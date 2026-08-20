Jose Mourinho, Milli Yıldız Arda Güler'le İlgili İlginç Bir İddiada Bulundu

Mourinho, Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı. Genç oyuncunun kariyer gelişimine ve oyun tarzına değinen Portekizli teknik adam, Arda için şu ifadeleri kullandı: “Arda Güler'i çok seviyorum. Bence Modric veya Bernardo Silva'nın başına gelenlere benzer bir şey onun da başına gelecek. Bir pozisyonda başlayıp başka bir pozisyonda kariyerinizi bitiriyorsunuz. 10 numara olarak başlayıp 8 veya 6 numara olarak bitirebilirsiniz. Bence Arda da oyun anlayışı ve gelişimiyle bu yönde ilerleyecek” açıklamasında bulundu.