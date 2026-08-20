Futbol Dünyasında Müslümanlığı Seçen Dünyaca Ünlü Yıldızlar Kimler?
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Dünya futbolunun dev isimleri sahadan sonra manevi bir yolculuğa çıktı. Kariyerlerinin zirvesindeyken İslam'ı seçen ve yeni isimler alan yıldız futbolcular... Türkiye'de forma giymiş isimlerin de yer aldığı o liste sizi de şaşırtacak.
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Nicolas Anelka
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Franck Ribéry
Frédéric Kanouté
Paul Pogba
Clarence Seedorf
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Eric Abidal
Abel Xavier
Emmanuel Adebayor
Tete Yengi
Djed Spence
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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