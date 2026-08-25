Portekiz, Aylık 51 Bin TL Sabit Geliri Olana Oturum Hakkı Veriyor: Portekiz D7 Vizesi Nasıl Alınır?
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Kaynak: https://www.cnbce.com/haberler/emekli...
Portekiz, kira, emekli maaşı veya yatırım getirisi gibi düzenli geliri bulunan yabancılara D7 vizesiyle kapılarını açıyor. Aylık en az 920 euro kazanç ve belirli bir banka birikimi şartı aranan bu özel oturum programı, beş yıllık yasal ikametin ardından vatandaşlık başvurusunun da önünü açıyor.
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Avrupa'da aktif olarak çalışmaya ihtiyaç duymadan yeni bir hayat kurmak isteyenler için Portekiz'in D7 vizesi en çok tercih edilen yollar arasında yer alıyor.
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Başvuru dosyasında yalnızca aylık nakit akışı değil, finansal güvenceyi temsil eden banka mevduatı da kritik bir rol oynuyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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