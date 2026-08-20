article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Jose Mourinho, Milli Yıldız Arda Güler'le İlgili İlginç Bir İddiada Bulundu

Jose Mourinho, Milli Yıldız Arda Güler'le İlgili İlginç Bir İddiada Bulundu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.08.2026 - 17:21
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bir süredir kadro yapılanmasıyla gündemde olan Jose Mourinho’dan, Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler hakkında merak edilen açıklama geldi.

Mourinho’nun Arda Güler ile arasında gerginlik yaşandığı yönündeki iddialara da yanıt niteliğindeki sözleri dikkat çekti. Portekizli teknik adam, milli futbolcu için “Arda Güler’e bayılıyorum.” ifadelerini kullanarak aralarında sorun olduğu yönündeki iddialara son noktayı koydu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mourinho, transferleri anlatırken Arda'yı unutmadı.

Mourinho, transferleri anlatırken Arda'yı unutmadı.

LaLiga’da yeni sezonun ilk maçına bu hafta sonu çıkmaya hazırlanan Real Madrid’de çalışmalar sürüyor. İspanyol ekibinin teknik direktörü Jose Mourinho, yaz transfer döneminde yapılan takviyeleri değerlendirirken Arda Güler’in kariyer planı ve sahadaki oyun anlayışı hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Kariyeri Modric gibi olacak."

"Kariyeri Modric gibi olacak."

Mourinho, Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı. Genç oyuncunun kariyer gelişimine ve oyun tarzına değinen Portekizli teknik adam, Arda için şu ifadeleri kullandı: “Arda Güler'i çok seviyorum. Bence Modric veya Bernardo Silva'nın başına gelenlere benzer bir şey onun da başına gelecek. Bir pozisyonda başlayıp başka bir pozisyonda kariyerinizi bitiriyorsunuz. 10 numara olarak başlayıp 8 veya 6 numara olarak bitirebilirsiniz. Bence Arda da oyun anlayışı ve gelişimiyle bu yönde ilerleyecek” açıklamasında bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın