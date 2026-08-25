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Bu Kahvehanede Masa Yancıları Ayrı Masada Oturuyor

Bu Kahvehanede Masa Yancıları Ayrı Masada Oturuyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.08.2026 - 14:55
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Elazığ'da bir kahvehanede okey oynayan vatandaşlardan birisi, 'Taşım gelmiyor' diyerek masa kenarında oyunu izleyen yancıyı tartışarak kaldırdı.

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Bunun ardından oyunu kazanan müşteri, ‘Bana şans getirmiyorsun dedi, yancıyı dövdü' yazılı afişi kahvehaneye astırdı. Yazının ardından yancılar, ayrı masada oturmaya başladı.

Bunun ardından oyunu kazanan müşteri, ‘Bana şans getirmiyorsun dedi, yancıyı dövdü' yazılı afişi kahvehaneye astırdı. Yazının ardından yancılar, ayrı masada oturmaya başladı.

Elazığ'da bir kahvehanede okey oynayan vatandaşlardan birisi, oyunda şansının yaver gitmemesini yanında oturan şahsa bağlayarak tartışıp kaldırdı. Ardından oyunu kazanan masadaki bir müşteri, ‘Bana şans getirmiyorsun dedi, yancıyı dövdü' afişini bastırarak kahvehaneye getirip astı. Bunun üstüne yazıyı gören vatandaşlar, oyun oynayan arkadaşlarını yancı olarak izlemek yerine farklı masada oturup izlemeye başladı. Kahvehaneye asılan afiş büyük ilgi görürken bu durum ise en çok yancıları üzdü. Bir müşterinin taşının gelmediğini belirterek etrafındaki yancıyı kaldırdığını dile getiren kahvehane sahibi Erhan Çelik, karenin yanındaki yancıların faklı masada oturduğunu ifade etti.

"Vatandaşlar afişin önünde fotoğraf çektiriyor"

"Vatandaşlar afişin önünde fotoğraf çektiriyor"

40 yıldır kahvehane işlettiğini belirten Erhan Çelik, 'Geçen gün arkadaşlar oyun oynarken, bir arkadaşımız taşımız gelmiyor diyerek karenin etrafındaki yancıyı kaldırdı. Buna istinaden oyun oynayan arkadaşlarımızdan birisi sabah ‘Bana şans getirmiyorsun dedi, yancıyı dövdü' afişini yaptırarak buraya getirip astı. Afişi gören üniversite öğrencileri ve sokaktan geçen vatandaşlar afişin önünde fotoğraf çektiriyor' diye konuştu.

"Kahvehanenin olmazsa olmazları yancılardır"

"Kahvehanenin olmazsa olmazları yancılardır"

Yancıların kahvehanelerin mihenk taşı olduğunu aktaran Çelik, 'Onlar kahvehanenin olmazsa olmazıdır. Bir saat önce karenin etrafında oturan insan, 1 saat sonra oyuncu olabiliyor. Bunu mizah amaçlı getirip buraya astık. Müşterilerimiz bazen yancılara seni de bu şekilde yaparlar diyerek takılıyorlar. Karenin etrafındaki yancılar, yan masalarda oturuyorlar. Oyuna karışmazlar, çaylarını içip muhabbetlerini ederler. Oyunculara takılırlar ama hesaba karışmazlar. Kahvehanenin olmazsa olmazları yancılardır. Yancı olmadan oyun olmaz. 1 saat sonra oyunu izleyen arkadaşımız oyunun içerisine giriyor. Bu yazıyı espri amacıyla astık' ifadelerini kullandı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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