Görme Engelli Fransız Futbolcu Attığı Golle Dünya Çapında Viral Oldu
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Strasbourg’da devam eden 2026 Avrupa Görme Engelli Futbol Şampiyonası’nın açılış maçında Fransa, İngiltere’yi 4-1 mağlup etti. Maçın yıldızı ise şüphesiz kaptan Frédéric Villeroux oldu. 43 yaşındaki Fransız forvet attığı 4 golle tribünleri ayağa kaldırırken özellikle çalımlarla attığı gol dünya çapında viral oldu.
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Villeroux'nun yeteneği görenleri şaşkına çevirdi.
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Villeroux branşının efsanelerinden
Videonun yayılmasıyla tepkiler de gecikmedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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