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Portekiz, Aylık 51 Bin TL Sabit Geliri Olana Oturum Hakkı Veriyor: Portekiz D7 Vizesi Nasıl Alınır?

Portekiz, Aylık 51 Bin TL Sabit Geliri Olana Oturum Hakkı Veriyor: Portekiz D7 Vizesi Nasıl Alınır?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.08.2026 - 11:36 Son Güncelleme: 25.08.2026 - 11:44
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Portekiz, kira, emekli maaşı veya yatırım getirisi gibi düzenli geliri bulunan yabancılara D7 vizesiyle kapılarını açıyor. Aylık en az 920 euro kazanç ve belirli bir banka birikimi şartı aranan bu özel oturum programı, beş yıllık yasal ikametin ardından vatandaşlık başvurusunun da önünü açıyor.

Kaynak: https://www.cnbce.com/haberler/emekli...
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Avrupa'da aktif olarak çalışmaya ihtiyaç duymadan yeni bir hayat kurmak isteyenler için Portekiz'in D7 vizesi en çok tercih edilen yollar arasında yer alıyor.

Avrupa'da aktif olarak çalışmaya ihtiyaç duymadan yeni bir hayat kurmak isteyenler için Portekiz'in D7 vizesi en çok tercih edilen yollar arasında yer alıyor.

Kamuoyunda pasif gelir vizesi olarak bilinen bu düzenleme; kira, emeklilik maaşı, şirket kâr payı, vadeli mevduat faizi, fon ve telif hakkı gibi sürekli getirisi olan kişilere ülkede yasal oturum hakkı sağlıyor. Portekiz Göç ve İltica Ajansı (AIMA), başvurularda adayların ülkeye yük olmadan kendi geçimlerini kesintisiz biçimde sağlayabileceklerini resmi evraklarla kanıtlamasını temel şart olarak arıyor.

Sisteme dahil olabilmek için belirlenen asgari gelir kriterleri her yıl güncelleniyor. Mevcut verilere göre tek bir başvuru sahibinin aylık en az yaklaşık 920 euro (yaklaşık 51 bin TL) düzenli kazanç göstermesi gerekiyor. Sürece aile üyeleri dahil edildiğinde aranan gelir eşiği yükseliyor; eş için yüzde 50, bakmakla yükümlü olunan her çocuk için ise yüzde 30 oranında ek kazanç şartı devreye giriyor. Bu hesaplamayla, bir çocuklu çekirdek bir ailenin aylık toplam gelirinin yaklaşık 1.656 euro seviyesine ulaşması bekleniyor.

Başvuru dosyasında yalnızca aylık nakit akışı değil, finansal güvenceyi temsil eden banka mevduatı da kritik bir rol oynuyor.

Başvuru dosyasında yalnızca aylık nakit akışı değil, finansal güvenceyi temsil eden banka mevduatı da kritik bir rol oynuyor.

Tek kişi adına yapılacak başvurularda hesapta en az 11 bin 40 euro, eşle birlikte yapılacak taleplerde ise asgari 16 bin 560 euro nakit birikim bulunması isteniyor. Gelirin güvenilirliğini ve sürekliliğini ortaya koymak adına banka dökümleri, resmi kira kontratları, emeklilik yazıları ve portföy dökümleri dosyaya ekleniyor.

Konsolosluk aşamasındaki vize onayı sonrasında süreç Portekiz topraklarında devam ediyor. Ülkeye giriş yapan hak sahipleri, AIMA randevusuyla birlikte ilk etapta iki yıl geçerliliği bulunan oturum kartlarını teslim alıyor. Belirlenen yasal şartların korunması ve ikamet sürelerine uyulması halinde kartın süresi uzatılabiliyor. Ülkede beş yıllık yasal ikamet süresini sorunsuz tamamlayan kişiler ise doğrudan olmasa da gerekli yasal kriterleri sağladıkları takdirde kalıcı oturum veya Portekiz vatandaşlığına başvurma hakkı kazanıyor. Sürecin sorunsuz ilerlemesi için başvuru sahiplerinin güncel mevzuat ve evrak listesini resmi kanallardan teyit etmesi tavsiye ediliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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