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Lyon Maçı Öncesi Çalınan “Dale Cavese” Marşı Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Lyon Maçı Öncesi Çalınan “Dale Cavese” Marşı Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.08.2026 - 15:11
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Olympique Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Maç öncesi Kadıköy’de sergilenen görsel şov sırasında çalınan ve Dale olarak da bilinen “Dale Cavese”  bestesi, sosyal medyada taraftarlar arasında tartışma konusu oldu.

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Geçtiğimiz gün oynanan Fenerbahçe Lyon maçı öncesi çalınan marş iki taraftar grubunu karşı karşıya getirdi.

Geçtiğimiz gün oynanan Fenerbahçe Lyon maçı öncesi çalınan marş iki taraftar grubunu karşı karşıya getirdi.

Fenerbahçe taraftarının görsel şovunu gerçekleştirdiği sırada çalan marş, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Beşiktaşlı taraftarlar, çalan marşın Beşiktaş’a ait olduğunu savunurken; Fenerbahçeli taraftarlar ise marşın Boca Juniors’a ait olduğunu öne sürdü.

Maç öncesi gösterisi yayıncı tarafından da paylaşıldı.

Beşiktaş taraftarı marşın "çalıntı" olduğunu iddia etti.

Beşiktaş taraftarı marşın "çalıntı" olduğunu iddia etti.
twitter.com

Beşiktaş taraftarı meşhur marşın Türkiye'de ilk kez 2008 yılında Beşiktaş Liverpool maçı öncesi çalındığını iddia etti.

Beşiktaş taraftarı meşhur marşın Türkiye'de ilk kez 2008 yılında Beşiktaş Liverpool maçı öncesi çalındığını iddia etti.
twitter.com

Fenerbahçeli taraftarlar ise marşın ilk kez 2007 yedi yılında Fenerbahçe'nin voleybol maçı öncesinde söylendiğini öne sürdü.

Beşiktaş'ın ünlü Çarşı grubunun eski liderlerinden Alen Markaryan ise bu marşla ilgili X hesabından bir açıklamada bulundu.

Beşiktaş'ın ünlü Çarşı grubunun eski liderlerinden Alen Markaryan ise bu marşla ilgili X hesabından bir açıklamada bulundu.

'Arkadaşlar,

Mevzubahis tezahürat Boca Juniors taraftarının beste kasetinde yer alsa da esas İtalyan Cavese tribünündendir çıkışı…

Adı üstünde zaten Dale Cavese…

Lakin Türkiye’ye hatta dünyaya yayan Liverpool maçındaki muhteşem görseliyle Beşiktaş tribünüdür…

Demiyoruz ki biz icat ettik…  Fakat biz yaydık, bizle özdeşleşti…  Fenerli arkadaşların da yerel, özel basket maçında tınıları olsa da Beşiktaş tribünü olarak da Liverpool maçından 3 hafta önce G.Birliği maçında da bir deneme yaptığımızı söyleyebilirim…  Mesela F.Bahçe sahaya çıkış marşı olan Viva Espana marşını F.Bahçe kulübü mü çıkarmıştır…

Hayır.

İspanyolların ülkelerine duyduğu sevgiyi anlatan bir marş.

Ama ülkemizde F.Bahçe kulübüyle özdeşleşmiş.

Şimdi bunu bizim Erkan Ulusel maç başlarken çalsa,

“Bu Fener’in bestesi bizim statta ne işi var?” deyip hep beraber kovalarız adamı…

Olmaz yani…

Hayatın akışı var…

Ters duruyor bu inat…

Racon budur, beste kimle özdeşleşmişse hak onundur…  Sevgiyle saygıyla arkadaşlar…'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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