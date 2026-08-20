Zekanızı En Üst Seviyeye Çıkarmanızı Sağlayacak Zihinsel Alışkanlıklar
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Öğrenme yeteneği, sahip olabileceğiniz en önemli becerilerden biri. Uzmanlar, sağlıklı bir yaşam sürmenin, yaşam süresini uzatmanın en önemli faktörünün beyni canlı tutmak olduğunu belirtiyor. 'Başarılı Öğrenme Bilimi' kitabının yazarları Peter Brown, Henry Roediger ve Mark McDaniel, her yaşta uygulayabileceğiniz, zihninizi genç tutan ve zekanızı üst seviyeye taşımanıza yardımcı alışkanları anlatıyor.
Bakalım zekayı ileriye taşıyan öğrenme yöntemleri neler?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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