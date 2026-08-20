The Telegraph, Yapay Zekanın Öldüremeyeceği 10 Mesleği Açıkladı
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İngiliz basınından The Telegraph, yapay zekanın yaygınlaşmasına rağmen gelecekte varlığını sürdürmesi beklenen 10 mesleği sıraladı. Uzmanlar, yapay zekanın çalışma hayatında yol açtığı değişimin giderek hız kazandığına dikkat çekerken, bazı mesleklerin teknoloji nedeniyle tamamen ortadan kalkmak yerine yapay zeka araçlarının desteğiyle daha da güçleneceğini belirtiyor.
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The Telegraph, yapay zekanın ortadan kaldıramayacağı meslekleri sebepleriyle açıkladı.
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Siber güvenlik uzmanlığı
Öğretmen
Paramedik
Doktor
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MR yöneticisi
Teknoloji ürün yöneticisi
Diğer dört meslek ise şu şekilde:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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