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70'inci Evlilik Yıl Dönümlerini Kutlayan Çift Başarılı İlişkinin Sırrını Açıkladı

70'inci Evlilik Yıl Dönümlerini Kutlayan Çift Başarılı İlişkinin Sırrını Açıkladı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.08.2026 - 13:06
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Bir ilişkiyi başlatmak kolay olabilir fakat yürütmek pek de kolay değildir. İlişkiyi hala ilk günkü gibi taze tutmak için fedakarlık, saygı, sevgi, iletişim gerekir. Bu sene 70'inci evlilik yıl dönümlerini kutlayacak olan Gloria ve Buddy Baron'dan başarılı bir ilişki isteyenlere tavsiyeler var.

Bakalım başarılı ilişkinin sırrı ne?

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70'inci evlilik yıl dönümlerini kutlamaya hazırlanan bir çift: Gloria ve Buddy Baron

70'inci evlilik yıl dönümlerini kutlamaya hazırlanan bir çift: Gloria ve Buddy Baron
www.cnbc.com

CNBC'nin aktardığı habere göre, Gloria ve Buddy Baron çifti tanışma hikayelerini şöyle anlatıyor: '“Büyük, iki katlı bir konferans salonunda birbirimizi gördük. Balkondaki yerimden indim ve aşağıdan beni izleyen, kim olduğumu merak eden Gloria’ya yaklaştım.” Bu yaklaşmadan sonra ikili haftalar boyunca her gün görüştü ve birbirlerine aşık oldukları, etraflarındaki herkes tarafından anlaşılabiliyordu. 1956 yılında ise evlenme kararı aldılar.

Baronlar, Ağustos ayında 70'inci evlilik yıl dönümlerini kutlamaya hazırlanıyorlar. Elbette evlilikleri, her zaman çiçeklerle böceklerle donatılmış değildi.

Örneğin Buddy, Kore Savaşı sırasında Deniz Kuvvetlerinde aktif görevdeyken 1951′de özel pilot lisansını almış ve kendine bir uçak da satın almıştı. Bir gün, sevgilisini New York semalarında uçururken Gloria'nın yükseklik korkusu olduğunu öğrendi. “200 feet yüksekliğe ulaştığımızda Gloria’nın çığlıkları yere geri dönmeyi zorunlu kıldı.” diyen Buddy, evlendikten sonra uçağını sattı.

Bu örnekten de anlayacağımız üzere, ikili anlaşmazlıkların ilişkilerinin önüne geçmesine asla izin vermedi.

"Evliliğe gözleriniz tamamen açık ve zorlukları net bir şekilde anlayarak girin."

"Evliliğe gözleriniz tamamen açık ve zorlukları net bir şekilde anlayarak girin."
www.cnbc.com

Buddy, “Geçmişe dönüp baktığımda, yıllar içinde yaşadığımız güzel anıları hatırlıyorum, aramızda tek bir ciddi tartışma bile yaşamadığımızı düşünüyorum.' diyor. Fakat evliliğe girmeden önce de evliliğin zor taraflarının anlaşılması gerektiğini söylüyor.

Bu tavsiye, uzmanların da görüşleriyle uyuşuyor. 

İlişki uzmanı Natassia Miller, CNBC'ye verdiği demeçte 'Biriyle ilk tanıştığınızda, 'Çevrenizde kimlerle birlikte olmaktan hoşlanıyorsunuz?' veya 'Zamanınızın çoğunu ne düşünerek geçiriyorsunuz?' gibi sorular sormayı deneyin' demişti. 

Bir ömür boyu hayatınıza alacağınız kişiyle hayatın gerçeklerini samimi bir şekilde konuşmayı ihmal etmeyin.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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