Klinik Psikolog Yanıtladı: Kıskanmayan Kişi Sevmiyor mu?
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Kıskançlık ve sevgi arasındaki ilişki, psikoloji dünyasında en sık karşılaştırılan ama birbirine karıştırılmaması gereken iki ayrı duygudur. Toplumumuzda 'kıskanmayan kişi karşı tarafı sevmiyordur' gibi bir inanış da vardır. Fakat psikologlar, bu inanışın aksine, kıskanmamanın sevmeyi engellemediğini, aksine sağlıklı bir ilişkinin ve yüksek özgüvenin göstergesi olabileceğini düşünüyor.
Gelin, Çağla ile Yeni Bir Gün programına konuk olan Uzman Klinik Psikolog Gökhan Çınar'a kulak verelim.
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Kıskançlık sevgi göstergesi olabilir mi?
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Programın kesitini buradan izleyebilirsiniz:
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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