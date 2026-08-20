Yapılan Araştırmada Yapay Zeka Kullanan Öğrenciler %20 Daha Düşük Not Aldı

Stockholm Üniversitesi’nden David Strömberg ile Hong Kong Üniversitesi’nden Victor Lei ve Wu Yanhui tarafından yürütülen araştırma, yapay zekâ kullanan öğrencilerin ödev performansında belirgin bir artış yaşandığını ortaya koydu. Buna göre öğrencilerin tüm derslerdeki ödev notları, altı aylık süreçte yaklaşık yüzde 18 yükseldi.

Araştırmada, yapay zekâ desteği alan öğrencilerin bir ödevi tamamlama süresinin de 64 dakikadan 45 dakikaya gerilediği belirlendi.

Buna karşın yapay zekâ kullanan öğrencilerin sınav sonuçlarında olumsuz bir tablo ortaya çıktı. Ödevlerinde yapay zekâdan yararlanan öğrencilerin sınavlarda, bu teknolojiyi kullanmayan sınıf arkadaşlarına göre yaklaşık yüzde 20 daha düşük puan aldığı görüldü.