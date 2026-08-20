Futbol Dünyasında Müslümanlığı Seçen Dünyaca Ünlü Yıldızlar Kimler?

Malili futbolcu Frédéric Kanouté, 22 yaşındayken İslam'ı kabul etti ve bu kararını hayatının en önemli dönüm noktalarından biri olarak tanımladı. Sevilla forması giydiği yıllarda inancına olan bağlılığıyla dikkat çeken Kanouté, takımının forma sponsorunun bir kumar şirketi olması nedeniyle zaman zaman logosuz forma giymeyi tercih etti. Futbolcu, kazandığı gelirin bir kısmını da inancı doğrultusunda hayır işlerine yönlendirdi; Mali'de camiler ve okullar yaptırdı, Sevilla'da yaşayan Müslüman toplumun ihtiyaçlarına destek oldu. Kanouté, sahadaki başarısının yanı sıra bu yönüyle de örnek bir isim olarak anıldı.