Lyon Maçı Öncesi Çalınan “Dale Cavese” Marşı Sosyal Medyada Tartışma Yarattı
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Olympique Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Maç öncesi Kadıköy’de sergilenen görsel şov sırasında çalınan ve Dale olarak da bilinen “Dale Cavese” bestesi, sosyal medyada taraftarlar arasında tartışma konusu oldu.
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Geçtiğimiz gün oynanan Fenerbahçe Lyon maçı öncesi çalınan marş iki taraftar grubunu karşı karşıya getirdi.
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Beşiktaş taraftarı marşın "çalıntı" olduğunu iddia etti.
Beşiktaş taraftarı meşhur marşın Türkiye'de ilk kez 2008 yılında Beşiktaş Liverpool maçı öncesi çalındığını iddia etti.
Beşiktaş'ın ünlü Çarşı grubunun eski liderlerinden Alen Markaryan ise bu marşla ilgili X hesabından bir açıklamada bulundu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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