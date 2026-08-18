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AKP Milletvekili Ali Şahin'in İddiasına Göre Roberto Carlos Müslüman Oldu

AKP Milletvekili Ali Şahin'in İddiasına Göre Roberto Carlos Müslüman Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.08.2026 - 17:43
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AKP Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'in X'te aktardığına göre Inter, Real Madrid ve Brezilya Milli Takımı formalarını uzun yıllar terleten ülkemizde Fenerbahçe'de futbolculuk, Sivasspor'da teknik direktörlük yapan Brezilyalı efsane Roberto Carlos İslamiyet'i seçti.

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Futbol otoritelerine göre tarihin en iyi sol beki

Futbol otoritelerine göre tarihin en iyi sol beki

Özellikle Real Madrid ve Brezilya Milli Takımı'nda yaşadığı başarılar ve serbest vuruşlarıyla yaşayan efsanelerden biri olan ülkemizde de Fenerbahçe'de top koşturup Sivasspor'u çalıştıran Roberto Carlos Müslüman oldu.

AKP Gaziantep Milletvekili Ali Şahin X hesabında efsane futbolcunun şehadet getirdiğini aktardı.

AKP Gaziantep Milletvekili Ali Şahin X hesabında efsane futbolcunun şehadet getirdiğini aktardı.

Şahin'in paylaşımı şöyle:

'Brezilya’da İslam Toplumları Temsilcileri İle Bir Araya Geldik

Efsane Futbolcu Roberto CARLOS Müslüman Oldu…

Brezilya’nın São Paulo şehrinde yaşayan ve İslam coğrafyasının en etkili 500 isminden biri olarak gösterilen Sheikh Jihad Hammadeh ile Brezilya İslami Hayırsever Gençlik Birliği’nde bir araya geldik.

Ziyaretimiz kapsamında Brezilya İslam toplumunun önde gelen temsilcileriyle de görüş alışverişinde bulunduk.

Sheikh Jihad Hammadeh, dünya ve Brezilya futbolunun efsane isimlerinden, Fenerbahçe forması da giymiş olan Roberto Carlos’un uzun süredir kendisiyle temas hâlinde olduğunu ve dört hafta önce kendisini ziyaret ederek kelime-i şehadet getirip İslam’ı seçtiğini müjdeledi.

Roberto Carlos’un İslam’la müşerref oluşunu tebrik ediyor; kendisine ve ailesine huzur, sağlık ve bereket dolu bir ömür diliyorum.'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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