Psikolojiye Göre İlk Görüşte Aşk Var mı?

Psikoloji, bu söze biraz temkinli yaklaşıyor.

İnsanların 'İlk görüşte aşık oldum' dedikleri an deneyimledikleri yoğun duygu tamamen gerçek olsa da, araştırmalar bu durumun geleneksel anlamda bildiğimiz 'aşk'tan ziyade, anlık yüksek fiziksel çekim ile zihnin geriye dönük hafıza yanılsamasının güçlü bir birleşimi olduğunu gösteriyor.

'İlk görüşte aşk' kavramını deneysel ortamda inceleyen en kapsamlı çalışmalardan biri Groningen Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. 500'den fazla katılımcıyla yapılan labaratuvar ve online buluşma deneylerinde şu sonuçlara ulaşıldı: