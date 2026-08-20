İslam Memiş Altın İçin Tahminini Paylaşarak Tarih Verdi: 8000 TL Beklentisini Koruyor

İran-ABD savaşı sürerken küresel piyasalardaki baskı ve belirsizlik de artıyor. Bu süreçten en fazla etkilenen yatırım araçları arasında değerli metaller öne çıkarken, altın fiyatlarında da dalgalı seyir devam ediyor.

ABD’de alınan tahvil alım kararı ve dolar endeksindeki gerilemenin desteğini bulan ons altın, mart ayından bu yana devam eden düşüş trendini yukarı yönlü kırdı. Ons altın 4.500 dolar seviyesinin üzerine çıkarken, gram altın da yükselişe geçti.

Gram altın 6.981 TL seviyesini test ederek son 4 ayın en yüksek değerine ulaştı.