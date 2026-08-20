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Zekanızı En Üst Seviyeye Çıkarmanızı Sağlayacak Zihinsel Alışkanlıklar

Zekanızı En Üst Seviyeye Çıkarmanızı Sağlayacak Zihinsel Alışkanlıklar

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.08.2026 - 16:07
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Öğrenme yeteneği, sahip olabileceğiniz en önemli becerilerden biri. Uzmanlar, sağlıklı bir yaşam sürmenin, yaşam süresini uzatmanın en önemli faktörünün beyni canlı tutmak olduğunu belirtiyor. 'Başarılı Öğrenme Bilimi' kitabının yazarları Peter Brown, Henry Roediger ve Mark McDaniel, her yaşta uygulayabileceğiniz, zihninizi genç tutan ve zekanızı üst seviyeye taşımanıza yardımcı alışkanları anlatıyor.

Bakalım zekayı ileriye taşıyan öğrenme yöntemleri neler?

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Hatırlamaya çalışın.

Hatırlamaya çalışın.

Bir fikri, yöntemi veya tekniği hafızanızdan hatırlamaya çalıştığınızda, geri çağırma işlemi yapıyorsunuz demektir. Bu noktada çocukların oynadığı bilgi kartları harika bir örnektir: Bir fikri hafızanızdan hatırlamanızı sağlarlar. 

Geri çağırmanın bu kadar etkili olmasının nedeni, belirli bir kavramla ilişkili sinir yollarını güçlendirmesidir. Hatırlamaya çalıştığınız bir şeyi, farklı bağlantılar kurarak bulmak beyninizi güzel bir şekilde çalıştıracaktır.

Yeni fikirleri, zaten bildiklerinizle eşleştirin.

Yeni fikirleri, zaten bildiklerinizle eşleştirin.

Yeni bir fikri kendi kelimelerinizle ifade etmeye çalıştığınızda, onu detaylandırıyorsunuz demektir. Yazarlar, 'Yeni öğrendiklerinizin önceki bilgilerinizle nasıl ilişkili olduğunu ne kadar iyi açıklarsanız, yeni öğrendiklerinizi o kadar iyi kavrarsınız ve daha sonra hatırlamanıza yardımcı olacak kadar çok bağlantı kurarsınız' diyor.

Örneğin, fizik dersinde ısı transferini anlamaya çalışıyorsanız, bu kavramı gerçek hayattaki deneyimlerinizle ilişkilendirmeye çalışın; mesela, sıcak bir fincan kahvenin ısıyı ellerinize nasıl yaydığını hayal edebilirsiniz.

Kendiniz cevap bulmaya çalışın.

Kendiniz cevap bulmaya çalışın.

Size bir cevap verilmeden önce kendiniz cevap vermeye çalıştığınızda, bir tür bilmece üretmiş olursunuz. Örneğin akademik bir ortamda, ders başlamadan önce kendi cevaplarınızı bulmaya çalışabilirsiniz. Profesyonel bir ortamda ise, patronunuzla konuşmadan önce takıldığınızda kendi fikirlerinizi sunabilirsiniz.

Pratik yöntemler kullanın.

Pratik yöntemler kullanın.

Bir şeyi hatırlamak için kısaltma veya görsel kullandığınızda, bir anımsatıcı kullanıyorsunuz demektir. Örneğin lisede öğrendiğimiz 'an-ası-mez-ar-dik-ecek-miş' şifreleme sistemi, sıfat fiilleri öğrenmemizi kolaylaştıran, üzerinden yıllar geçse de unutmayacağımız bir sistemdir.

Ayrıca ardıl çeviri yapan tercümanlar da bu sistemi kullanır. Konuşmacının belli bir süre konuştuğu ardından tercümanın devreye girdiği çevirilerde, tercümanlar konuşmanın hepsini hatırlamak için kendilerine küçük notlar alırlar. Notlarda kendilerine belirli kelimeleri hatırlatan çizimler olabilir.

Ne bilmediğinizi bilin.

Ne bilmediğinizi bilin.

Bilgisizliğinizi ortaya koyan geri bildirim aldığınızda, kalibrasyon yapıyorsunuz demektir. 'Kalibrasyon, basitçe, yanılsamaları ortadan kaldırmak ve yargınızı gerçeği daha iyi yansıtacak şekilde ayarlamak için nesnel bir araç kullanma eylemidir.' diyor uzman isimler.

Bu gereklidir çünkü hepimiz 'bilişsel yanılsamalardan' muzdaripiz: Bir şeyi anladığımızı düşünürüz, oysa aslında anlamayız. Bu nedenle, bir test çözmek veya bir meslektaşınızdan geri bildirim almak, bu kör noktaları belirlemenize yardımcı olur.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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