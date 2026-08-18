AKP Milletvekili Ali Şahin'in İddiasına Göre Roberto Carlos Müslüman Oldu
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AKP Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'in X'te aktardığına göre Inter, Real Madrid ve Brezilya Milli Takımı formalarını uzun yıllar terleten ülkemizde Fenerbahçe'de futbolculuk, Sivasspor'da teknik direktörlük yapan Brezilyalı efsane Roberto Carlos İslamiyet'i seçti.
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Futbol otoritelerine göre tarihin en iyi sol beki
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AKP Gaziantep Milletvekili Ali Şahin X hesabında efsane futbolcunun şehadet getirdiğini aktardı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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