetin önüne geçebilmek adına iptal edilen plakaların ihale bedellerinin geri ödenmesi kararlaştırıldı. Araç sahiplerinin paralarını alabilmeleri için bizzat noterlere giderek plakalarını sicilden düşürmeleri gerekiyor. Noterden alınacak silme işlem belgeleriyle birlikte belediye veznelerine başvuran maliklerin ödeme süreçleri başlatılacak.

Ödenecek net tutarlar ve iade işlemleri, 2027 yılının Ocak ayında toplanacak olan Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından belirlenecek. Meclisten çıkacak karar sonrasında, hak sahiplerine yapılacak tüm ödeme işlemleri Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından koordine edilecek olup, para iadesi yerine sunulabilecek alternatif çözüm yolları da yine bu meclis toplantısında karara bağlanacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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