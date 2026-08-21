Psikolojiye Göre İlk Görüşte Aşk Var mı?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
'Bizimkisi ilk görüşte aşk' diyen de var 'ilk başta birbirimizden nefret ediyorduk' diyen de. Peki böyle bir şey nasıl mümkün oluyor? İki kişi, birbirini gördüğü ilk anda hayatlarının aşkı olduğunu anlayabiliyor mu? Ya da başta birbirinden nefret eden iki insan, nasıl oluyor da sonra birbirlerine aşık olabiliyor?
Psikoloji, nefretin aşka dönüşmesine 'olur' gözüyle bakarken ilk görüşte aşka daha mesafeli yaklaşıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"İlk görüşte aşık oldum."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Psikolojide "Halo Etkisi"
Çekimden Gerçek Aşka Dönüşüm
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın