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İslam Memiş Altın İçin Tahminini Paylaşarak Tarih Verdi: 8000 TL Beklentisini Koruyor

İslam Memiş Altın İçin Tahminini Paylaşarak Tarih Verdi: 8000 TL Beklentisini Koruyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.08.2026 - 19:44
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Altın fiyatlarındaki yükseliş ivmesi devam ederken, ons altın 4.500 dolar seviyesini aşarken gram altın da 6.981 lirayı görerek son 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. İslam Memiş, ons altında 4.500-4.600 dolar aralığının kritik olduğunu vurgularken, gram altının yıl sonunda 8.000 liraya ulaşabileceği yönündeki tahminini yineledi.

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Altında son 4 ayın zirvesi test edildi.

Altında son 4 ayın zirvesi test edildi.

İran-ABD savaşı sürerken küresel piyasalardaki baskı ve belirsizlik de artıyor. Bu süreçten en fazla etkilenen yatırım araçları arasında değerli metaller öne çıkarken, altın fiyatlarında da dalgalı seyir devam ediyor.

ABD’de alınan tahvil alım kararı ve dolar endeksindeki gerilemenin desteğini bulan ons altın, mart ayından bu yana devam eden düşüş trendini yukarı yönlü kırdı. Ons altın 4.500 dolar seviyesinin üzerine çıkarken, gram altın da yükselişe geçti.

Gram altın 6.981 TL seviyesini test ederek son 4 ayın en yüksek değerine ulaştı.

Yükselişe İslam Memiş de sessiz kalmadı.

Yükselişe İslam Memiş de sessiz kalmadı.

Finans analisti ve ekonomi yorumcusu İslam Memiş, altın, gümüş, döviz ve küresel piyasalarla ilgili değerlendirmeleri kapsamında A Haber’e altın fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Memiş, altındaki yükseliş trendinin üç haftadır sürdüğüne dikkat çekti.

Memiş, ons altında 4.500 ve 4.600 dolar seviyelerinin önemli direnç noktaları olduğunu belirtti. Kısa vadede bu seviyelerde kâr satışları görülebileceğini ifade eden Memiş, yükselişin sağlıklı şekilde devam edebilmesi için piyasada bir düzeltme sürecine ihtiyaç olduğunu söyledi.

"Dünyanın en ucuz altını Türkiye'de"

"Dünyanın en ucuz altını Türkiye'de"

Memiş, altındaki işçilik farklarına ilişkin değerlendirmesinde ise Türkiye’deki fiyatlamaya dikkat çekti. Türkiye’nin şu anda dünyadaki en ucuz altın piyasasına sahip olduğunu belirten Memiş, şöyle konuştu: “İçeride gram altında şöyle ilginç bir gelişme de oldu: Mesela şubat ayında 1 kilogram külçe altının 12.500 dolar işçiliği vardı ve en pahalı altın bizdeydi. Ama bugüne baktığımız zaman 1 kilogram külçe altın eksi 674 dolar seviyesinde. Yani dünyanın en ucuz altını şu an Türkiye'de.”

Yıl sonu için beklentisini tekrarladı.

Yıl sonu için beklentisini tekrarladı.

Gram altına ilişkin kısa vadeli öngörüsünü paylaşan Memiş, ay sonuna kadar 7.000 lira seviyesinin tekrar görülebileceğini ifade etti. Yıl sonu tahminini de koruyan Memiş, gram altının önce 7.000 lira seviyesini aşmasını, ardından 8.000 liranın üzerine çıkmasını beklediğini belirtti.

Memiş, yılın kalan bölümünde altındaki yükseliş beklentisinin sürdüğünü ancak çeşitli riskler ve öngörülemeyen gelişmelerin piyasaları etkileyebileceğini vurguladı. Kısa vadede dalgalı hareketlerin yaşanabileceğini söyleyen Memiş, uzun vadede ise altının yatırımcısına zaman kazandıran değerli bir yatırım aracı olmayı sürdüreceğini kaydetti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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