Portekiz, Aylık 51 Bin TL Sabit Geliri Olana Oturum Hakkı Veriyor: Portekiz D7 Vizesi Nasıl Alınır?

Kamuoyunda pasif gelir vizesi olarak bilinen bu düzenleme; kira, emeklilik maaşı, şirket kâr payı, vadeli mevduat faizi, fon ve telif hakkı gibi sürekli getirisi olan kişilere ülkede yasal oturum hakkı sağlıyor. Portekiz Göç ve İltica Ajansı (AIMA), başvurularda adayların ülkeye yük olmadan kendi geçimlerini kesintisiz biçimde sağlayabileceklerini resmi evraklarla kanıtlamasını temel şart olarak arıyor.

Sisteme dahil olabilmek için belirlenen asgari gelir kriterleri her yıl güncelleniyor. Mevcut verilere göre tek bir başvuru sahibinin aylık en az yaklaşık 920 euro (yaklaşık 51 bin TL) düzenli kazanç göstermesi gerekiyor. Sürece aile üyeleri dahil edildiğinde aranan gelir eşiği yükseliyor; eş için yüzde 50, bakmakla yükümlü olunan her çocuk için ise yüzde 30 oranında ek kazanç şartı devreye giriyor. Bu hesaplamayla, bir çocuklu çekirdek bir ailenin aylık toplam gelirinin yaklaşık 1.656 euro seviyesine ulaşması bekleniyor.