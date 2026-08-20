İslam Memiş Altın İçin Tahminini Paylaşarak Tarih Verdi: 8000 TL Beklentisini Koruyor
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Altın fiyatlarındaki yükseliş ivmesi devam ederken, ons altın 4.500 dolar seviyesini aşarken gram altın da 6.981 lirayı görerek son 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. İslam Memiş, ons altında 4.500-4.600 dolar aralığının kritik olduğunu vurgularken, gram altının yıl sonunda 8.000 liraya ulaşabileceği yönündeki tahminini yineledi.
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Altında son 4 ayın zirvesi test edildi.
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Yükselişe İslam Memiş de sessiz kalmadı.
"Dünyanın en ucuz altını Türkiye'de"
Yıl sonu için beklentisini tekrarladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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