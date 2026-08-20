Trabzonspor'un Salah ve Minik Isaac'i Yeniden Buluşturması Dünya Çapında Viral Oldu

Wolf-Hirschhorn sendromu ile doğan Isaac, küçük yaşlardan itibaren fanatik bir Liverpool taraftarı olmasıyla biliniyor. Yıllar önce oyuncak gitarıyla Liverpool tezahüratları söyleyip şarkılar söylediği videolar TikTok ve Instagram’da viral olunca pek çok kişi ona ve ailesine destek verdi.

Bebeklik döneminden beri büyük sağlık sorunları yaşayan ve gelişimi yaşıtlarına göre geride olan 8 yaşındaki Isaac Kearney'nin ailesi de hem bu sendrom hakkında farkındalık yaratmak hem de oğullarının hayallerini gerçekleştirmek için çabalıyor.