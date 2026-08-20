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Yine İmajımızı Kurtardılar: Beşiktaş'ın Rakibi Zalgiris'ten Kedili İstanbul Paylaşımı

Yine İmajımızı Kurtardılar: Beşiktaş'ın Rakibi Zalgiris'ten Kedili İstanbul Paylaşımı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.08.2026 - 15:57
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Bu önemli maç öncesi Litvanya temsilcisi FK Kauno Zalgiris de Beşiktaş’a yönelik eğlenceli bir paylaşımla sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Statta dolanan kediyi 'Beşiktaş casus göndermiş' başlığıyla paylaşan kulüp hesabı beğeni topladı.

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Son yıllarda kedi denince akla Türkiye, hatta İstanbul geliyor.

Son yıllarda kedi denince akla Türkiye, hatta İstanbul geliyor.

Özellikle TikTok ve Instagram'da Türkiye'ye gelen yabancı turistlerin dikkat ettiği ama bizim yüzyıllardır alışkın olduğumuz bu detay kedileri adeta kültür elçimiz yaptı. Hatta UEFA bile geçtiğimiz aylarda oynanan final maçını kedili bir görselle duyurdu.

Beşiktaş'ın rakibi de "Beşiktaş casus gönderdi" diyerek maç öncesi Litvanya ekibinin son idmanını takip eden kediyi paylaştı.

Beşiktaş'ın resmi hesabı ise bu paylaşıma "Gerçek ev sahibi" yanıtını verdi.

Beşiktaş'ın resmi hesabı ise bu paylaşıma "Gerçek ev sahibi" yanıtını verdi.
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Gerginlikle, kaosla beslenen futbol gündemi anında yumuşacık oldu.

Gerginlikle, kaosla beslenen futbol gündemi anında yumuşacık oldu.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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