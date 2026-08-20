Roberto Carlos'tan Müslüman Olduğu İddialarına Yanıt Geldi
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Geçtiğimiz günlerde AKP Gaziantep Milletvekili Ali Şahin X'te yaptığı paylaşımda Real Madrid, Fenerbahçe ve Brezilya Milli Takımı formalarını uzun yıllar terleten Brezilyalı efsane futbolcu Roberto Carlos İslamiyet'i seçtiğini iddia etmişti. Sosyal medyada ise 'Roberto Carlos Müslüman mı oldu?' soruları dolaşmaya başladı. Yanıt Brezilyalı efsanenin kendisinden geldi.
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Carlos'un Okaz'a yaptığı açıklama şu şekilde:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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