article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yapılan Araştırmada Yapay Zeka Kullanan Öğrenciler %20 Daha Düşük Not Aldı

Yapılan Araştırmada Yapay Zeka Kullanan Öğrenciler %20 Daha Düşük Not Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.08.2026 - 20:41
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Çin’de gerçekleştirilen yeni bir araştırma, yapay zekâ kullanımının öğrencilerin ödev ve sınav performansları üzerinde farklı etkiler oluşturduğunu ortaya koydu.

New York Post’ta yer alan habere göre, ödev hazırlarken yapay zekâdan yararlanan öğrencilerin daha yüksek notlar aldığı ve çalışmalarını çok daha kısa sürede tamamladığı belirlendi. Ancak aynı öğrencilerin sınavlarda yapay zekâ desteği kullanmaları halinde performanslarının gerilediği görüldü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yapay zekadan destek alanlar %20 düşük puan aldılar.

Yapay zekadan destek alanlar %20 düşük puan aldılar.

Stockholm Üniversitesi’nden David Strömberg ile Hong Kong Üniversitesi’nden Victor Lei ve Wu Yanhui tarafından yürütülen araştırma, yapay zekâ kullanan öğrencilerin ödev performansında belirgin bir artış yaşandığını ortaya koydu. Buna göre öğrencilerin tüm derslerdeki ödev notları, altı aylık süreçte yaklaşık yüzde 18 yükseldi.

Araştırmada, yapay zekâ desteği alan öğrencilerin bir ödevi tamamlama süresinin de 64 dakikadan 45 dakikaya gerilediği belirlendi.

Buna karşın yapay zekâ kullanan öğrencilerin sınav sonuçlarında olumsuz bir tablo ortaya çıktı. Ödevlerinde yapay zekâdan yararlanan öğrencilerin sınavlarda, bu teknolojiyi kullanmayan sınıf arkadaşlarına göre yaklaşık yüzde 20 daha düşük puan aldığı görüldü.

Öğrenilen bilgilerin akılda kalması zorlaştı.

Öğrenilen bilgilerin akılda kalması zorlaştı.

Uzmanlar, yapay zekâ kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte yüksek ödev notları ile sınavlarda bilgilerin hatırlanması arasındaki ilişkinin zayıflamış olabileceğine dikkat çekti.

Araştırma kapsamında, yapay zekâ kullanımının son dönemde hızla arttığı Çin’de 12-18 yaş arasındaki 27 bin öğrenci incelendi.

Katılımcıların yaklaşık yüzde 80’i Doubao ve DeepSeek gibi Çin merkezli yapay zekâ araçlarını kullandığını belirtirken, yapay zekâ kullanmayan yaklaşık yüzde 20’lik grup ise kontrol grubu olarak değerlendirildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın