article/comments
article/share
Haberler
Spor
Trabzonspor'un Salah ve Minik Isaac'i Yeniden Buluşturması Dünya Çapında Viral Oldu

Trabzonspor'un Salah ve Minik Isaac'i Yeniden Buluşturması Dünya Çapında Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.08.2026 - 12:10
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Trabzonspor, “Bir kulüpten daha fazlası…” sloganıyla paylaştığı video ile sosyal medyada tüm futbolseverleri duygulandırarak dünya çapında ses getirdi. Karadeniz ekibinin Mısırlı yıldızı Mohamed Salah’ın Liverpool döneminden hayranı olan 8 yaşındaki Isaac Kearney’i ailesiyle birlikte İngiltere’den Trabzon’a getiren kulüp yetkilileri sürpriz bir buluşma gerçekleştirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Isaac dünyada futbolseverlerin yakından tanıdığı bir isim...

Isaac dünyada futbolseverlerin yakından tanıdığı bir isim...

Wolf-Hirschhorn sendromu ile doğan Isaac, küçük yaşlardan itibaren fanatik bir Liverpool taraftarı olmasıyla biliniyor. Yıllar önce oyuncak gitarıyla Liverpool tezahüratları söyleyip şarkılar söylediği videolar TikTok ve Instagram’da viral olunca pek çok kişi ona ve ailesine destek verdi.

Bebeklik döneminden beri büyük sağlık sorunları yaşayan ve gelişimi yaşıtlarına göre geride olan 8 yaşındaki Isaac Kearney'nin ailesi de hem bu sendrom hakkında farkındalık yaratmak hem de oğullarının hayallerini gerçekleştirmek için çabalıyor.

Isaac 2024 yılında henüz 6 yaşındayken Liverpool oyuncularıyla buluşmuştu.

O video dünya çapında viral olurken Isaac özellikle takımın golcüsü Salah ve kaptanı Van Dijk'ı görünce büyük sevinç yaşamıştı. Salah sezon başı Liverpool'dan ayrılıp Trabzonspor'a transfer olsa da Salah'ın yeni kulübü bu iki dostu yeniden bir araya getirdi.

Kearney ailesi Trabzonspor'un çabalarıyla Trabzon'a getirildi.

Mo ile yeniden buluşan küçük taraftar Trabzonspor formasını sırtına geçirdi, Salah'la buluştu. Hatta Manchester United'ın eski kalecisi Onana'yı da tanıdı. Bu duygu dolu anlar sadece X'te 12 milyon görüntülenme aldı.

Ünlü spor spikeri Ben Jacobs sevgilerini gönderdi.

Ünlü spor spikeri Ben Jacobs sevgilerini gönderdi.
twitter.com

Türkiye'deki Liverpool taraftarlarının da gözleri doldu.

Türkiye'deki Liverpool taraftarlarının da gözleri doldu.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Trabzonspor taraftarlığıyla bilinen Nevzat Aydın da kayıtsız kalamadı.

Trabzonspor taraftarlığıyla bilinen Nevzat Aydın da kayıtsız kalamadı.
twitter.com

Video herkes tarafından beğenildi.

Video herkes tarafından beğenildi.
twitter.com

Bir tebrik de İngilizlerin efsane stoperi Rio Ferdinand'dan geldi.

Bir tebrik de İngilizlerin efsane stoperi Rio Ferdinand'dan geldi.

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyanın dört bir yanından Salah hayranları bu buluşmayı takdir etti.

Dünyanın dört bir yanından Salah hayranları bu buluşmayı takdir etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın