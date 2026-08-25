Bilim Dünyasında Bir İlk Gerçekleşti: Görme Kaybına Karşı Bacaktan Göze 'Hücresel Pil' Nakli
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Kaynak: https://www.science.com/world-first-m...
Görme yetisini neredeyse tamamen kaybeden genç bir kadının tedavisi için tıp dünyasında çığır açacak bir yöntem denendi. Hastanın kendi bacağından alınan hücresel enerji merkezleri (mitokondriler), dünyada ilk kez doğrudan göz içine enjekte edildi. İşlem sonrası hastanın göz bebeklerinde haftalar sonra ilk kez olumlu tepkiler gözlemlenmesi, gelecekteki görme kaybı tedavileri için yepyeni bir umut kapısı araladı.
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Uygulanan bu yenilikçi tedavinin temelinde, hücrelerimizin enerji üretim merkezi olan mitokondriler yatıyor.
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Research Square üzerinden yayımlanan ön rapora göre, hastanın görme yetisi tam olarak geri dönmemiş ve göz bebeklerinin verdiği olumlu tepkiler birkaç hafta içinde azalarak kaybolmuş olsa da, elde edilen veriler bilim insanları için devasa bir başarı niteliği taşıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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