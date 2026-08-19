Lyon Maçı Öncesi Çalınan “Dale Cavese” Marşı Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

'Arkadaşlar,

Mevzubahis tezahürat Boca Juniors taraftarının beste kasetinde yer alsa da esas İtalyan Cavese tribünündendir çıkışı…

Adı üstünde zaten Dale Cavese…

Lakin Türkiye’ye hatta dünyaya yayan Liverpool maçındaki muhteşem görseliyle Beşiktaş tribünüdür…

Demiyoruz ki biz icat ettik… Fakat biz yaydık, bizle özdeşleşti… Fenerli arkadaşların da yerel, özel basket maçında tınıları olsa da Beşiktaş tribünü olarak da Liverpool maçından 3 hafta önce G.Birliği maçında da bir deneme yaptığımızı söyleyebilirim… Mesela F.Bahçe sahaya çıkış marşı olan Viva Espana marşını F.Bahçe kulübü mü çıkarmıştır…

Hayır.

İspanyolların ülkelerine duyduğu sevgiyi anlatan bir marş.

Ama ülkemizde F.Bahçe kulübüyle özdeşleşmiş.

Şimdi bunu bizim Erkan Ulusel maç başlarken çalsa,

“Bu Fener’in bestesi bizim statta ne işi var?” deyip hep beraber kovalarız adamı…

Olmaz yani…

Hayatın akışı var…

Ters duruyor bu inat…

Racon budur, beste kimle özdeşleşmişse hak onundur… Sevgiyle saygıyla arkadaşlar…'