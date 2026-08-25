article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Klinik Psikolog Yanıtladı: Kıskanmayan Kişi Sevmiyor mu?

Klinik Psikolog Yanıtladı: Kıskanmayan Kişi Sevmiyor mu?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.08.2026 - 10:35
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kıskançlık ve sevgi arasındaki ilişki, psikoloji dünyasında en sık karşılaştırılan ama birbirine karıştırılmaması gereken iki ayrı duygudur. Toplumumuzda 'kıskanmayan kişi karşı tarafı sevmiyordur' gibi bir inanış da vardır. Fakat psikologlar, bu inanışın aksine, kıskanmamanın sevmeyi engellemediğini, aksine sağlıklı bir ilişkinin ve yüksek özgüvenin göstergesi olabileceğini düşünüyor.

Gelin, Çağla ile Yeni Bir Gün programına konuk olan Uzman Klinik Psikolog Gökhan Çınar'a kulak verelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kıskançlık sevgi göstergesi olabilir mi?

Kıskançlık sevgi göstergesi olabilir mi?

Kıskançlık, öyle basit bir duygu değildir. Temelinde kaybetme korkusu, yetersizlik hissi, kaygılı bağlanma ve özgüven eksikliği barındıran karmaşık bir duygudur. Kişi partnerini sevdiği için değil, kontrolünü veya ilişkiyi kaybetmekten korktuğu için kıskançlık hisseder.

Toplumumuzda kıskançlık son derece normal kabul edilir hatta kıskanmayan kişinin karşı tarafı sevmediği bile söylenir. Fakat kıskanmamak genellikle sağlıklı bir durumdur.

Kıskanmamak sağlıklı olandır fakat durumun 'umursamazlık' ile karıştırılmaması gerekir. Eğer bir kişi partnerinin hayatıyla, duygularıyla veya ilişkideki problemleriyle hiç ilgilenmiyorsa; bu durum kıskançlık eksikliğinden ziyade duygusal kopukluk veya bağlanma isteksizliği işareti olabilir.

Özetle, kıskançlık ilişkinin tuzu biberi değil, güven eksikliğinin bir semptomudur. Kıskanmayan bir partner, sizi sevmediği için değil; size ve ilişkinize tam bir güven duyduğu için bu duyguyu ön plana çıkarmıyor olabilir.

Çağla ile Yeni Bir Gün'e konuk olan Uzman Klinik Psikolog Gökhan Çınar “Kıskançlık zehirli bir sevgidir, kişinin kendine olan güvensizliği ve yetersizliğinin bir göstergesidir” diyor.

Programın kesitini buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın