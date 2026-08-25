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Bilim Dünyasında Bir İlk Gerçekleşti: Görme Kaybına Karşı Bacaktan Göze 'Hücresel Pil' Nakli

Bilim Dünyasında Bir İlk Gerçekleşti: Görme Kaybına Karşı Bacaktan Göze 'Hücresel Pil' Nakli

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.08.2026 - 14:45
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Görme yetisini neredeyse tamamen kaybeden genç bir kadının tedavisi için tıp dünyasında çığır açacak bir yöntem denendi. Hastanın kendi bacağından alınan hücresel enerji merkezleri (mitokondriler), dünyada ilk kez doğrudan göz içine enjekte edildi. İşlem sonrası hastanın göz bebeklerinde haftalar sonra ilk kez olumlu tepkiler gözlemlenmesi, gelecekteki görme kaybı tedavileri için yepyeni bir umut kapısı araladı.

Kaynak: https://www.science.com/world-first-m...
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Uygulanan bu yenilikçi tedavinin temelinde, hücrelerimizin enerji üretim merkezi olan mitokondriler yatıyor.

Uygulanan bu yenilikçi tedavinin temelinde, hücrelerimizin enerji üretim merkezi olan mitokondriler yatıyor.

Tıpkı elektronik cihazlara güç veren piller gibi, mitokondriler de hücrelerin yaşaması ve işlevlerini yerine getirmesi için gıda ve oksijeni enerjiye dönüştürüyor. Gözümüzdeki görsel bilgileri beyne ileten retina hücreleri, vücutta en çok enerjiye ihtiyaç duyan yapılar arasında yer alıyor. Söz konusu hastada olduğu gibi beyne giden kan ve oksijen akışı kesildiğinde, bu hücresel piller tükeniyor ve hücre ölümleri başlıyor. Uzmanların bu ameliyattaki amacı ölü hücreleri diriltmek değil, henüz canlılığını tamamen yitirmemiş hasarlı retina hücrelerine taze bir güç kaynağı sağlayarak onları yeniden işlevsel hale getirmekti.

Operasyon sürecinde bağışıklık sisteminin olumsuz bir tepki vermesini engellemek adına en güvenli yol seçildi ve hastanın kendi uyluk kasından biyopsi ile hücre örneği alındı. Laboratuvar ortamında bu hücrelerden ayrıştırılan on milyonlarca sağlıklı mitokondri, vakit kaybetmeden genç kadının her iki gözündeki sıvıya enjekte edildi. Tedavi öncesindeki iki buçuk aylık süreçte ışığa hiçbir tepki vermeyen hastanın göz bebekleri, enjeksiyondan sadece birkaç gün sonra normal reaksiyonlar göstermeye başladı. Hatta beynin görsel verileri işleyen bölümünde organize bir aktivite tespit edildi.

Research Square üzerinden yayımlanan ön rapora göre, hastanın görme yetisi tam olarak geri dönmemiş ve göz bebeklerinin verdiği olumlu tepkiler birkaç hafta içinde azalarak kaybolmuş olsa da, elde edilen veriler bilim insanları için devasa bir başarı niteliği taşıyor.

Research Square üzerinden yayımlanan ön rapora göre, hastanın görme yetisi tam olarak geri dönmemiş ve göz bebeklerinin verdiği olumlu tepkiler birkaç hafta içinde azalarak kaybolmuş olsa da, elde edilen veriler bilim insanları için devasa bir başarı niteliği taşıyor.

Çünkü bu ilk deneme, işlemin insan vücudu için son derece güvenli olduğunu, hiçbir yan etki veya tehlikeli bağışıklık reaksiyonu yaratmadığını kanıtladı. Uzmanlar, elde edilen geçici iyileşmenin, hasarlı hücrelerin kendini toparlayabilmesi için tek bir doz yerine düzenli olarak 'sağlıklı mitokondri' takviyesine ihtiyaç duyabileceğine işaret ettiğini belirtiyor.

Araştırma ekibinin lideri sinirbilimci David Putrino, bu işlemin güvenliğinin kanıtlanmasıyla birlikte bir sonraki aşamaya geçtiklerini müjdeledi. Ekip şu anda, tekrarlayan mitokondri enjeksiyonlarının standart bir tedavi prosedürü haline gelmesi için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile ortak çalışmalar yürütüyor. Eğer bu yöntem geliştirilip kalıcı bir başarı sağlarsa, gelecekte sadece göz hastalıklarında değil, vücudun hasar görmüş pek çok farklı bölgesinde kendi hücrelerimizden alınan 'yedek pillerle' şifa bulmak mümkün olacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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