Klinik Psikolog Yanıtladı: Kıskanmayan Kişi Sevmiyor mu?

Kıskançlık, öyle basit bir duygu değildir. Temelinde kaybetme korkusu, yetersizlik hissi, kaygılı bağlanma ve özgüven eksikliği barındıran karmaşık bir duygudur. Kişi partnerini sevdiği için değil, kontrolünü veya ilişkiyi kaybetmekten korktuğu için kıskançlık hisseder.

Toplumumuzda kıskançlık son derece normal kabul edilir hatta kıskanmayan kişinin karşı tarafı sevmediği bile söylenir. Fakat kıskanmamak genellikle sağlıklı bir durumdur.

Kıskanmamak sağlıklı olandır fakat durumun 'umursamazlık' ile karıştırılmaması gerekir. Eğer bir kişi partnerinin hayatıyla, duygularıyla veya ilişkideki problemleriyle hiç ilgilenmiyorsa; bu durum kıskançlık eksikliğinden ziyade duygusal kopukluk veya bağlanma isteksizliği işareti olabilir.

Özetle, kıskançlık ilişkinin tuzu biberi değil, güven eksikliğinin bir semptomudur. Kıskanmayan bir partner, sizi sevmediği için değil; size ve ilişkinize tam bir güven duyduğu için bu duyguyu ön plana çıkarmıyor olabilir.

Çağla ile Yeni Bir Gün'e konuk olan Uzman Klinik Psikolog Gökhan Çınar “Kıskançlık zehirli bir sevgidir, kişinin kendine olan güvensizliği ve yetersizliğinin bir göstergesidir” diyor.