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The Telegraph, Yapay Zekanın Öldüremeyeceği 10 Mesleği Açıkladı

The Telegraph, Yapay Zekanın Öldüremeyeceği 10 Mesleği Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.08.2026 - 18:42
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İngiliz basınından The Telegraph, yapay zekanın yaygınlaşmasına rağmen gelecekte varlığını sürdürmesi beklenen 10 mesleği sıraladı. Uzmanlar, yapay zekanın çalışma hayatında yol açtığı değişimin giderek hız kazandığına dikkat çekerken, bazı mesleklerin teknoloji nedeniyle tamamen ortadan kalkmak yerine yapay zeka araçlarının desteğiyle daha da güçleneceğini belirtiyor.

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The Telegraph, yapay zekanın ortadan kaldıramayacağı meslekleri sebepleriyle açıkladı.

The Telegraph, yapay zekanın ortadan kaldıramayacağı meslekleri sebepleriyle açıkladı.

The Telegraph’ın sektör uzmanlarının değerlendirmelerine dayanarak hazırladığı listede; insanlarla doğrudan iletişim kurmayı, fiziksel becerileri, sorumluluk almayı ve yapay zekadan etkin biçimde yararlanmayı gerektiren meslekler öne çıktı.

Uzmanlar, yapay zekanın öncelikle rutin, tekrarlayan ve düşük katma değerli işleri devralacağını belirtiyor. Haberde, buna karşın insan muhakemesi, empati, gerçek hayattaki koşullara göre karar verebilme ve teknolojiyi yönetme becerisi isteyen mesleklerde insan gücüne duyulan ihtiyacın süreceği vurgulandı.

İşte o meslekler:

Siber güvenlik uzmanlığı

Siber güvenlik uzmanlığı

Yapay zeka kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimleri ve siber saldırıların çoğalmasıyla birlikte, siber güvenlik uzmanlarına yönelik ihtiyacın da artacağı öngörülüyor.

İngiltere’de siber güvenlik alanında kariyerine yeni başlayanların yıllık maaşlarının 25 bin ila 40 bin sterlin arasında olduğu belirtilirken, deneyimli güvenlik mimarları ve bilgi güvenliği yöneticilerinin kazancının ise 80 bin ila 100 bin sterlin seviyesini aşabildiği kaydedildi.

Öğretmen

Öğretmen

Yapay zekanın ders programlarının hazırlanması, ödevlerin değerlendirilmesi ve öğrencilere geri bildirim verilmesi gibi konularda öğretmenlerin iş yükünü azaltabileceği belirtildi.

Paramedik

Paramedik

Acil sağlık hizmetlerinde görev yapan paramediklerin, masa başı işlerden farklı olarak sahada ve hızlı karar alınmasını gerektiren durumlarda çalıştığına dikkat çekildi. Bu nedenle yapay zekanın bu mesleğin yerini tamamen almasının beklenmediği belirtildi.

Bunun yerine yapay zekanın sevk süreçleri, operasyonel planlama ve hasta bilgilerine hızlı şekilde ulaşılması gibi konularda paramediklere destek sağlayarak işlerini kolaylaştırabileceği ifade edildi.

Doktor

Doktor

Yapay zekanın doktorların üzerindeki idari iş yükünü hafifleterek teşhis süreçlerine katkı sağlayabildiği ve tıbbi kayıtların düzenlenmesi ile tutulmasında destek sunabildiği belirtildi.

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MR yöneticisi

MR yöneticisi

Yapay zekanın, tıbbi görüntülerin analizini ve MR taramalarını hızlandırdığı ifade edildi.

Teknoloji ürün yöneticisi

Teknoloji ürün yöneticisi

Ürün yöneticilerinin yazılım ekipleriyle müşteriler ve satış birimleri arasında bağlantı kuran önemli bir rol üstlendiği belirtildi. Yapay zekanın yazılım geliştirme süreçlerini kolaylaştırdığına dikkat çekilirken, hangi özelliklerin hayata geçirileceğine karar verilmesi ve başarılı bir kullanıcı deneyimi sunulmasında insan sezgisinin önemini koruduğu ifade edildi.

Diğer dört meslek ise şu şekilde:

Diğer dört meslek ise şu şekilde:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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