Trabzonspor'un Salah ve Minik Isaac'i Yeniden Buluşturması Dünya Çapında Viral Oldu
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Trabzonspor, “Bir kulüpten daha fazlası…” sloganıyla paylaştığı video ile sosyal medyada tüm futbolseverleri duygulandırarak dünya çapında ses getirdi. Karadeniz ekibinin Mısırlı yıldızı Mohamed Salah’ın Liverpool döneminden hayranı olan 8 yaşındaki Isaac Kearney’i ailesiyle birlikte İngiltere’den Trabzon’a getiren kulüp yetkilileri sürpriz bir buluşma gerçekleştirdi.
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Isaac dünyada futbolseverlerin yakından tanıdığı bir isim...
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Isaac 2024 yılında henüz 6 yaşındayken Liverpool oyuncularıyla buluşmuştu.
Kearney ailesi Trabzonspor'un çabalarıyla Trabzon'a getirildi.
Ünlü spor spikeri Ben Jacobs sevgilerini gönderdi.
Türkiye'deki Liverpool taraftarlarının da gözleri doldu.
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Trabzonspor taraftarlığıyla bilinen Nevzat Aydın da kayıtsız kalamadı.
Video herkes tarafından beğenildi.
Bir tebrik de İngilizlerin efsane stoperi Rio Ferdinand'dan geldi.
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Dünyanın dört bir yanından Salah hayranları bu buluşmayı takdir etti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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