The Telegraph, Yapay Zekanın Öldüremeyeceği 10 Mesleği Açıkladı

Acil sağlık hizmetlerinde görev yapan paramediklerin, masa başı işlerden farklı olarak sahada ve hızlı karar alınmasını gerektiren durumlarda çalıştığına dikkat çekildi. Bu nedenle yapay zekanın bu mesleğin yerini tamamen almasının beklenmediği belirtildi.

Bunun yerine yapay zekanın sevk süreçleri, operasyonel planlama ve hasta bilgilerine hızlı şekilde ulaşılması gibi konularda paramediklere destek sağlayarak işlerini kolaylaştırabileceği ifade edildi.