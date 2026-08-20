Jose Mourinho, Milli Yıldız Arda Güler'le İlgili İlginç Bir İddiada Bulundu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bir süredir kadro yapılanmasıyla gündemde olan Jose Mourinho’dan, Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler hakkında merak edilen açıklama geldi.
Mourinho’nun Arda Güler ile arasında gerginlik yaşandığı yönündeki iddialara da yanıt niteliğindeki sözleri dikkat çekti. Portekizli teknik adam, milli futbolcu için “Arda Güler’e bayılıyorum.” ifadelerini kullanarak aralarında sorun olduğu yönündeki iddialara son noktayı koydu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mourinho, transferleri anlatırken Arda'yı unutmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Kariyeri Modric gibi olacak."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın