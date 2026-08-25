Bu Kahvehanede Masa Yancıları Ayrı Masada Oturuyor
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Elazığ'da bir kahvehanede okey oynayan vatandaşlardan birisi, 'Taşım gelmiyor' diyerek masa kenarında oyunu izleyen yancıyı tartışarak kaldırdı.
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Bunun ardından oyunu kazanan müşteri, ‘Bana şans getirmiyorsun dedi, yancıyı dövdü' yazılı afişi kahvehaneye astırdı. Yazının ardından yancılar, ayrı masada oturmaya başladı.
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"Vatandaşlar afişin önünde fotoğraf çektiriyor"
"Kahvehanenin olmazsa olmazları yancılardır"
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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