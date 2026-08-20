Roberto Carlos'tan Müslüman Olduğu İddialarına Yanıt Geldi

'İslam’a büyük saygı duyuyorum ve eşimin namaz kıldığını görmek çok güzel. Ancak Müslüman olduğuma dair çıkan söylentiler doğru değil.

Düğünümüzü birkaç farklı şekilde gerçekleştirdik. Aile üyelerimiz Katolik olduğu için onların inançlarına uygun bir tören düzenledik. Aynı şekilde eşim ve Müslüman arkadaşları için de onların inançlarına uygun ayrı bir tören yaptık.'

Spikerin Kelime-i Şehadet sorusunu ise ünlü futbolcu şöyle yanıtladı:

'Hayır, o ifade doğru değil. Ancak, bu konuyu yavaş yavaş öğreniyorum.

Farklı bir dine mensubum ve bu din meselesi konusunda... Benim Müslüman olduğumu söyleyen birçok konuşma var, fakat bu gerçekle uyuşmuyor.

Sabırlı olmalıyız. Eğer bir gün bu gerçekleşirse, elbette bunu resmi olarak kendim duyuracağım.'