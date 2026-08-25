Bilim Dünyasında Bir İlk Gerçekleşti: Görme Kaybına Karşı Bacaktan Göze 'Hücresel Pil' Nakli

Tıpkı elektronik cihazlara güç veren piller gibi, mitokondriler de hücrelerin yaşaması ve işlevlerini yerine getirmesi için gıda ve oksijeni enerjiye dönüştürüyor. Gözümüzdeki görsel bilgileri beyne ileten retina hücreleri, vücutta en çok enerjiye ihtiyaç duyan yapılar arasında yer alıyor. Söz konusu hastada olduğu gibi beyne giden kan ve oksijen akışı kesildiğinde, bu hücresel piller tükeniyor ve hücre ölümleri başlıyor. Uzmanların bu ameliyattaki amacı ölü hücreleri diriltmek değil, henüz canlılığını tamamen yitirmemiş hasarlı retina hücrelerine taze bir güç kaynağı sağlayarak onları yeniden işlevsel hale getirmekti.

Operasyon sürecinde bağışıklık sisteminin olumsuz bir tepki vermesini engellemek adına en güvenli yol seçildi ve hastanın kendi uyluk kasından biyopsi ile hücre örneği alındı. Laboratuvar ortamında bu hücrelerden ayrıştırılan on milyonlarca sağlıklı mitokondri, vakit kaybetmeden genç kadının her iki gözündeki sıvıya enjekte edildi. Tedavi öncesindeki iki buçuk aylık süreçte ışığa hiçbir tepki vermeyen hastanın göz bebekleri, enjeksiyondan sadece birkaç gün sonra normal reaksiyonlar göstermeye başladı. Hatta beynin görsel verileri işleyen bölümünde organize bir aktivite tespit edildi.