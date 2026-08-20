Zekanızı En Üst Seviyeye Çıkarmanızı Sağlayacak Zihinsel Alışkanlıklar

Yeni bir fikri kendi kelimelerinizle ifade etmeye çalıştığınızda, onu detaylandırıyorsunuz demektir. Yazarlar, 'Yeni öğrendiklerinizin önceki bilgilerinizle nasıl ilişkili olduğunu ne kadar iyi açıklarsanız, yeni öğrendiklerinizi o kadar iyi kavrarsınız ve daha sonra hatırlamanıza yardımcı olacak kadar çok bağlantı kurarsınız' diyor.

Örneğin, fizik dersinde ısı transferini anlamaya çalışıyorsanız, bu kavramı gerçek hayattaki deneyimlerinizle ilişkilendirmeye çalışın; mesela, sıcak bir fincan kahvenin ısıyı ellerinize nasıl yaydığını hayal edebilirsiniz.