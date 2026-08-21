70'inci Evlilik Yıl Dönümlerini Kutlayan Çift Başarılı İlişkinin Sırrını Açıkladı

CNBC'nin aktardığı habere göre, Gloria ve Buddy Baron çifti tanışma hikayelerini şöyle anlatıyor: '“Büyük, iki katlı bir konferans salonunda birbirimizi gördük. Balkondaki yerimden indim ve aşağıdan beni izleyen, kim olduğumu merak eden Gloria’ya yaklaştım.” Bu yaklaşmadan sonra ikili haftalar boyunca her gün görüştü ve birbirlerine aşık oldukları, etraflarındaki herkes tarafından anlaşılabiliyordu. 1956 yılında ise evlenme kararı aldılar.

Baronlar, Ağustos ayında 70'inci evlilik yıl dönümlerini kutlamaya hazırlanıyorlar. Elbette evlilikleri, her zaman çiçeklerle böceklerle donatılmış değildi.

Örneğin Buddy, Kore Savaşı sırasında Deniz Kuvvetlerinde aktif görevdeyken 1951′de özel pilot lisansını almış ve kendine bir uçak da satın almıştı. Bir gün, sevgilisini New York semalarında uçururken Gloria'nın yükseklik korkusu olduğunu öğrendi. “200 feet yüksekliğe ulaştığımızda Gloria’nın çığlıkları yere geri dönmeyi zorunlu kıldı.” diyen Buddy, evlendikten sonra uçağını sattı.

Bu örnekten de anlayacağımız üzere, ikili anlaşmazlıkların ilişkilerinin önüne geçmesine asla izin vermedi.