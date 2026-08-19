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Görme Engelli Fransız Futbolcu Attığı Golle Dünya Çapında Viral Oldu

Görme Engelli Fransız Futbolcu Attığı Golle Dünya Çapında Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.08.2026 - 17:47
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Strasbourg’da devam eden 2026 Avrupa Görme Engelli Futbol Şampiyonası’nın açılış maçında Fransa, İngiltere’yi 4-1 mağlup etti. Maçın yıldızı ise şüphesiz kaptan Frédéric Villeroux oldu. 43 yaşındaki Fransız forvet attığı 4 golle tribünleri ayağa kaldırırken özellikle çalımlarla attığı gol dünya çapında viral oldu.

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Villeroux'nun yeteneği görenleri şaşkına çevirdi.

Kendi yarı sahasından aldığı topla İngiltere savunmasını tek tek geçen takımın kaptanı peş peşe attığı çalımları şık bir bitirişle tamamladı.

Villeroux branşının efsanelerinden

Villeroux branşının efsanelerinden

Fransa görme engelli futbol milli takımının kaptanı ve forveti olan Fransız sporcunun Stargardt hastalığı nedeniyle ağır görme engelli olduğu biliniyor. 2012 Londra Paralimpik Oyunları’nda gümüş, 2024 Paris Paralimpik Oyunları’nda ise altın madalya kazanan görme engelli forvet sık sık “görme engelli futbolun Messi’si” olarak anılıyor. Frédéric Villeroux aynı zamanda Bordeaux kentinde spor eğitmenliği yapıyor.

Videonun yayılmasıyla tepkiler de gecikmedi.

Videonun yayılmasıyla tepkiler de gecikmedi.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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