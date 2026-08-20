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Roberto Carlos'tan Müslüman Olduğu İddialarına Yanıt Geldi

Roberto Carlos'tan Müslüman Olduğu İddialarına Yanıt Geldi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.08.2026 - 10:33
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Geçtiğimiz günlerde AKP Gaziantep Milletvekili Ali Şahin X'te yaptığı paylaşımda Real Madrid, Fenerbahçe ve Brezilya Milli Takımı formalarını uzun yıllar terleten  Brezilyalı efsane futbolcu Roberto Carlos İslamiyet'i seçtiğini iddia etmişti. Sosyal medyada ise 'Roberto Carlos Müslüman mı oldu?' soruları dolaşmaya başladı. Yanıt Brezilyalı efsanenin kendisinden geldi.

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Carlos, Okaz gazetesine verdiği demeçte İslam'a saygı duyduğunu ve eşini namaz kılarken görmenin güzel olduğunu ancak din değiştirdiğine dair söylentilerin doğru olmadığını belirtti.

Carlos'un Okaz'a yaptığı açıklama şu şekilde:

Carlos'un Okaz'a yaptığı açıklama şu şekilde:

'İslam’a büyük saygı duyuyorum ve eşimin namaz kıldığını görmek çok güzel. Ancak Müslüman olduğuma dair çıkan söylentiler doğru değil.

Düğünümüzü birkaç farklı şekilde gerçekleştirdik. Aile üyelerimiz Katolik olduğu için onların inançlarına uygun bir tören düzenledik. Aynı şekilde eşim ve Müslüman arkadaşları için de onların inançlarına uygun ayrı bir tören yaptık.'

Spikerin Kelime-i Şehadet sorusunu ise ünlü futbolcu şöyle yanıtladı:

'Hayır, o ifade doğru değil. Ancak, bu konuyu yavaş yavaş öğreniyorum.  

Farklı bir dine mensubum ve bu din meselesi konusunda...  Benim Müslüman olduğumu söyleyen birçok konuşma var, fakat bu gerçekle uyuşmuyor.  

Sabırlı olmalıyız. Eğer bir gün bu gerçekleşirse, elbette bunu resmi olarak kendim duyuracağım.'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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