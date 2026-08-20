Yapılan Araştırmada Yapay Zeka Kullanan Öğrenciler %20 Daha Düşük Not Aldı
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Çin’de gerçekleştirilen yeni bir araştırma, yapay zekâ kullanımının öğrencilerin ödev ve sınav performansları üzerinde farklı etkiler oluşturduğunu ortaya koydu.
New York Post’ta yer alan habere göre, ödev hazırlarken yapay zekâdan yararlanan öğrencilerin daha yüksek notlar aldığı ve çalışmalarını çok daha kısa sürede tamamladığı belirlendi. Ancak aynı öğrencilerin sınavlarda yapay zekâ desteği kullanmaları halinde performanslarının gerilediği görüldü.
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Yapay zekadan destek alanlar %20 düşük puan aldılar.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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