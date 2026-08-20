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Futbol Dünyasında Müslümanlığı Seçen Dünyaca Ünlü Yıldızlar Kimler?

Futbol Dünyasında Müslümanlığı Seçen Dünyaca Ünlü Yıldızlar Kimler?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.08.2026 - 18:09
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Dünya futbolunun dev isimleri sahadan sonra manevi bir yolculuğa çıktı. Kariyerlerinin zirvesindeyken İslam'ı seçen ve yeni isimler alan yıldız futbolcular... Türkiye'de forma giymiş isimlerin de yer aldığı o liste sizi de şaşırtacak.

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Nicolas Anelka

Nicolas Anelka

Fransız futbolcu Nicolas Anelka, gençlik yıllarından itibaren İslam'a ilgi duymaya başladı ve bu süreç yıllar içinde olgunlaştı. Kariyerinin ilerleyen döneminde, Birleşik Arap Emirlikleri'nde oynadığı sırada 2004 yılında resmen İslam'ı kabul etti ve Abdül-Selam Bilal ismini aldı. Anelka bu dönüşümü, hayatında yaşadığı manevi arayışın bir sonucu olarak anlattı ve İslam'la kurduğu bağın kendisine huzur ve anlam kattığını söyledi. Futbolcu, dönüşümünün ardından da inancını kariyeriyle birlikte yaşamaya devam etti.

Franck Ribéry

Franck Ribéry

Fransız futbolcu Franck Ribéry, 2002 yılında Cezayirli eşi Wahiba Belhami ile evlendikten sonra İslam'ı tanıma sürecine girdi ve kısa süre içinde Müslüman oldu. Dönüşümünün ardından Bilal ismini alan Ribéry, hayatının zorlu dönemlerinde huzur aradığını ve bu arayışın onu İslam'a yönlendirdiğini açıklamıştı. Bayern Münih formasıyla Avrupa futbolunun en önemli isimlerinden biri haline gelen Ribéry, inancını kariyeri boyunca sahiplenmeye devam etti ve zaman zaman bu konudaki düşüncelerini kamuoyuyla paylaştı.

Frédéric Kanouté

Frédéric Kanouté

Malili futbolcu Frédéric Kanouté, 22 yaşındayken İslam'ı kabul etti ve bu kararını hayatının en önemli dönüm noktalarından biri olarak tanımladı. Sevilla forması giydiği yıllarda inancına olan bağlılığıyla dikkat çeken Kanouté, takımının forma sponsorunun bir kumar şirketi olması nedeniyle zaman zaman logosuz forma giymeyi tercih etti. Futbolcu, kazandığı gelirin bir kısmını da inancı doğrultusunda hayır işlerine yönlendirdi; Mali'de camiler ve okullar yaptırdı, Sevilla'da yaşayan Müslüman toplumun ihtiyaçlarına destek oldu. Kanouté, sahadaki başarısının yanı sıra bu yönüyle de örnek bir isim olarak anıldı.

Paul Pogba

Paul Pogba

Fransız yıldız Paul Pogba, kariyerinin erken dönemlerinde İslam'la tanıştı ve zamanla bu inanca yöneldi. Pogba, Müslüman arkadaşlarıyla birlikte ibadet ettiği anlarda kendini huzurlu ve iyi hissettiğini, bu duygunun onu İslam'a yaklaştırdığını dile getirdi. 2017 yılında Hac ibadetini yerine getiren futbolcu, inancını sahada ve sahanın dışında açıkça yaşayan isimlerden biri olarak öne çıktı. Manchester United ve Juventus gibi kulüplerde forma giyen Pogba, Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'nı kazandığı dönemde de manevi yönüyle sıkça gündeme geldi.

Clarence Seedorf

Clarence Seedorf

Hollandalı efsane Clarence Seedorf, futbol kariyerini büyük ölçüde geride bıraktıktan sonra, 2022 yılında eşi Sophia aracılığıyla İslam'ı araştırmaya başladı ve bu sürecin sonunda Müslüman olduğunu açıkladı. Seedorf, diğer birçok isimden farklı olarak dönüşümünün ardından ismini değiştirmedi. Real Madrid, Milan ve Ajax gibi kulüplerde forma giyen ve Şampiyonlar Ligi'ni üç farklı takımla kazanan tek futbolcu olarak tarihe geçen Seedorf, bu kararını hayatının kişisel ve manevi bir arayışının sonucu olarak duyurdu.

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Eric Abidal

Eric Abidal

Fransız savunmacı Eric Abidal, 2007 yılında Cezayirli eşi Hayet Kebir ile evlendikten sonra İslam'ı tanıma sürecine girdi ve kısa süre içinde Hristiyanlıktan İslam'a geçti. Dönüşümünün ardından Bilal ismini alan Abidal, bu kararını eşinin ailesiyle kurduğu yakın bağ ve hayatında yaşadığı manevi arayışın bir sonucu olarak anlattı. Barcelona formasıyla Avrupa futbolunun zirvesinde yer alan Abidal, kariyerinin ilerleyen döneminde karaciğer kanseriyle mücadele etti ve bu zorlu süreçte inancının kendisine güç verdiğini dile getirdi.

Abel Xavier

Abel Xavier

Portekizli savunmacı Abel Xavier, İslam'la tanışmasını Türkiye'deki futbol kariyerine borçlu. 2003 yılında Galatasaray forması giydiği dönemde İslam dinine ilgi duymaya başlayan Xavier, bu süreci 'kendimi yeniden keşfettiğim bir dönüm noktası' olarak tanımladı ve kısa süre içinde Müslüman oldu, Faysal ismini aldı. Portekiz Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden biri olan Xavier, dönüşümünün ardından yaptığı açıklamalarda İslam'ı tanımasının İstanbul'da geçirdiği yıllara ve Galatasaray'daki futbolcu arkadaşlarına dayandığını vurguladı.

Emmanuel Adebayor

Emmanuel Adebayor

Togolu golcü Emmanuel Adebayor, Temmuz 2015'te, henüz Tottenham forması giyerken Hristiyanlıktan İslam'a geçtiğini açıkladı. Togo'nun tarihindeki en golcü ismi olan Adebayor, dönüşümünü 'İsa beni İslam'a yönlendirdi' sözleriyle anlatmış, kararının uzun süredir devam eden bir manevi arayışın sonucu olduğunu belirtmişti. Arsenal, Manchester City, Real Madrid ve Tottenham gibi büyük kulüplerde forma giyen futbolcu, 2017'de transfer olduğu İstanbul Başakşehir'e Müslüman kimliğiyle geldi.

Tete Yengi

Tete Yengi

Avustralya Milli Takımı'nın genç yıldızı Tete Yengi, Temmuz 2026'da, 2026 Dünya Kupası döneminde Müslüman olduğunu açıkladı ve şehadet getirdiği haberlere yansıdı. Kararı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandıran Yengi'ye, futbolseverlerden ve taraftarlardan yoğun destek mesajları geldi; ismi bir anda gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Genç futbolcunun dönüşümünü tetikleyen spesifik bir olay net şekilde açıklanmamış olsa da, bazı kaynaklarda bir camiyi ziyaret etmesinin bu süreçte etkili olduğu aktarılıyor.

Djed Spence

Djed Spence

İngiltere Milli Takımı'nın tarihindeki ilk Müslüman futbolcusu olan Djed Spence, birkaç yıl önce İslam'a geçti. Kendisine bu süreçte rehberlik eden eski futbolcu Riz Rehman, Spence için 'inanca yeni katıldı' ifadesini kullanmış. Dönüşümünün tam tarihi ve tetikleyicisi net şekilde açıklanmamış olsa da, Tottenham Hotspur'daki kulüp çevresinin (ibadet alanı, Ramazan düzenlemeleri gibi) bu süreçte ona destek olduğu biliniyor. 2026 Dünya Kupası döneminde İngiltere formasıyla sahaya çıkan Spence, bu yönüyle de tarihi bir isim olarak öne çıktı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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